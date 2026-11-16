Barcelona menjamu Manchester City pada Selasa, 8 Desember 2026, di Spotify Camp Nou, Barcelona.

Kedua klub telah beberapa kali bertemu dalam laga kompetitif, terutama pada fase grup Liga Champions UEFA 2016-17. Saat itu, Manchester City meraih kemenangan kandang 3-1 sebelum Barcelona membalas dengan kemenangan telak 4-0 di Camp Nou. Di luar pertemuan resmi mereka di kompetisi Eropa, kedua tim juga saling berhadapan dalam laga persahabatan besar beberapa tahun terakhir. Hasilnya adalah sejumlah pertandingan seru yang berakhir imbang, termasuk skor 2-2 pada Juli 2024 dan 3-3 pada Agustus 2022.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Barcelona vs Manchester City, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan Barcelona vs Manchester City di Liga Champions dimulai?

Barcelona vs Manchester City berlangsung di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 8 Des 2026 - 15.00 Spotify Camp Nou

Bagaimana cara membeli tiket Barcelona vs Manchester City di Liga Champions?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk laga Barcelona vs Manchester City mendatang di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal tiket resmi klub adalah cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan tempat duduk resmi di Spotify Camp Nou.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Barcelona vs Manchester City di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Barcelona vs Manchester City di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Tiket pertandingan reguler: Biasanya berkisar antara €120 dan €250+ .

Biasanya berkisar antara . Paket VIP & keramahtamahan: Umumnya mulai sekitar €450+.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket reguler yang dijual kembali: Mulai sekitar €200 hingga €470 .

Mulai sekitar . Kisaran harga jual kembali & premium: Rata-rata antara €750 dan €1.050.

Barcelona vs Manchester City di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Barcelona vs Manchester City

Barcelona mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Barcelona menang 2-1 di kandang Atletico Madrid dalam pertandingan LaLiga, dengan Fermin Lopez mencetak kedua gol. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Barcelona mengalahkan Deportivo Alaves 6-1 dan Aston Villa 3-0 di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan Barcelona terjadi saat takluk 2-1 dari Real Madrid di LaLiga. Barcelona mencetak 14 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester City meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang di Piala Liga Inggris. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Nottingham Forest di Liga Primer. Sebelumnya, Manchester City menang 3-2 di kandang RB Leipzig dalam pertandingan Liga Champions. City kebobolan dalam empat dari lima laga terakhirnya dan menelan kekalahan beruntun di Liga Primer dari Aston Villa, Brighton, dan kini Forest. Ini menunjukkan penurunan signifikan setelah City memenangi tujuh pertandingan pembuka liga.

Barcelona vs Manchester City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir imbang 2-2 dalam laga persahabatan pada Juli 2024. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 3-3 dalam laga persahabatan pada Agustus 2022. Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada fase grup Liga Champions 2016-17. Manchester City menang 3-1 di kandang sebelum Barcelona memenangi pertemuan berikutnya 4-0 di Camp Nou. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, tidak ada tim yang memiliki keunggulan dominan dalam rekor pertemuan.