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Cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs Arsenal: Harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Bayern Munich menghadapi Arsenal di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiket Anda

Bayern Munich akan menghadapi Arsenal pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Allianz Arena, Munich.

Pertemuan Eropa terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Arsenal di London pada fase liga musim sebelumnya. Meski kalah dalam laga terbaru itu, Bayern Munich unggul dalam rekor pertemuan historis keseluruhan dengan 8 kemenangan dari 15 pertemuan mereka di kompetisi Eropa.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bayern Munich vs Arsenal, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bayern Munich vs Arsenal di Liga Champions?

Bayern Munich menghadapi Arsenal di Allianz Arena, Munich, dalam ajang Liga Champions UEFA, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Allianz Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bayern Munich vs Arsenal di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League Bayern Munich vs Arsenal di Allianz Arena, ada beberapa jalur utama tergantung pada ketersediaan, anggaran, dan status keanggotaan Anda:

1. Kanal resmi FC Bayern

  • Portal Permintaan Tiket FC Bayern: Tiket resmi masuk umum didistribusikan melalui sistem permintaan/ballot di situs resmi Bayern Munich. Permintaan dibuka lebih awal, dan tiket akan dialokasikan jika tersedia.

Berapa harga tiket Bayern Munich vs Arsenal di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan UEFA Champions League Bayern Munich vs Arsenal di Allianz Arena sangat bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket harga resmi langsung dari FC Bayern atau melalui marketplace tiket sekunder.

1. Harga resmi

FC Bayern menerbitkan struktur daftar harga untuk laga kandang Liga Champions. Diskon tersedia untuk anggota klub, biasanya potongan €2,50 dari harga penuh, anak-anak di bawah 14 tahun, dan lansia.

  • Kategori 1 (Tribune Utama Tengah): €130 (Anggota: €127,50)
  • Kategori 2 (Tribune Samping): €110 (Anggota: €107,50)
  • Kategori 3 (Sudut & Blok Luar): €90 (Anggota: €87,50)
  • Kategori 4 (Tingkat Atas di Belakang Gawang): €60 (Anggota: €57,50)
  • Kategori 5 (Berdiri di Südkurve): €19

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi terjual habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung pada permintaan dan lokasi kursi:

  • Harga awal / tingkat masuk: sekitar €290 hingga €390
  • Rata-rata kursi standar: sekitar €400 hingga €600
  • Kursi utama / tengah: €700+

Bayern Munich vs Arsenal di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayern Munich vs Arsenal

Bayern Munich datang dalam kondisi sangat baik dengan mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka menghasilkan kemenangan telak 7-0 atas Union Berlin di Bundesliga, dan mereka juga mengalahkan Bodoe/Glimt 5-0 di Liga Champions dalam rangkaian ini. Satu-satunya poin yang hilang datang saat bermain imbang 0-0 melawan Schalke 04. Dalam lima pertandingan itu, Bayern mencetak 17 gol dan tidak kebobolan dalam laga-laga yang mereka menangi.

Performa terbaru Arsenal menghadirkan gambaran yang lebih rumit. Tim asuhan Arteta memenangi tiga dari lima laga terakhir mereka, tetapi pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Brighton di Premier League. Sebelum kekalahan itu, mereka mengalahkan Sunderland 0-2 di liga dan meraih kemenangan tandang 0-1 atas SSC Napoli di Liga Champions, menunjukkan bahwa mereka bisa tampil baik di panggung Eropa.

FCB

FCB - Performa

OSN
M1-4
S04
S0-0
BOD
M5-0
ELV
M1-2
FCU
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ARS

ARS - Performa

CHE
M2-1
NAP
M0-1
SUN
M0-2
IPS
M2-4
BHA
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bayern Munich vs Arsenal: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan kandang 3-1 untuk Arsenal di Liga Champions pada November 2025, hasil yang akan memberi skuad Arteta kepercayaan diri meski mereka datang dalam situasi yang sulit. Sebelum itu, Bayern meraih kemenangan kandang 1-0 pada April 2024, pertandingan yang merupakan bagian dari duel dua leg yang juga menghasilkan hasil imbang 2-2 di Emirates. Rekor head-to-head dalam lima pertemuan yang tercatat berlangsung ketat, meski pertemuan-pertemuan sebelumnya sangat berat sebelah untuk keunggulan Bayern, termasuk sepasang hasil agregat 5-1.

Head to Head

Bayern MunichSeriArsenal
3
1
1
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
5
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
14Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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