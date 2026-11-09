Dua raksasa sepakbola Eropa bertemu saat Belgia menjamu Italia dalam laga penting UEFA Nations League di King Baudouin Stadium, Brussel. Pertemuan kedua tim nasional papan atas ini selalu menyuguhkan kualitas teknik tinggi, pertarungan taktik, dan momen dramatis di panggung internasional.

Dengan tingginya permintaan yang diperkirakan datang dari pendukung kedua tim, Anda perlu bertindak cepat untuk mendapatkan kursi di stadion. GOAL menyajikan semua detail penting pertandingan, jadwal, informasi harga, dan tautan langsung untuk mendapatkan tiket Anda sekarang.

Kapan Belgia vs Italia di UEFA Nations League A dimulai?

Belgia vs Italia berlangsung di Koning Boudewijnstadion, Brussel. Waktu kick-off akan dikonfirmasi menjelang tanggal pertandingan.

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Koning Boudewijnstadion

Di mana membeli tiket Belgia vs Italia?

Tiket resmi pertandingan didistribusikan melalui portal Asosiasi Sepakbola Kerajaan Belgia dan kanal penjualan tiket resmi UEFA. Penjualan umum biasanya dibuka beberapa pekan sebelum kick-off, tetapi alokasi tiket resmi cepat habis karena tingginya permintaan di seluruh Eropa.

Jika tiket di situs resmi telah habis, platform penjualan sekunder StubHub dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan kursi sebelum kick-off.

Berapa harga tiket Belgia vs Italia?

Harga tiket resmi mulai sekitar €35 untuk kursi kategori umum di tribun atas belakang gawang, sementara harga tiket di bagian tengah dekat lapangan lebih tinggi, bergantung pada lokasi dan kategori tempat duduk di stadion.

Jika alokasi tiket umum resmi habis, platform penjualan kembali StubHub menjadi pilihan lain untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, dengan harga mulai sekitar €42.

Belgia vs Italia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belgia vs Italia

Belgia datang dengan performa yang cukup baik setelah meraih tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Dalam kiprahnya di Piala Dunia, Belgia mengalahkan Amerika Serikat, Senegal, dan Selandia Baru sebelum kalah dari Spanyol di perempat-final. Belgia juga bermain imbang 0-0 dengan Iran di fase grup. Dalam lima pertandingan itu, Belgia mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali. Kekalahan dari Spanyol menjadi satu-satunya kekalahan mereka, dengan selisih satu gol.

Catatan Italia belakangan ini berbeda. Mancini mengambil alih tim yang meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Dua kemenangan dalam laga persahabatan melawan Yunani dan Luksemburg pada Juni memberi sedikit dorongan menjelang akhir periode tersebut, tetapi kekalahan dari Norwegia serta Bosnia dan Herzegovina pada awal rangkaian kualifikasi menunjukkan mengapa pembenahan diperlukan. Italia mencetak lima gol dan kebobolan enam kali dalam periode itu.

Belgia vs Italia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir untuk keunggulan Italia, yang menang 1-0 di kandang lawan dalam laga Nations League pada November 2024. Hasil itu terjadi setelah kedua tim bermain imbang 2-2 pada pertemuan sebelumnya di Bologna sebulan lebih awal, pertandingan yang menunjukkan betapa berimbangnya kekuatan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dalam lima pertemuan terakhir di Nations League dan Kejuaraan Eropa, Italia memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Belgia dan satu hasil imbang. Italia hanya kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.