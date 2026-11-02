Bayern Munich menjamu FC Koeln pada Jumat, 20 November 2026, di Allianz Arena, Munich.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, Bayern Munich unggul atas Köln. Pada pertemuan terakhir mereka di liga, Bayern menang telak 5-1. Persaingan keduanya juga berlanjut ke ajang piala, termasuk laga DFB-Pokal ketika Bayern kembali memperlihatkan kekuatan lini serangnya.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Bayern Munich vs FC Koeln, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Bayern Munich vs FC Koeln dimulai?

Bayern Munich vs FC Koeln berlangsung di Allianz Arena, Munich, pada Jumat, 20 November 2026.

Bundesliga - Pekan 10 20 Nov 2026 - 14.30 Allianz Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Bayern Munich vs FC Koeln?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan FC Bayern München melawan 1. FC Köln:

1. Kanal resmi klub

Pasar tiket resmi klub (toko tiket resmi FC Bayern): Cara utama yang paling tepercaya adalah melalui situs resmi Bayern Munich. Anggota dapat membeli tiket secara langsung atau mengakses pasar penjualan kembali resmi (Zweitmarkt) untuk membeli tiket dengan harga nominal.

Cara utama yang paling tepercaya adalah melalui situs resmi Bayern Munich. Anggota dapat membeli tiket secara langsung atau mengakses pasar penjualan kembali resmi (Zweitmarkt) untuk membeli tiket dengan harga nominal. Kanal resmi 1. FC Köln: Anggota Köln dan pemegang tiket musiman kerap mendapat jatah tiket tandang langsung melalui portal tiket klub mereka untuk pertandingan di Allianz Arena.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Bayern Munich vs FC Koeln?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara FC Bayern München dan 1. FC Köln, berdasarkan pilihan resmi klub dan pasar penjualan kembali tiket:

1. Kanal resmi klub

Kursi kategori 1: Harga penuh standar €80, dengan pemandangan terbaik dari sisi lapangan.

Harga penuh standar €80, dengan pemandangan terbaik dari sisi lapangan. Kursi kategori 2: Harga penuh standar €70 untuk area tengah tribun atas atau sudut tribun bawah.

Harga penuh standar €70 untuk area tengah tribun atas atau sudut tribun bawah. Kursi kategori 3: Harga penuh standar €50 untuk blok reguler di tribun atas.

Harga penuh standar €50 untuk blok reguler di tribun atas. Kursi kategori 4: Harga penuh standar €40 untuk tempat yang lebih jauh ke belakang di tribun atas.

Harga penuh standar €40 untuk tempat yang lebih jauh ke belakang di tribun atas. Kategori 5 / tribun berdiri (Südkurve): Tarif tetap €15 untuk area berdiri, menjadikannya pilihan termurah di stadion.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket tribun atas / masuk umum: Mulai sekitar €130 hingga €145 untuk blok di sudut tribun atas atau di belakang gawang.

Mulai sekitar untuk blok di sudut tribun atas atau di belakang gawang. Penjualan kembali tiket tribun tengah dan sisi panjang lapangan: Umumnya berkisar dari €160 hingga lebih dari €220 , bergantung pada tingkat tribun dan permintaan untuk blok kursi tertentu.

Umumnya berkisar dari , bergantung pada tingkat tribun dan permintaan untuk blok kursi tertentu. Paket VIP dan layanan premium: Mulai sekitar €950 hingga lebih dari €1.150 untuk kursi premium berbantalan, akses ke ruang tunggu, dan layanan khusus pada hari pertandingan.

Bundesliga Bayern Munich vs FC Koeln: Semua yang perlu diketahui

Performa Bayern Munich vs FC Koeln

Bayern Munich menghadapi laga ini dengan performa domestik yang kuat. Mereka menang tiga kali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi tanpa sekali pun kalah. Pada laga terakhir, Bayern menghancurkan RB Leipzig 6-1 di Bundesliga, hasil yang menunjukkan ketajaman lini serang mereka. Dalam lima pertandingan tersebut, Bayern mencetak 19 gol dan kebobolan tujuh kali. Namun, hasil imbang beruntun melawan Viking di Champions League dan Augsburg di Bundesliga pada awal rangkaian laga itu menunjukkan bahwa mereka masih bisa kehilangan poin. Kemenangan 7-0 atas Union Berlin dalam periode yang sama semakin memperlihatkan kemampuan mereka meraih kemenangan besar di kandang. FC Koeln lebih kesulitan menjaga konsistensi, dengan hanya satu kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan 1-0 dari Eintracht Frankfurt. Dalam periode itu, mereka juga kalah 2-1 dari Hamburger SV. Kemenangan 2-1 atas Borussia Moenchengladbach menjadi satu-satunya kemenangan mereka, sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Bayern Munich vs FC Koeln: Rekor pertemuan terakhir

Kedua tim terakhir bertemu pada Mei 2026, ketika Bayern menang 5-1 di Allianz Arena dalam laga Bundesliga. Dari lima pertemuan terakhir, Bayern menang empat kali, Koeln tidak pernah menang, dan satu laga berakhir imbang. Rangkaian itu mencakup kemenangan Bayern 4-1 di DFB-Pokal pada Oktober 2025 serta kemenangan 3-1 tim asal Munich tersebut di stadion Koeln pada Januari 2026. Hasil-hasil itu menunjukkan dominasi Bayern yang konsisten dalam pertemuan kedua tim.