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UEFA Nations League A
team-logoBelgium
Stade Maurice Dufrasne
team-logoTurkiye
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Cara mendapatkan tiket Belgia vs Turkiye: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League A
Belgium
Turkiye

Belgia menghadapi Turki di UEFA Nations League A. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Belgia menjamu Türkiye dalam laga fase grup UEFA Nations League yang menarik di Stade Maurice Dufrasne, Liege, pada 2 Oktober 2026. Pertandingan berintensitas tinggi ini mempertemukan dua tim Eropa yang dinamis dan sama-sama memburu poin penting di turnamen ini.

GOAL menyediakan semua detail yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di pertandingan ini. Cari tahu tempat membeli tiket, informasi harga, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Belgia vs Turkiye di UEFA Nations League A?

Belgia vs Turkiye akan digelar di Stade Maurice Dufrasne, Liege, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

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UEFA Nations League A - Pekan 3
Stade Maurice Dufrasne

Di mana membeli tiket Belgia vs Türkiye?

Tiket resmi pertandingan bisa dibeli langsung melalui portal tiket Royal Belgian Football Association (RBFA), yang menjadi distributor utama untuk laga kandang. Portal resmi ini menjadi tujuan pertama Anda untuk mengamankan tiket dengan harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub adalah pilihan yang bisa Anda tuju.

Berapa harga tiket Belgia vs Türkiye?

Harga tiket standar di situs resmi RBFA dimulai dari €35 untuk tiket masuk reguler, dengan biaya yang bervariasi tergantung sektor tempat duduk dan pandangan di seluruh area Stade Maurice Dufrasne.

Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga tiket pasar sekunder saat ini dimulai dari €60 per kursi, dan berubah-ubah tergantung ketersediaan secara real-time serta permintaan.

Belgia vs Turkiye UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belgia vs Turkiye

Belgia mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia, tetapi sebelum itu mereka mencatat kemenangan 1-4 atas Amerika Serikat dan kemenangan 3-2 melawan Senegal. Hasil paling meyakinkan mereka dalam periode ini adalah kemenangan 1-5 atas Selandia Baru. Dalam lima pertandingan tersebut, Belgia mencetak 11 gol dan kebobolan delapan gol.

Turkiye mencatat dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia pada 26 Juni, setelah kekalahan di fase grup dari Australia dan Paraguay. Kemenangan sebelumnya atas Venezuela dan Makedonia Utara menunjukkan kapasitas mereka untuk membangun performa sebelum turnamen. Turkiye mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

BEL

BEL - Performa

NZL
M1-5
SEN
M3-2
USA
M1-4
ESP
K2-1
ITA
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
TUR

TUR - Performa

VEN
M2-1
AUS
K2-0
PAR
K0-1
USA
M3-2
FRA
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Belgia vs Turkiye: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa yang dimainkan di Belgia pada 3 Juni 2011. Dalam lima pertemuan terakhir, catatannya berimbang, dengan Belgia menang sekali, Turkiye menang sekali, dan tiga kali imbang. Lima pertemuan itu menghasilkan total 13 gol, termasuk hasil imbang 3-3 dalam laga persahabatan pada 2006 dan kemenangan 3-2 Turkiye dalam laga kualifikasi pada 2010.

Head to Head

BelgiumSeriTurkiye
1
3
1
European Championship Qualification
Belgium badge
Belgium
BEL
1
Turkiye badge
Turkiye
TUR
1
FT
European Championship Qualification
Turkiye badge
Turkiye
TUR
3
Belgium badge
Belgium
BEL
2
FT
World Cup Qualification UEFA
Belgium badge
Belgium
BEL
2
Turkiye badge
Turkiye
TUR
0
FT
World Cup Qualification UEFA
Turkiye badge
Turkiye
TUR
1
Belgium badge
Belgium
BEL
1
FT
Friendlies
Belgium badge
Belgium
BEL
3
Turkiye badge
Turkiye
TUR
3
FT
9Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5


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