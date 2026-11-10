Bayern Munich menjamu Hertha Berlin pada Selasa, 1 Desember 2026 di Allianz Arena, Munich.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berlangsung di kasta tertinggi pada musim 2022–23, ketika Bayern meraih kemenangan 2-0 di Munich. Karena Hertha Berlin saat ini bermain di 2. Bundesliga, pertemuan kompetitif antara kedua klub menjadi jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs Hertha Berlin, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bayern Munich vs Hertha Berlin di DFB-Pokal dimulai?

Bayern Munich vs Hertha Berlin berlangsung di Allianz Arena, Munich pada Selasa, 1 Desember 2026.

DFB-Pokal - 1/8 1 Des 2026 - 14.45 Allianz Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bayern Munich vs Hertha Berlin di DFB-Pokal?

Untuk membeli tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang antara Bayern Munich dan Hertha Berlin, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Kunjungi situs web dan portal tiket resmi FC Bayern Munich untuk membeli tiket masuk umum atau memeriksa periode pembelian prioritas khusus anggota.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bayern Munich vs Hertha Berlin di DFB-Pokal?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan DFB-Pokal mendatang antara Bayern Munich dan Hertha Berlin:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum: Harga biasanya berkisar antara €15 hingga €80, bergantung pada kategori tempat duduk, seperti area berdiri atau kursi di tribun bawah maupun atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi reguler: Harga mulai sekitar €50 hingga €100 untuk kursi dengan pemandangan dari tribun atas dan meningkat jauh lebih tinggi untuk kursi utama di bagian tengah atau pertandingan dengan permintaan tinggi.

Bayern Munich vs Hertha Berlin di DFB-Pokal: Semua yang perlu diketahui

Performa Bayern Munich vs Hertha Berlin

Bayern Munich mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak 19 gol dan kebobolan tujuh gol. Hasil terbarunya adalah imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund di Bundesliga. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Bayern mengalahkan RB Leipzig 6-1 dan menang 3-1 di kandang Freiburg. Hasil imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions juga menyoroti kecenderungan Bayern kehilangan poin meski menciptakan banyak peluang.

Hertha Berlin meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di divisi kedua dan DFB-Pokal. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 3-0 di kandang Kaiserslautern. Hertha juga mengalahkan SSV Jeddeloh 2-0 di ajang piala dan menang 1-0 atas Arminia Bielefeld di liga. Hasil imbang tanpa gol melawan Holstein Kiel menjadi satu-satunya laga ketika Hertha kehilangan poin dalam rangkaian tersebut.

Bayern Munich vs Hertha Berlin: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir Bayern Munich dan Hertha Berlin terjadi pada April 2023, ketika Bayern menang 2-0 di Allianz Arena dalam laga Bundesliga. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Bayern menang empat kali dan Hertha sekali. Satu-satunya kemenangan Hertha adalah kemenangan kandang 2-0 pada November 2022, sementara Bayern memenangi pertemuan sebaliknya dengan skor 3-2 di Berlin pada Januari 2022.