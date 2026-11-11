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Cara mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs Borussia Moenchengladbach: Harga tiket Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menjelang laga, dan lainnya

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Bayer Leverkusen
Borussia Moenchengladbach
Bundesliga

Bayer Leverkusen menghadapi Borussia Moenchengladbach di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Bayer Leverkusen menjamu Borussia Mönchengladbach pada Sabtu, 5 Desember 2026 di BayArena, Leverkusen.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, laga kedua tim cenderung berlangsung ketat, termasuk dua hasil imbang 1-1 berturut-turut pada musim Bundesliga 2025-26. Sebelum dua hasil imbang itu, Leverkusen mencatatkan hasil yang lebih baik dalam pertemuan ini, termasuk kemenangan dengan banyak gol seperti saat menang 3-1 di Borussia-Park pada Januari 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach dimulai?

Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach akan dimulai di BayArena, Leverkusen, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

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Bundesliga - Pekan 12
BayArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach?

Berikut pilihan untuk membeli tiket laga Bundesliga Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform penjualan tiket resmi Bayer Leverkusen dan Borussia Mönchengladbach. Ini merupakan cara utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach?

Berikut perkiraan harga tiket laga Bundesliga Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket berdiri / suporter: Harganya antara €15 dan €20.
  • Kursi reguler (tribune atas dan sudut): Umumnya berharga antara €40 dan €50.
  • Kursi premium (bagian tengah tribune sisi panjang): Biasanya berkisar antara €70 dan €80.
  • Paket hospitality dan VIP: Mulai dari sekitar €250 ke atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Penjualan kembali tiket tribune atas / masuk umum: Biasanya mulai dari sekitar €35 hingga €55.
  • Penjualan kembali tiket kursi tribune tengah: Umumnya berkisar antara €90 dan €130.
  • Penjualan kembali tiket VIP dan hospitality: Berkisar dari €220 hingga lebih dari €350.

Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach

Leverkusen mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Marseille di Liga Europa, setelah sebelumnya kalah 2-4 dari VfB Stuttgart di Bundesliga. Hasil terbaik mereka dalam periode ini adalah kemenangan 5-2 atas Nürnberg di DFB-Pokal. Dalam lima laga tersebut, Bayer Leverkusen mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali, dengan kekalahan 0-3 di kandang Hoffenheim juga tercatat.

Gladbach meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 di kandang Hamburger SV. Mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Paderborn dan menang 3-2 di kandang VfB Stuttgart. Dalam lima laga tersebut, tim asuhan Blessin mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali, dengan kekalahan dari Hoffenheim dan Hamburg menjadi hasil terburuk mereka.

B04

B04 - Performa

TSG
K3-0
FCN
M5-2
VFB
K2-4
OM
K0-1
KOE
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BMG

BMG - Performa

TSG
K1-2
VFB
M2-3
KSC
M2-0
SCP
S0-0
HSV
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir 1-1 di Mönchengladbach pada Februari 2026 dalam ajang Bundesliga. Pertemuan sebelumnya, yang juga berlangsung di Bundesliga, berakhir 1-1 di BayArena pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Leverkusen menang dua kali, Gladbach menang sekali, dan dua laga berakhir imbang.

Head to Head

Bayer LeverkusenSeriBorussia Moenchengladbach
2
3
0
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
FT
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FT
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FT
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FT
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
0
FT
8Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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