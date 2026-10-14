Bayer Leverkusen menjamu VfB Stuttgart pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di BayArena, Leverkusen.

Pertemuan terakhir mereka di liga pada Mei 2026 berakhir dengan kemenangan meyakinkan Stuttgart 3-1 saat bertandang ke MHP Arena, menegaskan keunggulan tim tamu dalam beberapa pertemuan terakhir. Kedua tim memiliki kekuatan serang yang eksplosif dan fleksibilitas taktik, sehingga laga ini menjadi momen penting pada fase awal hingga pertengahan musim kompetisi domestik 2026/27.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart dimulai?

Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart berlangsung di BayArena, Leverkusen, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 8 31 Okt 2026 - 10.30 BayArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Bayer Leverkusen dan VfB Stuttgart di BayArena, Anda memiliki beberapa pilihan, baik melalui kanal resmi klub maupun pasar penjualan kembali tiket:

1. Kanal resmi klub

Anda dapat memeriksa situs web resmi Bayer Leverkusen atau VfB Stuttgart untuk penjualan awal, prapenjualan bagi anggota, dan platform pertukaran tiket resmi.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan awal telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart?

Harga tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Bayer Leverkusen dan VfB Stuttgart di BayArena bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Tiket area berdiri/suporter: Biasanya berkisar antara €20 hingga €30 untuk area berdiri standar.

Tempat duduk reguler (Kategori 2 & 3): Umumnya berharga antara €35 hingga €60 , bergantung pada tingkat tribun dan lokasi blok.

Tempat duduk premium (Kategori 1): Biasanya berkisar antara €70 hingga €95 untuk lokasi dengan pemandangan dari tengah di sepanjang sisi panjang lapangan.

Paket layanan khusus dan VIP: Pilihan VIP standar atau klub eksekutif dimulai dari sekitar €250 hingga €300 lebih per orang.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan awal klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Pilihan termurah/tribun atas: Harga tiket termurah di platform penjualan kembali umumnya dimulai dari sekitar €40 hingga €45 .

Kelas menengah/tempat duduk di sisi panjang lapangan: Tempat duduk standar di blok dengan pandangan jelas biasanya berkisar antara €90 hingga €150 .

Premium/Kategori 1 Silver: Harga tiket di blok tribun bawah atau area tengah yang banyak diminati berfluktuasi di kisaran €150 hingga €310 .

Penjualan kembali paket VIP & layanan khusus: Paket layanan khusus kelas atas di pasar penjualan kembali dapat berkisar dari €260 hingga lebih dari €500 , bergantung pada platform dan fasilitas yang disertakan.

Bundesliga Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart

Leverkusen menghadapi laga ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima kali. Dalam pertandingan terbarunya, mereka menang 2-0 atas RB Leipzig di Bundesliga. Mereka juga mencatat kemenangan 4-0 atas Union Berlin dalam periode tersebut. Satu-satunya hasil buruk adalah kekalahan 3-2 dari Elversberg, meski Leverkusen menunjukkan produktivitas serangan yang konsisten sepanjang periode itu.

Lima pertandingan terakhir Stuttgart menunjukkan hasil yang lebih beragam: dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan sepuluh gol dicetak dan sembilan kali kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Hoffenheim di Bundesliga, setelah kalah 0-1 dari Borussia Dortmund sepekan sebelumnya. Kemenangan 4-1 atas FC Köln dan kemenangan 3-1 atas Viking FK di Liga Champions menjadi hasil positif mereka, meski kekalahan telak 1-5 dari Bayern Munich pada awal periode tersebut menunjukkan inkonsistensi yang masih sulit diatasi Stuttgart.

Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua klub berlangsung di Bundesliga pada 9 Mei 2026, ketika Stuttgart menang 3-1 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, Stuttgart meraih tiga kemenangan dan Leverkusen satu, sementara satu laga berakhir imbang, termasuk hasil 2-2 di Piala Super pada Agustus 2024. Satu-satunya kemenangan Leverkusen dalam periode ini adalah kemenangan kandang 1-0 pada Januari 2026, meski Stuttgart membalasnya dengan kemenangan 4-1 di BayArena pada bulan yang sama. Pertemuan kedua tim kerap menghasilkan banyak gol, dengan rekor beberapa laga terakhir jelas berpihak kepada tim tamu.