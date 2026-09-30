Bayern Munich akan menghadapi RB Leipzig pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Allianz Arena, Munich.

Dalam pertemuan kompetitif terbaru mereka, FC Bayern Munich meraih kemenangan 2-0 atas RB Leipzig di perempat final DFB-Pokal. FC Bayern Munich juga menunjukkan dominasi dalam pertemuan Bundesliga terbaru, termasuk kemenangan telak 6-0 dan 5-1 atas Leipzig.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs RB Leipzig, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bayern Munich vs RB Leipzig di Bundesliga?

Bayern Munich vs RB Leipzig akan kick-off di Allianz Arena, Munich, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 6 17 Okt 2026 - 12.30 Allianz Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bayern Munich vs RB Leipzig Bundesliga?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Bayern Munich vs RB Leipzig di Allianz Arena, Anda memiliki beberapa opsi resmi:

Permintaan undian resmi FC Bayern: Tiket untuk pertandingan Bundesliga dengan permintaan tinggi dialokasikan melalui sistem undian di situs resmi FC Bayern. Anggota klub mendapat prioritas selama periode permintaan awal, yang biasanya dibuka beberapa pekan sebelum pertandingan.

Official FC Bayern Ticket Exchange: Jika alokasi awal habis terjual, pemegang tiket musiman dan anggota menjual kembali tiket yang tidak mereka gunakan melalui portal pertukaran tiket resmi. Platform ini menjual tiket dengan harga normal ditambah biaya pemesanan nominal dan biasanya dapat diakses oleh non-anggota selama pekan pertandingan jika ketersediaan masih ada.

Paket hospitality resmi: Untuk kursi yang terjamin, paket hospitality resmi FC Bayern dan mitra perjalanan resmi menawarkan bundel tiket hari pertandingan yang mencakup akses lounge atau penginapan hotel.

Pasar sekunder: Jika tiket benar-benar habis melalui jalur resmi, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali dari penggemar lain, meski harganya sering lebih tinggi dari harga normal.

Berapa harga tiket Bayern Munich vs RB Leipzig Bundesliga?

Harga tiket resmi untuk laga kandang Bundesliga FC Bayern Munich di Allianz Arena dibagi ke dalam lima kategori resmi:

Harga resmi FC Bayern sesuai nilai nominal

Kategori 1 (tribun sisi tengah bawah / tengah): €80

Kategori 2 (tribun sudut / tribun tengah atas): €70

Kategori 3 (belakang gawang / tribun sisi atas): €50

Kategori 4 (sudut tribun atas / area gawang bagian atas): €40

Kategori 5 (area berdiri / Stehplatz): €15

Potongan harga & biaya resmi:

Anggota klub FC Bayern menerima diskon €2,50 per tiket.

Anak-anak di bawah 14 tahun, lansia di atas 65 tahun, dan suporter dengan disabilitas berat berhak mendapat diskon 50%.

Biaya standar sistem pemesanan berkisar antara €2 hingga €5 per pemesanan.

Harga pasar sekunder

Karena laga Bundesliga bergengsi melawan lawan papan atas seperti RB Leipzig biasanya habis terjual, tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya mulai dari €120 hingga €290+, tergantung permintaan dan lokasi tempat duduk.

Bayern Munich vs RB Leipzig Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayern Munich vs RB Leipzig

Bayern Munich memenangi empat dan imbang satu dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir 0-0 di markas Schalke 04 di Bundesliga, sementara hasil paling menonjol dalam rangkaian itu adalah kemenangan kandang 5-1 atas VfB Stuttgart pada pekan pembuka Bundesliga. Dalam lima pertandingan tersebut, Bayern mencetak 12 gol dan kebobolan satu gol.

Lima pertandingan terakhir RB Leipzig menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 3-1 dari Werder Bremen di Bundesliga, meski sebelumnya mereka mencatat kemenangan 6-0 atas Eintracht Trier di DFB-Pokal. Leipzig mencetak 11 gol dalam lima laga itu tetapi kebobolan sembilan gol, yang mencerminkan rapuhnya pertahanan yang akan coba dimanfaatkan tim asuhan Kompany.

Bayern Munich vs RB Leipzig: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub terjadi dalam laga pramusim pada 15 Agustus 2026, dengan Bayern menang 3-1. Dalam lima pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi, Bayern menang empat kali dengan satu hasil imbang, mencetak 17 gol dan kebobolan lima gol. Itu termasuk kemenangan telak 6-0 atas Leipzig di Bundesliga di Allianz Arena pada Agustus 2025 dan kemenangan tandang 5-1 pada Januari 2026.