Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bundesliga
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoFreiburg
Book Bayer Leverkusen vs Freiburg Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs Freiburg: Harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Bayer Leverkusen
Freiburg
Bundesliga

Bayer Leverkusen menghadapi Freiburg di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Bayer Leverkusen akan menghadapi SC Freiburg pada Minggu, 18 Oktober 2026 di BayArena, Leverkusen.

Leverkusen tampil sangat dominan di kandang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kemenangan telak 5-1 atas Freiburg di Bundesliga di BayArena pada Desember 2024. Namun, Freiburg terbukti mampu menyulitkan Die Werkself, yang terlihat dari hasil imbang 2-2 yang diraih dengan susah payah di kandang mereka sendiri pada Mei 2025.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs SC Freiburg, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Bayer Leverkusen vs Freiburg?

Bayer Leverkusen vs SC Freiburg berlangsung di BayArena, Leverkusen, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

crest
Bundesliga - Pekan 6
BayArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Freiburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg di BayArena, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut ini:

1. Official Bayer 04 Ticket Shop (Metode utama)

Tiket pertama kali dijual dalam periode akses awal eksklusif untuk anggota Bayer 04 Club dan pemegang tiket musiman. Tiket yang masih tersisa akan dirilis untuk publik umum setelah periode prioritas anggota ditutup.

2. Official Ticket Exchange (Ticketbörse)

Jika pertandingan sudah sold out di toko utama, periksa Bayer 04 Official Ticket Exchange. Pemegang tiket musiman yang tidak bisa hadir akan menjual kembali kursi masing-masing di sini dengan harga nominal yang wajar.

3. Paket Hospitality & VIP resmi

Untuk kursi yang terjamin dengan makanan, minuman, dan akses lounge premium, paket hospitality resmi tersedia melalui mitra resmi seperti P1 Travel atau langsung di toko web Bayer 04.

4. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket benar-benar habis melalui kanal resmi, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual ulang dari suporter lain, meski harganya sering kali lebih tinggi daripada harga nominal.

Berapa harga tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Freiburg?

Harga tiket untuk laga Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg di BayArena bervariasi tergantung di mana Anda membelinya dan kategori tempat duduknya:

  • Harga resmi sesuai nilai nominal (pasar utama): Tiket dewasa standar langsung dari Bayer Leverkusen biasanya berkisar antara €15 hingga €55, tergantung kategorinya.
    • Area berdiri (Stehplatz): Sekitar €15 hingga €20
    • Area duduk (Sitzplatz): Sekitar €30 hingga €55
  • Marketplace sekunder / jual ulang: Jika tiket habis melalui kanal resmi klub, harga tiket untuk laga ini di platform tiket sekunder seperti StubHub saat ini dimulai dari sekitar €55 hingga €79, dengan opsi tempat duduk rata-rata berada di kisaran €80 hingga €150+.

Bayer Leverkusen vs Freiburg di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayer Leverkusen vs Freiburg

Bayer Leverkusen mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-0 atas Union Berlin di Bundesliga pada 5 September, setelah sebelumnya kalah 2-3 di kandang dari Elversberg pada pekan pembuka Bundesliga. Hasil sebelumnya juga mencakup kemenangan 4-0 di DFB-Pokal atas Wehen Wiesbaden dan kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Newcastle United. Leverkusen mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Freiburg memenangi semua lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Paderborn di Bundesliga pada 5 September, dan mereka juga mengalahkan Werder Bremen 4-1 di Bundesliga pada 30 Agustus. Rangkaian itu juga mencakup dua kemenangan di kualifikasi Conference League atas Motherwell dan kemenangan 5-1 di DFB-Pokal di markas Fortuna Düsseldorf. Freiburg mencetak 13 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam lima laga tersebut, serta mencatat nirbobol dalam pertandingan melawan Paderborn.

B04

B04 - Performa

ELV
K3-2
FCU
M4-0
FCA
S2-2
CEL
M2-0
RBL
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SCF

SCF - Performa

MOT
M4-1
SVW
M4-1
SCP
M0-1
BMG
M5-0
SGE
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Bayer Leverkusen vs Freiburg: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 7 Maret 2026, saat Freiburg dan Leverkusen bermain imbang 3-3 di Bundesliga di kandang Freiburg. Sebelum itu, Leverkusen menang 2-0 di kandang pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Leverkusen menang tiga kali berbanding satu kemenangan milik Freiburg, dengan satu hasil imbang, sebuah catatan yang mencakup kemenangan kandang 5-1 Leverkusen pada Desember 2024 dan kemenangan 3-2 Leverkusen di Freiburg pada Maret 2024.

Head to Head

Bayer LeverkusenSeriFreiburg
3
2
0
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FT
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FT
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FT
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
5
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
FT
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FT
15Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google