Cara mendapatkan tiket Barcelona vs Villarreal: Harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

Barcelona menjamu Villarreal pada Minggu, 22 November 2026 di Spotify Camp Nou, Barcelona.

Dalam pertemuan terakhir mereka di La Liga pada Februari 2026, Barcelona meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Villarreal di Spotify Camp Nou. Sebelum laga itu, Barcelona juga menang tanpa kebobolan saat bertandang ke markas Villarreal dengan skor 2-0 pada Desember 2025.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui segala hal tentang cara mendapatkan tiket Barcelona vs Villarreal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Barcelona vs Villarreal di La Liga dimulai?

Barcelona vs Villarreal berlangsung di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Minggu, 22 November 2026.

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 08.00 Spotify Camp Nou

Bagaimana cara membeli tiket Barcelona vs Villarreal di La Liga?

Untuk membeli tiket pertandingan La Liga mendatang antara Barcelona dan Villarreal, Anda dapat mempertimbangkan beberapa pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi FC Barcelona: Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket asli adalah melalui portal tiket resmi Barcelona. Anggota klub maupun masyarakat umum dapat membeli kursi untuk pertandingan di Spotify Camp Nou melalui portal tersebut.

Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket asli adalah melalui portal tiket resmi Barcelona. Anggota klub maupun masyarakat umum dapat membeli kursi untuk pertandingan di Spotify Camp Nou melalui portal tersebut. Penjualan tiket resmi Villarreal CF: Jika Anda mencari tiket sektor tandang atau ingin duduk di area suporter tamu, Anda dapat memeriksa kanal resmi Villarreal untuk tiket yang dialokasikan bagi suporter tandang.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan La Liga mendatang ketika alokasi tiket utama sudah habis.

Berapa harga tiket Barcelona vs Villarreal di La Liga?

Berikut rincian harga tiket Barcelona vs Villarreal di La Liga:

1. Kanal resmi klub

Kategori 3 (tribune atas / belakang gawang): Mulai sekitar €180

Mulai sekitar Kategori 2 (sudut / sudut pandang menengah): Sekitar €190

Sekitar Kategori 1 (sisi lapangan / sudut pandang utama di tribune bawah): Sekitar €225

Sekitar Pilihan VIP & hospitality: Umumnya mulai dari €400 ke atas, bergantung pada fasilitas ruang khusus dan keuntungan paket yang dipilih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi belakang gawang & sudut tribune atas: Berkisar antara €185 hingga €290 , bergantung pada ketersediaan kursi di baris tertentu.

Berkisar antara , bergantung pada ketersediaan kursi di baris tertentu. Kursi sisi lapangan: Berkisar antara €300 hingga €380 .

Berkisar antara . Kursi tribuna (tribune utama): Berkisar antara €360 hingga €450 .

Berkisar antara . Paket VIP yang dijual kembali: Kerap melebihi €800 untuk tempat duduk di area tengah yang banyak diminati.

Barcelona vs Villarreal di La Liga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Barcelona vs Villarreal

Barcelona memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 4-2 dari PSG di Liga Champions. Sebelum itu, mereka mencatat kemenangan 2-5 di markas Real Betis dan kemenangan 1-4 atas Galatasaray di kompetisi Eropa. Dua hasil lainnya dalam rangkaian tersebut, yakni kemenangan kandang 3-0 atas Getafe dan kemenangan 1-3 di markas Sevilla, menunjukkan konsistensi mereka di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan itu, Barcelona mencetak 15 gol dan kebobolan sembilan kali, meski jumlah gol kebobolan tersebut dipengaruhi oleh kekalahan dari PSG.

Dalam lima pertandingan terakhirnya, Villarreal meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-3 dari Liverpool di Liga Champions. Sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 dengan Elche di La Liga. Satu-satunya kemenangan mereka dalam rangkaian itu diraih atas SSC Napoli di kompetisi Eropa dengan skor 3-1. Mereka juga kalah 1-0 dari Real Madrid di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Barcelona vs Villarreal: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan kandang 4-1 bagi Barcelona pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona menang tiga kali dan Villarreal dua kali, sementara tim tamu meraih kemenangan dalam dua laga di antaranya. Total gol dari lima pertemuan tersebut adalah 15 untuk Barcelona dan 11 untuk Villarreal, mencerminkan banyaknya gol yang tercipta dalam laga-laga terbaru kedua klub.