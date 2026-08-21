Cara mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs Union Berlin: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

Bayer Leverkusen akan menghadapi Union Berlin pada Sabtu, 5 September 2026 di BayArena, Leverkusen.

Leverkusen menatap laga ini dengan performa pramusim yang apik setelah memenangi empat dari lima laga uji coba mereka, termasuk kemenangan atas Newcastle United dan Sevilla. Sementara itu, Union Berlin akan berusaha bangkit setelah menjalani periode pramusim yang sulit dengan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Borussia Bayer Leverkusen vs Union Berlin, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Bayer Leverkusen vs Union Berlin?

Bayer Leverkusen menjamu Union Berlin di BayArena, Leverkusen, dalam laga Bundesliga, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

Bundesliga - Pekan 2 5 Sep 2026 - 09.30 BayArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Union Berlin?

Tiket untuk Bayer Leverkusen vs Union Berlin dapat dibeli melalui opsi resmi dan sekunder:

Portal Tiket Resmi Leverkusen: Beli langsung melalui toko tiket online Bayer 04, di mana anggota resmi klub mendapatkan akses prapenjualan prioritas sebelum sisa tiket dibuka untuk umum.

Bursa Jual Kembali Resmi (Ticketbörse): Ketika pertandingan habis terjual, tiket resmi dengan harga nominal yang dikembalikan oleh pemegang tiket musiman tersedia di platform penjualan ulang resmi Leverkusen.

Alokasi Suporter Tandang: Pendukung Union Berlin dapat membeli tiket melalui sistem tiket resmi Union Berlin, yang biasanya mensyaratkan keanggotaan klub atau poin loyalitas tiket sebelumnya.

Marketplace Sekunder & VIP: Tiket juga dapat ditemukan melalui platform tiket pihak ketiga atau melalui opsi hospitality resmi dan paket VIP seperti StubHub .

Berapa harga tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Union Berlin?

Harga tiket untuk laga Bundesliga Bayer Leverkusen vs Union Berlin bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket harga nominal atau membelinya melalui platform tiket sekunder:

Harga Resmi Nominal: Tiket pertandingan tunggal standar untuk dewasa di BayArena biasanya berkisar dari €15 hingga €55 . Opsi paling terjangkau (area berdiri/teras) berada di Nordkurve atau tribun selatan, sementara tribun samping tengah (Osttribüne dan Westtribüne) memiliki harga tertinggi.

Platform Penjualan Ulang Sekunder: Di marketplace tiket sekunder seperti Stubhub, harga tiket saat ini dimulai dari sekitar $53 hingga $59 (€50 hingga €55) , dengan harga jual ulang rata-rata berada di kisaran $225 hingga $245 tergantung kategori kursi dan permintaan.

Bayer Leverkusen vs Union Berlin Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayer Leverkusen vs Union Berlin

Bayer Leverkusen memasuki musim baru dengan empat kemenangan dari lima laga uji coba pramusim mereka. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Newcastle United pada 15 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Sevilla 2-1 serta menghancurkan Genk 4-0 sepanjang musim panas. Satu-satunya kekalahan mereka datang saat menghadapi Nottingham Forest, yang menang 2-1 pada 12 Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Leverkusen mencetak 12 gol dan kebobolan empat.

Performa pramusim Union Berlin menceritakan kisah yang berbeda. Tim asuhan Lustrinelli kalah dalam tiga dari lima laga uji coba mereka, termasuk kekalahan 4-2 dari Ipswich Town pada 15 Agustus dan kekalahan beruntun dari Dynamo Dresden serta Aarau pada akhir Juli dan awal Agustus. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Aris Limassol, yakni kemenangan 3-2 pada 9 Agustus. Union mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan itu tetapi kebobolan sepuluh, catatan pertahanan yang akan mengkhawatirkan staf pelatih mereka menjelang laga pembuka yang berat.

Bayer Leverkusen vs Union Berlin: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Union Berlin di kandang pada 21 Februari 2026 di Bundesliga. Sebelumnya, Leverkusen menang 2-0 di BayArena pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Leverkusen memiliki rekor yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Union, dengan satu pertandingan berakhir tanpa gol. Leverkusen mencetak tujuh gol dalam lima laga tersebut, sementara Union hanya mampu membuat tiga.

Klasemen Bayer Leverkusen vs Union Berlin

Di tabel Bundesliga, Bayer Leverkusen berada di posisi kedua sementara Union Berlin menempati peringkat ke-16.