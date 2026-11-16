Bayern Munich menjamu Slavia Prague pada Selasa, 8 Desember 2026, di Allianz Arena, Munich.

Pertemuan di kompetisi Eropa ini menjadi duel kompetitif yang jarang terjadi antara Bayern Munich dan Slavia Prague, sekaligus menghadirkan tantangan taktik baru di pentas kontinental. Raksasa Jerman itu berada dalam posisi kuat di fase liga yang diperluas dan mengincar finis di delapan besar untuk memastikan lolos otomatis ke babak 16 besar.

Simak GOAL untuk mengetahui segala hal tentang cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs Slavia Prague, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bayern Munich vs Slavia Prague di Liga Champions dimulai?

Bayern Munich vs Slavia Prague berlangsung di Allianz Arena, Munich, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 8 Des 2026 - 15.00 Allianz Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bayern Munich vs Slavia Prague di Liga Champions?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Bayern Munich vs Slavia Prague di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket terverifikasi adalah melalui situs resmi FC Bayern Munich dan portal penjualan tiketnya. Anggota dan penggemar terdaftar biasanya mendapat akses prioritas untuk membeli tiket langsung dari klub, bergantung pada ketersediaan dan pembagian setiap tahap penjualan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bayern Munich vs Slavia Prague di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bayern Munich vs Slavia Prague di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Kategori 1: €100

€100 Kategori 2: €80

€80 Kategori 3: €60

€60 Kategori 4: €50

€50 Kategori 5: €19

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / setara Kategori 4: Mulai sekitar €130 hingga €140 .

Mulai sekitar . Pilihan kursi Kategori 2 & 3: Umumnya berkisar antara €165 dan €210 .

Umumnya berkisar antara . Kursi Kategori 1 & premium yang dijual kembali: Sering ditawarkan mulai €225 hingga €300 lebih.

Bayern Munich vs Slavia Prague di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Bayern Munich vs Slavia Prague

Bayern Munich menghadapi pertandingan ini dengan performa bagus, mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada pertandingan terbarunya, mereka menang 2-1 atas Mainz di Bundesliga, setelah sebelumnya meraih kemenangan 2-0 atas Atlético Madrid di Liga Champions. Mereka juga mengalahkan Freiburg 3-1 dan membantai Magdeburg 6-1 di DFB-Pokal. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih terjadi saat bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund. Dalam lima pertandingan tersebut, Bayern mencetak 15 gol dan kebobolan empat gol.

Slavia Prague datang dengan catatan yang beragam dalam lima pertandingan terakhir: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Artis Brno di kompetisi domestik, meski sebelumnya mereka kalah 2-1 dari Arsenal di Liga Champions. Mereka juga menang 5-0 di kandang Jablonec dan meraih kemenangan 4-0 atas FC Zbrojovka Brno di ajang piala. Hasil imbang 1-1 melawan Mlada Boleslav menjadi satu-satunya pertandingan lain ketika mereka gagal meraih poin penuh.

Bayern Munich vs Slavia Prague: Catatan pertemuan terbaru

Data pertemuan antara Bayern Munich dan Slavia Prague tidak tersedia untuk pertandingan ini. Informasi lebih lanjut mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan setelah catatannya dikonfirmasi.