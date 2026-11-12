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Cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs Paderborn: Harga tiket Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menjelang laga, dan lainnya

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Bayern Munich
Paderborn
Bundesliga

Bayern Munich menghadapi Paderborn di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Bayern Munich menjamu Paderborn pada Jumat, 4 Desember 2026 di Allianz Arena, Munich.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada Februari 2020 di Allianz Arena, Bayern meraih kemenangan tipis 3-2 lewat laga yang berlangsung lebih ketat dari perkiraan. Sepanjang sejarah pertemuan kedua tim di kasta tertinggi, Paderborn selalu kesulitan membendung serangan Bayern dan kebobolan lebih dari satu gol di setiap laga. Mereka juga masih mengincar poin pertama dalam pertandingan kompetitif melawan klub tersebut.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs Paderborn, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Bayern Munich vs Paderborn di Bundesliga dimulai?

Bayern Munich vs Paderborn akan dimulai di Allianz Arena, Munich, pada Jumat, 4 Desember 2026.

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Bundesliga - Pekan 12
Allianz Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bayern Munich vs Paderborn di Bundesliga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bayern Munich vs Paderborn di Bundesliga:

1. Kanal resmi klub

  • Situs web dan toko tiket resmi FC Bayern Munich: Cara utama dan paling tepercaya adalah membeli tiket langsung melalui portal resmi klub.
  • Portal tiket resmi Paderborn 07: Bagi penggemar yang datang sebagai pendukung tim tamu, tiket untuk jatah suporter tandang biasanya didistribusikan langsung melalui kanal tiket resmi SC Paderborn.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Bayern Munich vs Paderborn di Bundesliga?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Bayern Munich vs Paderborn di Bundesliga:

1. Kanal resmi klub

  • Area berdiri / Kategori 5: €15 hingga €40.
  • Kategori 1 hingga Kategori 4: €50 hingga €80.
  • VIP & layanan premium: €250 hingga €600 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis terjual melalui kanal utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tiket masuk umum / Tribun atas: €70 hingga €150.
  • Tribun bawah / Tepi lapangan: €160 hingga €350 lebih.
  • Penjualan kembali tiket VIP & premium: €400 hingga €800 lebih.

Bayern Munich vs Paderborn di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayern Munich vs Paderborn

Bayern Munich menatap pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang tanpa kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada laga terakhir, mereka menang 2-0 atas Atletico Madrid di Liga Champions. Dalam periode yang sama, Bayern juga mengalahkan Freiburg 3-1 di Bundesliga. Mereka mencetak 15 gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut. Dua hasil yang tidak berujung kemenangan adalah imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund di liga dan 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions.

Dalam lima pertandingan terakhir, Paderborn mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Borussia Monchengladbach di Bundesliga. Dalam periode tersebut, mereka juga mengalahkan Hamburger SV 1-0 di liga. Paderborn tersingkir dari DFB-Pokal setelah kalah 1-0 dari VfB Stuttgart. Mereka mencetak tiga gol dan kebobolan tiga kali dalam lima laga itu.

FCB

FCB - Performa

SCF
M1-3
FCM
M6-1
BVB
S2-2
ATM
M0-2
M05
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SCP

SCP - Performa

HSV
M1-0
VFB
K0-1
BMG
S0-0
SGE
S2-2
EBS
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bayern Munich vs Paderborn: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2020, ketika Bayern Munich menang 3-2 di kandang dalam laga Bundesliga. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Bayern memenangi semuanya dengan mencetak 22 gol dan hanya kebobolan empat kali. Paderborn belum pernah meraih satu poin pun melawan Bayern dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

Head to Head

Bayern MunichSeriPaderborn
5
0
0
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FT
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FT
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
6
FT
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
6
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FT
22Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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