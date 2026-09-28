Cara mendapatkan tiket Belgia vs Prancis: Harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Belgia menjamu Prancis di King Baudouin Stadium, Brussels, pada Senin, 28 September, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Stade de France, Saint-Denis, sepekan kemudian. Kedua laga tersebut merupakan bagian dari jadwal berat League A, Grup A1, yang juga mencakup Italia dan Turki, dengan derby Prancis-Belgia selalu memiliki tensi ekstra mengingat sejarah antara kedua negara.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Belgia vs Prancis sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off Belgia vs Prancis di UEFA Nations League A?

Belgia vs Prancis digelar di Koning Boudewijnstadion, Brussels, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

UEFA Nations League A - Pekan 2 28 Sep 2026 - 14.45 Koning Boudewijnstadion

Di mana membeli tiket Belgia vs Prancis?

Tiket untuk leg Brussels pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Royal Belgian Football Association, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Saluran resmi French Football Federation (FFF), termasuk penjualan langsung melalui Stade de France, menjadi tujuan utama yang setara untuk leg kedua di Saint-Denis.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk laga ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan

Ketersediaan terbatas – daftar resmi untuk leg Brussels menunjukkan hanya sebagian kecil tiket yang tersisa, dengan permintaan meningkat cepat

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat leg Brussels terisi dengan sangat cepat, pemesanan lebih awal sangat disarankan untuk kedua leg derby ini.

Berapa harga tiket Belgia vs Prancis?

Harga resmi untuk leg Brussels ditetapkan melalui saluran penjualan tiket Royal Belgian Football Association, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi FFF dan Stade de France berlaku untuk leg Saint-Denis dengan cara yang sama.

Kursi termurah (Brussels): mulai sekitar €50, biasanya di tier atas belakang gawang di King Baudouin Stadium

Kursi kelas menengah (Brussels): kursi sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi

Leg kedua di Saint-Denis: harga di Stade de France diperkirakan mengikuti pola serupa mengingat profil derby laga ini, dengan permintaan yang meningkat saat pertandingan semakin dekat

Seperti pada laga derby dengan permintaan tinggi lainnya, harga bisa berubah dengan cepat, jadi mengamankan kursi Anda lebih cepat umumnya menjadi pilihan yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Belgia vs Prancis UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belgia vs Prancis

Belgia menatap laga ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka mencatat kemenangan 1-4 atas Amerika Serikat dan kemenangan 3-2 melawan Senegal, sementara kemenangan telak 1-5 atas Selandia Baru menjadi hasil paling meyakinkan dalam rangkaian tersebut. Hasil imbang tanpa gol melawan Iran melengkapi rangkaian lima pertandingan itu. Belgia mencetak 11 gol dan kebobolan delapan gol dalam laga-laga tersebut.

Lima pertandingan terakhir Prancis menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-6 dari Inggris di semi-final Piala Dunia. Mereka juga kalah 0-2 dari Spanyol dalam play-off perebutan tempat ketiga, tetapi kemenangan sebelumnya atas Maroko (2-0), Paraguay (1-0), dan Swedia (3-0) menunjukkan kapasitas mereka untuk mengendalikan pertandingan. Prancis mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga itu.

Belgia vs Prancis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-2 untuk Prancis, dalam laga UEFA Nations League A yang dimainkan di Brussels pada Oktober 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis menang empat kali dibanding satu kemenangan Belgia, dengan satu-satunya kemenangan Belgia datang dalam semi-final Piala Dunia 2018 yang berakhir 0-1 untuk Prancis pada pertemuan sebaliknya. Prancis menjadi tim yang dominan dalam sejarah pertemuan terbaru antara kedua negara.



