Der Klassiker antara Bayern Munich dan Borussia Dortmund adalah rivalitas paling ikonik dalam sepak bola Jerman. Digelar di Allianz Arena yang terkenal di dunia, Munich, laga akbar ini mempertemukan dua klub paling berprestasi di Eropa dalam perebutan dominasi domestik. Fans bisa menantikan kualitas kelas dunia, intensitas tinggi, dan atmosfer hari pertandingan yang tak terlupakan.

GOAL menyajikan semua detail yang diperlukan soal jadwal pertandingan, harga, dan cara membeli tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Bayern Munich vs Borussia Dortmund di Bundesliga?

Bundesliga - Pekan 8 31 Okt 2026 - 13.30 Allianz Arena

Di mana membeli tiket Der Klassiker?

Tiket resmi untuk pertandingan kandang Bayern Munich didistribusikan melalui platform penjualan tiket resmi FC Bayern Munich. Jumlah anggota fan club yang tinggi dan permintaan tiket musiman membuat alokasi untuk publik umum di situs resmi hampir langsung habis setelah dirilis.

Jika Anda kehabisan pada penjualan tahap awal, StubHubadalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Der Klassiker?

Harga tiket resmi yang ditetapkan FC Bayern Munich untuk laga kandang standar Bundesliga dimulai dari €15 untuk area berdiri dan mencapai €80 untuk kategori tempat duduk terbaik.

Di platform sekunder seperti StubHub, opsi entry-level dimulai dari sekitar €120 untuk tempat duduk standar, dengan harga yang berfluktuasi berdasarkan lokasi kursi dan permintaan.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayern Munich vs Borussia Dortmund

Bayern Munich memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan hanya sekali imbang, yakni melawan Schalke 04 di Bundesliga. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 7-0 atas Union Berlin, dan mereka juga mencatat kemenangan 5-0 atas Bodø/Glimt di Liga Champions dalam rangkaian tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Bayern mencetak 13 gol dan tidak kebobolan dalam dua laga terbaru mereka.

Borussia Dortmund sedang dalam performa sempurna, memenangi lima dari lima pertandingan terakhir mereka tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas VfB Stuttgart, dan mereka juga mengalahkan Villarreal 3-2 di Liga Champions dalam periode tersebut. Dortmund mencetak 14 gol dalam lima pertandingan itu sambil hanya kebobolan lima.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi di Piala Super pada 22 Agustus 2026, ketika Bayern Munich menang 2-1 atas Borussia Dortmund. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Bayern menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan Dortmund. Bayern mencetak 10 gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Dortmund mencetak tujuh.



