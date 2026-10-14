Der Klassiker antara Bayern Munich dan Borussia Dortmund adalah rivalitas paling menentukan dalam sepakbola Jerman. Digelar di Allianz Arena yang terkenal di seluruh dunia, laga besar di Munich ini mempertemukan dua klub tersukses di Eropa dalam perebutan dominasi domestik. Para penggemar bisa menantikan permainan kelas dunia, intensitas tinggi, dan atmosfer pertandingan yang tak terlupakan.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai jadwal pertandingan, harga, dan cara membeli tiket Anda hari ini.

Kapan laga Bundesliga Bayern Munich vs Borussia Dortmund dimulai?

Bundesliga - Pekan 8 31 Okt 2026 - 13.30 Allianz Arena

Di mana membeli tiket Der Klassiker?

Tiket resmi untuk pertandingan kandang Bayern Munich didistribusikan melalui platform penjualan tiket resmi FC Bayern Munich. Tingginya jumlah anggota klub penggemar dan permintaan tiket musiman membuat jatah tiket untuk masyarakat umum di situs resmi hampir langsung habis setelah dirilis.

Jika Anda kehabisan tiket dalam penjualan perdana, StubHubbisa menjadi pilihan jika tiket yang ditawarkan di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Der Klassiker?

Harga tiket resmi yang ditetapkan FC Bayern Munich untuk pertandingan kandang Bundesliga reguler dimulai dari €15 untuk area berdiri dan mencapai €80 untuk sektor tempat duduk kategori tertinggi.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, tiket termurah untuk tempat duduk standar dibanderol mulai sekitar €120, dengan harga yang berubah-ubah bergantung pada lokasi tempat duduk dan permintaan.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayern Munich vs Borussia Dortmund

Bayern Munich memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan hanya sekali imbang, yakni melawan Schalke 04 di Bundesliga. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 7-0 atas Union Berlin. Dalam rentang tersebut, mereka juga mencatat kemenangan 5-0 atas Bodø/Glimt di Liga Champions. Dalam lima pertandingan itu, Bayern mencetak 13 gol dan tidak kebobolan dalam dua laga terakhirnya.

Borussia Dortmund tampil sempurna dengan memenangi kelima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di kandang VfB Stuttgart. Dalam rentang tersebut, mereka juga mengalahkan Villarreal 3-2 di Liga Champions. Dortmund mencetak 14 gol dan hanya kebobolan lima kali dalam lima laga itu.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Piala Super pada 22 Agustus 2026, ketika Bayern Munich menang 2-1 atas Borussia Dortmund. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern menang tiga kali, sementara satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangi Dortmund. Bayern mencetak sepuluh gol dalam lima pertemuan tersebut, sedangkan Dortmund mencetak tujuh gol.



