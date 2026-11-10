Bayer Leverkusen menjamu RB Leipzig pada Selasa, 1 Desember 2026 di BayArena, Leverkusen.

Kedua tim terakhir bertemu di Bundesliga pada 20 September 2026, ketika Bayer Leverkusen menang 2-0 di BayArena. Kedua klub berhasil melewati babak-babak sebelumnya di DFB-Pokal musim ini untuk memastikan pertemuan penting di ajang piala tersebut.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs RB Leipzig, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Bayer Leverkusen vs RB Leipzig di DFB-Pokal dimulai?

Pertandingan Bayer Leverkusen vs RB Leipzig dimulai di BayArena, Leverkusen, pada Selasa, 1 Desember 2026.

DFB-Pokal - 1/8 2 Des 2026 - 12.00 BayArena

Bagaimana cara membeli tiket Bayer Leverkusen vs RB Leipzig di DFB-Pokal?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Bayer Leverkusen vs RB Leipzig di DFB-Pokal:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket resmi Bayer Leverkusen dan RB Leipzig. Klub biasanya memberikan akses lebih dahulu kepada pemegang tiket musiman dan anggota klub sebelum menawarkan sisa alokasi kepada masyarakat umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Bayer Leverkusen vs RB Leipzig di DFB-Pokal?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bayer Leverkusen vs RB Leipzig di DFB-Pokal:

1. Kanal resmi klub

Tiket area berdiri / suporter: Harga resmi sekitar €15 hingga €20 .

Harga resmi sekitar . Tempat duduk reguler (Kategori 3 & 4): Umumnya berharga antara €40 hingga €50 .

Umumnya berharga antara . Tempat duduk premium (Kategori 1 & 2): Biasanya berkisar antara €70 hingga €80 .

Biasanya berkisar antara . Paket hospitality dan VIP: Biasanya mulai dari sekitar €250 ke atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan langsung oleh klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun bawah / suporter: Umumnya mulai dari sekitar €45 hingga €75 .

Umumnya mulai dari sekitar . Tempat duduk tribun tengah: Biasanya berkisar antara €90 dan €130 .

Biasanya berkisar antara . VIP & hospitality: Dapat berkisar dari €220 hingga lebih dari €350.

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig di DFB-Pokal: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayer Leverkusen vs RB Leipzig

Bayer Leverkusen mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Leverkusen kalah 2-4 saat menjamu VfB Stuttgart di Bundesliga. Sebelumnya, Leverkusen mengalahkan Nürnberg 5-2 di DFB-Pokal dan kalah 0-3 dari Hoffenheim di liga. Leverkusen juga menang di kandang OFI Crete di Liga Europa dan mengalahkan Freiburg 2-1 di Bundesliga. Dalam lima pertandingan tersebut, Leverkusen mencetak 12 gol dan kebobolan 10 gol.

RB Leipzig datang dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 di kandang Schalke dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, Leipzig mengalahkan Rot-Weiss Essen 2-1 di DFB-Pokal dan menundukkan Elversberg 4-0 di liga. Leipzig kalah 1-4 dari Real Madrid di Liga Champions dan 1-6 dari Bayern Munich di Bundesliga. Leipzig mencetak delapan gol dan kebobolan 13 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 20 September 2026, ketika Bayer Leverkusen mengalahkan RB Leipzig 2-0 di BayArena dalam laga Bundesliga. Dari lima pertemuan terakhir kedua klub, Leverkusen menang tiga kali dan Leipzig sekali, sementara satu laga berakhir imbang. Dalam lima pertandingan tersebut, Leverkusen mencetak 12 gol dan Leipzig tujuh gol.