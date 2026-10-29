Cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Saksikan langsung peraih Ballon d'Or Harry Kane, harga tiket Bundesliga, informasi Der Klassiker, dan lainnya

Antusiasme memuncak di seluruh Jerman dan Eropa setiap kali Bayern Munich dan Borussia Dortmund berhadapan dalam ‘Der Klassiker’, baik di Allianz Arena maupun Signal Iduna Park, dua stadion terbesar di negara itu.

Laga ini sayang untuk dilewatkan. Pesan tiket sekarang untuk pertemuan berikutnya antara dua raksasa Jerman tersebut.

Pertemuan kedua tim kian penting karena mereka termasuk klub Bundesliga tersukses dalam beberapa tahun terakhir, dengan total gabungan 16 gelar juara Jerman dari 17 musim terakhir. Bayern dan BVB sama-sama mengawali musim ini dengan baik serta menempati dua posisi teratas klasemen dengan catatan identik (5 kemenangan, 2 hasil imbang, 0 kekalahan).

Jika Anda belum pernah mengunjungi Allianz Arena yang ikonik di Munich, atau sangat ingin kembali ke sana, ini bisa menjadi kesempatan yang tepat. Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting tentang tiket ‘Der Klassiker’ yang Anda butuhkan, termasuk harga, tempat membelinya, dan banyak lagi.

Kapan laga Bundesliga Bayern Munich vs Borussia Dortmund berikutnya?

Bundesliga - Pekan 8 31 Okt 2026 - 13.30 Allianz Arena

Tempat membeli tiket Der Klassiker

Tiket resmi untuk pertandingan kandang Bayern Munich didistribusikan melalui platform penjualan tiket resmi FC Bayern Munich. Banyaknya anggota klub penggemar dan tingginya permintaan tiket terusan membuat jatah tiket untuk umum di situs resmi hampir selalu habis segera setelah mulai dijual.

Jika Anda tidak mendapatkan tiket dalam penjualan utama, StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket yang ditawarkan di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Der Klassiker?

Harga tiket resmi yang ditetapkan FC Bayern Munich untuk pertandingan kandang Bundesliga reguler dimulai dari €15 untuk area berdiri hingga €80 untuk tempat duduk kategori tertinggi.

Di platform penjualan sekunder seperti StubHub, tiket tempat duduk standar yang paling terjangkau ditawarkan mulai sekitar €120, dengan harga yang berubah-ubah bergantung pada lokasi tempat duduk dan permintaan.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Piala Super Jerman pada 22 Agustus 2026, ketika Bayern Munich menang 2-1. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern menang tiga kali, sedangkan satu laga berakhir imbang dan satu dimenangi Dortmund. Bayern mencetak sepuluh gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Dortmund mencetak tujuh gol.