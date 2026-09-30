Bayer Leverkusen akan menghadapi SC Freiburg pada Minggu, 18 Oktober 2026 di BayArena, Leverkusen.

Leverkusen tampil sangat dominan di kandang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kemenangan telak 5-1 atas Freiburg di Bundesliga di BayArena pada Desember 2024. Namun, Freiburg terbukti mampu menyulitkan Die Werkself, yang terlihat dari hasil imbang 2-2 yang diraih dengan susah payah di kandang mereka sendiri pada Mei 2025.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs SC Freiburg, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Bayer Leverkusen vs Freiburg?

Bayer Leverkusen vs SC Freiburg berlangsung di BayArena, Leverkusen, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 6 18 Okt 2026 - 09.30 BayArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Freiburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg di BayArena, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut ini:

1. Official Bayer 04 Ticket Shop (Metode utama)

Tiket pertama kali dijual dalam periode akses awal eksklusif untuk anggota Bayer 04 Club dan pemegang tiket musiman. Tiket yang masih tersisa akan dirilis untuk publik umum setelah periode prioritas anggota ditutup.

2. Official Ticket Exchange (Ticketbörse)

Jika pertandingan sudah sold out di toko utama, periksa Bayer 04 Official Ticket Exchange. Pemegang tiket musiman yang tidak bisa hadir akan menjual kembali kursi masing-masing di sini dengan harga nominal yang wajar.

3. Paket Hospitality & VIP resmi

Untuk kursi yang terjamin dengan makanan, minuman, dan akses lounge premium, paket hospitality resmi tersedia melalui mitra resmi seperti P1 Travel atau langsung di toko web Bayer 04.

4. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket benar-benar habis melalui kanal resmi, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual ulang dari suporter lain, meski harganya sering kali lebih tinggi daripada harga nominal.

Berapa harga tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Freiburg?

Harga tiket untuk laga Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg di BayArena bervariasi tergantung di mana Anda membelinya dan kategori tempat duduknya:

Harga resmi sesuai nilai nominal (pasar utama): Tiket dewasa standar langsung dari Bayer Leverkusen biasanya berkisar antara €15 hingga €55 , tergantung kategorinya.

Area berdiri (Stehplatz): Sekitar €15 hingga €20 Area duduk (Sitzplatz): Sekitar €30 hingga €55

Marketplace sekunder / jual ulang: Jika tiket habis melalui kanal resmi klub, harga tiket untuk laga ini di platform tiket sekunder seperti StubHub saat ini dimulai dari sekitar €55 hingga €79 , dengan opsi tempat duduk rata-rata berada di kisaran €80 hingga €150+ .

Bayer Leverkusen vs Freiburg di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayer Leverkusen vs Freiburg

Bayer Leverkusen mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-0 atas Union Berlin di Bundesliga pada 5 September, setelah sebelumnya kalah 2-3 di kandang dari Elversberg pada pekan pembuka Bundesliga. Hasil sebelumnya juga mencakup kemenangan 4-0 di DFB-Pokal atas Wehen Wiesbaden dan kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Newcastle United. Leverkusen mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Freiburg memenangi semua lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Paderborn di Bundesliga pada 5 September, dan mereka juga mengalahkan Werder Bremen 4-1 di Bundesliga pada 30 Agustus. Rangkaian itu juga mencakup dua kemenangan di kualifikasi Conference League atas Motherwell dan kemenangan 5-1 di DFB-Pokal di markas Fortuna Düsseldorf. Freiburg mencetak 13 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam lima laga tersebut, serta mencatat nirbobol dalam pertandingan melawan Paderborn.

Bayer Leverkusen vs Freiburg: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 7 Maret 2026, saat Freiburg dan Leverkusen bermain imbang 3-3 di Bundesliga di kandang Freiburg. Sebelum itu, Leverkusen menang 2-0 di kandang pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Leverkusen menang tiga kali berbanding satu kemenangan milik Freiburg, dengan satu hasil imbang, sebuah catatan yang mencakup kemenangan kandang 5-1 Leverkusen pada Desember 2024 dan kemenangan 3-2 Leverkusen di Freiburg pada Maret 2024.