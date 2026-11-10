Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
DFB-Pokal
team-logoBayern Munich
Allianz Arena
team-logoHertha Berlin
Book Bayern Munich vs Hertha Berlin Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs Hertha Berlin: Harga tiket DFB-Pokal, informasi pertandingan, penjualan tiket saat-saat terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Bayern Munich
Hertha Berlin
DFB-Pokal

Bayern Munich menghadapi Hertha Berlin di DFB-Pokal. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Bayern Munich menjamu Hertha Berlin pada Selasa, 1 Desember 2026 di Allianz Arena, Munich.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berlangsung di kasta tertinggi pada musim 2022–23, ketika Bayern meraih kemenangan 2-0 di Munich. Karena Hertha Berlin saat ini bermain di 2. Bundesliga, pertemuan kompetitif antara kedua klub menjadi jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs Hertha Berlin, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bayern Munich vs Hertha Berlin di DFB-Pokal dimulai?

Bayern Munich vs Hertha Berlin berlangsung di Allianz Arena, Munich pada Selasa, 1 Desember 2026.

crest
DFB-Pokal - 1/8
Allianz Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bayern Munich vs Hertha Berlin di DFB-Pokal?

Untuk membeli tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang antara Bayern Munich dan Hertha Berlin, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Kunjungi situs web dan portal tiket resmi FC Bayern Munich untuk membeli tiket masuk umum atau memeriksa periode pembelian prioritas khusus anggota.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bayern Munich vs Hertha Berlin di DFB-Pokal?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan DFB-Pokal mendatang antara Bayern Munich dan Hertha Berlin:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum: Harga biasanya berkisar antara €15 hingga €80, bergantung pada kategori tempat duduk, seperti area berdiri atau kursi di tribun bawah maupun atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kursi reguler: Harga mulai sekitar €50 hingga €100 untuk kursi dengan pemandangan dari tribun atas dan meningkat jauh lebih tinggi untuk kursi utama di bagian tengah atau pertandingan dengan permintaan tinggi.

Bayern Munich vs Hertha Berlin di DFB-Pokal: Semua yang perlu diketahui

Performa Bayern Munich vs Hertha Berlin

Bayern Munich mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak 19 gol dan kebobolan tujuh gol. Hasil terbarunya adalah imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund di Bundesliga. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Bayern mengalahkan RB Leipzig 6-1 dan menang 3-1 di kandang Freiburg. Hasil imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions juga menyoroti kecenderungan Bayern kehilangan poin meski menciptakan banyak peluang.

Hertha Berlin meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di divisi kedua dan DFB-Pokal. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 3-0 di kandang Kaiserslautern. Hertha juga mengalahkan SSV Jeddeloh 2-0 di ajang piala dan menang 1-0 atas Arminia Bielefeld di liga. Hasil imbang tanpa gol melawan Holstein Kiel menjadi satu-satunya laga ketika Hertha kehilangan poin dalam rangkaian tersebut.

FCB

FCB - Performa

SCF
M1-3
FCM
M6-1
BVB
S2-2
ATM
M0-2
M05
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BSC

BSC - Performa

HSK
S0-0
ABI
M1-0
JED
M0-2
FCK
M0-3
WOB
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Bayern Munich vs Hertha Berlin: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir Bayern Munich dan Hertha Berlin terjadi pada April 2023, ketika Bayern menang 2-0 di Allianz Arena dalam laga Bundesliga. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Bayern menang empat kali dan Hertha sekali. Satu-satunya kemenangan Hertha adalah kemenangan kandang 2-0 pada November 2022, sementara Bayern memenangi pertemuan sebaliknya dengan skor 3-2 di Berlin pada Januari 2022.

Head to Head

Bayern MunichSeriHertha Berlin
5
0
0
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
0
FT
Bundesliga
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FT
Bundesliga
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
5
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
0
FT
Bundesliga
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
15Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google