Bayer Leverkusen menjamu Borussia Mönchengladbach pada Sabtu, 5 Desember 2026 di BayArena, Leverkusen.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, laga kedua tim cenderung berlangsung ketat, termasuk dua hasil imbang 1-1 berturut-turut pada musim Bundesliga 2025-26. Sebelum dua hasil imbang itu, Leverkusen mencatatkan hasil yang lebih baik dalam pertemuan ini, termasuk kemenangan dengan banyak gol seperti saat menang 3-1 di Borussia-Park pada Januari 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach dimulai?

Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach akan dimulai di BayArena, Leverkusen, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 12 5 Des 2026 - 09.30 BayArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach?

Berikut pilihan untuk membeli tiket laga Bundesliga Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform penjualan tiket resmi Bayer Leverkusen dan Borussia Mönchengladbach. Ini merupakan cara utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach?

Berikut perkiraan harga tiket laga Bundesliga Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach:

1. Kanal resmi klub

Tiket berdiri / suporter: Harganya antara €15 dan €20.

Harganya antara Kursi reguler (tribune atas dan sudut): Umumnya berharga antara €40 dan €50.

Umumnya berharga antara Kursi premium (bagian tengah tribune sisi panjang): Biasanya berkisar antara €70 dan €80.

Biasanya berkisar antara Paket hospitality dan VIP: Mulai dari sekitar €250 ke atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket tribune atas / masuk umum: Biasanya mulai dari sekitar €35 hingga €55 .

Biasanya mulai dari sekitar . Penjualan kembali tiket kursi tribune tengah: Umumnya berkisar antara €90 dan €130 .

Umumnya berkisar antara . Penjualan kembali tiket VIP dan hospitality: Berkisar dari €220 hingga lebih dari €350.

Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach

Leverkusen mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Marseille di Liga Europa, setelah sebelumnya kalah 2-4 dari VfB Stuttgart di Bundesliga. Hasil terbaik mereka dalam periode ini adalah kemenangan 5-2 atas Nürnberg di DFB-Pokal. Dalam lima laga tersebut, Bayer Leverkusen mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali, dengan kekalahan 0-3 di kandang Hoffenheim juga tercatat.

Gladbach meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 di kandang Hamburger SV. Mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Paderborn dan menang 3-2 di kandang VfB Stuttgart. Dalam lima laga tersebut, tim asuhan Blessin mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali, dengan kekalahan dari Hoffenheim dan Hamburg menjadi hasil terburuk mereka.

Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir 1-1 di Mönchengladbach pada Februari 2026 dalam ajang Bundesliga. Pertemuan sebelumnya, yang juga berlangsung di Bundesliga, berakhir 1-1 di BayArena pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Leverkusen menang dua kali, Gladbach menang sekali, dan dua laga berakhir imbang.