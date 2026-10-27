Cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Saksikan langsung pemenang Ballon d'Or Harry Kane, harga tiket Bundesliga, informasi Der Klassiker, dan lainnya

Antusiasme di Jerman dan seluruh Eropa selalu memuncak setiap kali Bayern Munich dan Borussia Dortmund bertemu dalam laga 'Der Klassiker', baik di Allianz Arena maupun Signal Iduna Park, dua stadion terbesar di negara itu.

Ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan. Pesan tiket hari ini untuk pertemuan berikutnya antara dua raksasa Jerman tersebut.

Pertemuan kedua tim menjadi sangat penting karena mereka merupakan dua klub Bundesliga tersukses dalam beberapa tahun terakhir, dengan total 16 gelar juara Liga Jerman dari 17 musim terakhir. Bayern dan BVB sama-sama mengawali musim ini dengan baik dan menempati dua posisi teratas klasemen, dengan catatan identik: lima kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan.

Jika Anda belum pernah mengunjungi Allianz Arena yang ikonis di Munich, atau sangat ingin kembali ke sana, ini bisa menjadi kesempatan yang tepat. Berikut GOAL menyajikan semua informasi penting tentang tiket jelang 'Der Klassiker', termasuk harga, tempat membelinya, dan informasi lainnya.

Kapan laga Bundesliga Bayern Munich vs Borussia Dortmund berikutnya?

Bundesliga - Pekan 8 31 Okt 2026 - 13.30 Allianz Arena

Di mana membeli tiket Der Klassiker?

Tiket resmi untuk laga kandang Bayern Munich didistribusikan melalui platform penjualan tiket resmi FC Bayern Munich. Banyaknya anggota klub penggemar dan tingginya permintaan tiket musiman membuat jatah tiket untuk masyarakat umum di situs resmi hampir langsung habis begitu dirilis.

Jika Anda tidak kebagian tiket dalam penjualan utama, StubHubbisa menjadi pilihan jika tiket yang tersedia di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Der Klassiker?

Harga tiket resmi yang ditetapkan FC Bayern Munich untuk laga kandang Bundesliga reguler mulai dari €15 untuk area berdiri hingga €80 untuk kursi kategori tertinggi.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, harga kursi standar mulai dari sekitar €120, dan dapat berubah sesuai lokasi kursi serta permintaan.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Piala Super Jerman pada 22 Agustus 2026, ketika Bayern Munich menang 2-1. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern menang tiga kali, sementara satu laga berakhir imbang dan Dortmund meraih satu kemenangan. Bayern mencetak sepuluh gol dalam lima pertemuan tersebut, sedangkan Dortmund mencetak tujuh gol.



