Der Klassiker antara Bayern Munich dan Borussia Dortmund adalah rivalitas paling ikonik dalam sepakbola Jerman. Digelar di Allianz Arena yang terkenal di dunia di Munich, laga besar ini mempertemukan dua klub paling sarat prestasi di Eropa dalam perebutan dominasi domestik. Fans bisa mengharapkan kualitas kelas dunia, intensitas tinggi, dan atmosfer hari pertandingan yang tak terlupakan.

GOAL menyediakan semua detail penting mengenai jadwal pertandingan, harga, dan cara membeli tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Bundesliga Bayern Munich vs Borussia Dortmund?

Bundesliga - Pekan 8 31 Okt 2026 - 13.30 Allianz Arena

Di mana membeli tiket Der Klassiker?

Tiket resmi untuk laga kandang Bayern Munich didistribusikan melalui platform penjualan tiket resmi FC Bayern Munich. Tingginya jumlah anggota fan club dan permintaan tiket musiman membuat alokasi untuk publik umum di situs resmi terjual habis hampir seketika setelah dirilis.

Jika Anda kehabisan pada penjualan utama, StubHubadalah pilihan yang bisa Anda gunakan jika listing di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Der Klassiker?

Harga tiket resmi yang ditetapkan FC Bayern Munich untuk pertandingan kandang Bundesliga standar dimulai dari €15 untuk area berdiri dan mencapai €80 untuk kategori tempat duduk premium.

Di platform sekunder seperti StubHub, opsi entry-level dimulai dari sekitar €120 untuk tempat duduk standar, dengan harga yang berfluktuasi berdasarkan lokasi kursi dan permintaan.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayern Munich vs Borussia Dortmund

Bayern Munich telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan hanya satu hasil imbang, yakni melawan Schalke 04 di Bundesliga. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 7-0 atas Union Berlin, dan mereka juga mencatat kemenangan 5-0 atas Bodø/Glimt di Liga Champions dalam rentetan tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Bayern mencetak 13 gol dan tidak kebobolan dalam dua laga terbaru mereka.

Borussia Dortmund sedang dalam performa sempurna, dengan memenangi lima dari lima pertandingan terakhir mereka tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas VfB Stuttgart, dan mereka juga mengalahkan Villarreal 3-2 di Liga Champions dalam rangkaian tersebut. Dortmund mencetak 14 gol dalam lima laga itu dengan hanya kebobolan lima gol.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Piala Super pada 22 Agustus 2026, ketika Bayern Munich menang 2-1 atas Borussia Dortmund. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan Dortmund. Bayern mencetak sepuluh gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Dortmund mencetak tujuh gol.



