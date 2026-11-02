Bayer Leverkusen menjamu SC Paderborn pada Sabtu, 21 November 2026 di BayArena, Leverkusen.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi dalam laga sengit putaran kedua DFB-Pokal pada 29 Oktober 2025. Leverkusen nyaris tersingkir sebelum mengalahkan Paderborn 4-2 setelah perpanjangan waktu. Sebelum laga piala tersebut, sebagian besar pertemuan mereka berlangsung saat Leverkusen menghadapi Paderborn di kasta tertinggi, termasuk pertandingan dengan banyak gol seperti kemenangan 4-1 Leverkusen pada Januari 2020.

Simak panduan dari GOAL tentang semua hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs SC Paderborn, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Bayer Leverkusen vs Paderborn dimulai?

Bayer Leverkusen vs SC Paderborn berlangsung di BayArena, Leverkusen, pada Sabtu, 21 November 2026.

Bundesliga - Pekan 10 21 Nov 2026 - 09.30 BayArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Paderborn?

Berikut pilihan dan jalur pembelian tiket yang biasanya tersedia untuk laga kandang Bayer Leverkusen melawan SC Paderborn di BayArena:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal tiket daring resmi Bayer Leverkusen merupakan cara utama dan paling aman. Anggota klub dan pemegang tiket terusan mendapat prioritas akses sebelum sisa kursi dijual kepada masyarakat umum.

Membeli langsung melalui portal tiket daring resmi Bayer Leverkusen merupakan cara utama dan paling aman. Anggota klub dan pemegang tiket terusan mendapat prioritas akses sebelum sisa kursi dijual kepada masyarakat umum. Tribun tim tamu melalui Paderborn: Suporter tim tamu biasanya harus mendapatkan tiket melalui bagian penjualan tiket resmi SC Paderborn 07, yang mengelola alokasi khusus bagi pendukung tim tamu di BayArena.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Paderborn?

Berikut perkiraan harga tiket dalam euro untuk pertandingan Bundesliga mendatang antara Bayer Leverkusen dan SC Paderborn di BayArena, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar penjualan kembali tiket:

1. Kanal resmi klub

Tiket tribun berdiri / suporter (Kategori 5): Harga resmi sekitar €15 hingga €20 untuk area berdiri standar di belakang gawang.

Harga resmi sekitar untuk area berdiri standar di belakang gawang. Tempat duduk reguler (Kategori 3 & 4): Umumnya berharga antara €40 hingga €50 untuk tempat duduk standar di tribun atas dan sudut stadion.

Umumnya berharga antara untuk tempat duduk standar di tribun atas dan sudut stadion. Tempat duduk premium (Kategori 1 & 2): Biasanya berkisar dari €70 hingga €80 untuk tempat duduk dengan pemandangan dari bagian tengah di sisi panjang lapangan.

Biasanya berkisar dari untuk tempat duduk dengan pemandangan dari bagian tengah di sisi panjang lapangan. Paket hospitality dan VIP: Pengalaman menonton pertandingan dengan layanan eksekutif yang disediakan langsung oleh klub biasanya mulai dari sekitar €250+ per orang.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub sudah habis, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk umum: Tiket standar umumnya mulai dari sekitar €42 hingga €50 untuk tribun atas atau tempat duduk dengan pandangan terbatas, bergantung pada permintaan pasar saat itu.

Tiket standar umumnya mulai dari sekitar untuk tribun atas atau tempat duduk dengan pandangan terbatas, bergantung pada permintaan pasar saat itu. Penjualan kembali tiket tempat duduk kelas menengah: Area tempat duduk dengan pemandangan lebih baik di sepanjang sisi lapangan umumnya berharga antara €90 dan €130 .

Area tempat duduk dengan pemandangan lebih baik di sepanjang sisi lapangan umumnya berharga antara . Penjualan kembali tiket VIP & hospitality: Paket hospitality kelas atas atau tempat duduk di blok premium dapat berharga dari €220 hingga lebih dari €350, bergantung pada kategori dan ketersediaan di platform.

Bundesliga Bayer Leverkusen vs Paderborn: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayer Leverkusen vs Paderborn

Bayer Leverkusen memenangi seluruh lima pertandingan kompetitif terakhirnya, menjadikannya salah satu tim paling konsisten di liga menjelang laga ini. Pada pertandingan terakhir, Leverkusen menang 2-1 atas SC Freiburg di Bundesliga. Mereka juga mencatat kemenangan tandang 4-0 atas Lech Poznan di Liga Europa. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Leverkusen mengalahkan Mainz 05 4-3 dan RB Leipzig 2-0 di Bundesliga, serta NK Celje 2-0 di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan itu, Leverkusen mencetak 12 gol dan kebobolan enam gol.

Catatan Paderborn dalam lima pertandingan kompetitif terakhir menunjukkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbarunya berakhir 2-2 di markas Werder Bremen, sementara kemenangan 3-1 atas Hoffenheim di Bundesliga menjadi hasil terbaiknya dalam periode tersebut. Kekalahan 0-2 dari VfB Stuttgart dan 3-0 dari Borussia Dortmund juga terjadi dalam rangkaian itu. Paderborn mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Bayer Leverkusen vs Paderborn: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di DFB-Pokal pada 29 Oktober 2025, ketika Paderborn menjamu Leverkusen dan kalah 2-4. Sebelumnya, Leverkusen mengalahkan Paderborn 3-1 di DFB-Pokal pada Desember 2023 dan juga menang 4-1 dalam pertandingan Bundesliga di kandang Paderborn pada Januari 2020. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Leverkusen menang empat kali dan Paderborn sekali, yakni kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan pada Juli 2023.