Bayer Leverkusen menjamu Besiktas pada Kamis, 10 Desember 2026, di BayArena, Leverkusen.

Satu-satunya pertemuan sebelumnya berlangsung pada Desember 2006 di Liga Europa UEFA, ketika Leverkusen meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang. Kedua klub kembali bertemu dalam fase liga Liga Europa UEFA 2026–27 untuk memburu poin penting di papan tengah klasemen.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bayer Leverkusen vs Besiktas, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Bayer Leverkusen vs Besiktas di Liga Europa dimulai?

Bayer Leverkusen vs Besiktas berlangsung di BayArena, Leverkusen, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 15.00 BayArena

Bagaimana cara membeli tiket Bayer Leverkusen vs Besiktas di Liga Europa?

Berikut opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Bayer Leverkusen vs Besiktas mendatang di Liga Europa:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket Bayer 04 Leverkusen tetap menjadi pilihan utama yang paling tepercaya untuk tiket pendukung tuan rumah dan kategori resmi.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bayer Leverkusen vs Besiktas di Liga Europa?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bayer Leverkusen vs Besiktas di Liga Europa:

1. Kanal resmi klub

Tiket area berdiri / pendukung: Harganya sekitar €15 hingga €20 .

Harganya sekitar . Kursi reguler (Kategori 3 & 4): Umumnya berkisar antara €40 hingga €50 .

Umumnya berkisar antara . Kursi premium (Kategori 1 & 2): Umumnya berkisar antara €70 hingga €80 .

Umumnya berkisar antara . Paket hospitality dan VIP: Mulai sekitar €250 ke atas.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket kategori bawah / pendukung: Umumnya mulai sekitar €115 hingga €145 .

Umumnya mulai sekitar . Penjualan kembali tiket kursi kategori menengah: Biasanya berkisar antara €150 dan €250.

Biasanya berkisar antara Penjualan kembali tiket premium & VIP: Harganya bisa berkisar dari €250 hingga lebih dari €500.

Bayer Leverkusen vs Besiktas di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa Bayer Leverkusen vs Besiktas

Bayer Leverkusen mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-2 di kandang FC Koeln dalam Bundesliga, setelah sebelumnya kalah 0-1 di kandang dari Marseille di Liga Europa. Leverkusen juga mengalami kekalahan telak 2-4 dari VfB Stuttgart dan takluk 0-3 dari Hoffenheim pada Oktober. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 11 gol dan kebobolan 10.

Besiktas meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam laga terbarunya, mereka menang 3-0 atas Genclerbirligi di Super Lig, sementara pada pertandingan sebelumnya di kompetisi Eropa mereka kalah 2-3 dari Celtic di Liga Europa. Mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Kasimpasa dan Crystal Palace dalam rentetan tersebut. Besiktas mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh dalam lima pertandingan itu.

Bayer Leverkusen vs Besiktas: Rekor pertemuan terkini

Satu-satunya pertemuan kedua tim yang tercatat dalam data yang tersedia terjadi di Liga Europa UEFA pada 14 Desember 2006, ketika Bayer Leverkusen mengalahkan Besiktas 2-1 di kandang. Itulah satu-satunya pertandingan antara kedua tim yang tercatat, dengan Leverkusen meraih kemenangan dalam pertemuan tersebut.