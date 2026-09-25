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Cara mendapatkan tiket Barcelona vs Getafe: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Barcelona menghadapi Getafe di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Barcelona akan menghadapi Getafe pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Spotify Camp Nou, Barcelona.

Bermain di kandang, keunggulan Barcelona terlihat sangat jelas, mengingat mereka belum pernah menelan kekalahan di liga dari Getafe di Camp Nou. Dalam beberapa waktu terakhir, Getafe kerap mencoba membuat raksasa Catalunya frustrasi dengan skema bertahan yang sangat dalam, yang berujung pada beberapa hasil imbang dengan skor rendah dalam beberapa musim terakhir.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Barcelona vs Getafe, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Barcelona vs Getafe di LaLiga?

Barcelona vs Getafe digelar di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

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LaLiga - Pekan 8
Spotify Camp Nou

Bagaimana cara membeli tiket Barcelona vs Getafe di LaLiga?

Berikut cara membeli tiket FC Barcelona vs Getafe melalui penjualan kandang utama, alokasi sektor tim tamu, dan platform pasar sekunder:

1. Pasar Primer (Suporter Tuan Rumah)

  • Situs Resmi FC Barcelona: Tiket standar untuk sektor kandang dijual langsung melalui toko online resmi klub. Anggota klub (socios) mendapatkan akses lebih awal sebelum sisa kursi dibuka untuk umum.
  • Hospitality Resmi & Agen Resmi: Agen menyediakan paket hospitality resmi pada hari pertandingan, termasuk tempat duduk boks VIP, akses lounge, dan jaminan kursi berpasangan.

2. Sektor Suporter Tamu

  • Alokasi Resmi Getafe CF: Jika Anda ingin duduk di sektor suporter tim tamu (Zona Visitante), tiket dikelola langsung oleh Getafe CF, bukan FC Barcelona.
  • Anggota Klub & Fan Club Getafe: Tiket tandang biasanya dialokasikan untuk pemegang tiket musiman resmi Getafe (abonados) atau kelompok suporter terdaftar (peñas). Pantau situs resmi atau kanal media sosial Getafe CF mendekati hari pertandingan untuk pengumuman resmi alokasi tiket tandang.

Berapa harga tiket Barcelona vs Getafe di LaLiga?

Harga tiket FC Barcelona vs Getafe CF di LaLiga bervariasi tergantung apakah Anda membelinya secara langsung dengan harga nominal atau melalui penjual pasar sekunder, serta area tempat duduk di stadion:   

  • Tiket Harga Nominal Resmi (Pasar Primer): Tiket pertandingan standar dewasa yang dibeli langsung melalui FC Barcelona umumnya mulai dari sekitar €40 hingga €70 untuk kursi tier atas di belakang gawang (Gol), sekitar €70 hingga €110 untuk kursi dengan pandangan samping (Lateral), dan hingga €120 hingga €180+ untuk kursi tribun utama (Tribuna). Anggota resmi klub (socios) mendapatkan diskon untuk tarif harga nominal ini.
  • Paket Hospitality & VIP: Pengalaman premium pada hari pertandingan, yang mencakup tempat duduk boks VIP, katering, dan akses lounge, umumnya berkisar antara €350 hingga €850+ per orang.

Barcelona vs Getafe di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Barcelona vs Getafe

Barcelona memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, menjadikan mereka salah satu tim dengan performa terbaik di Eropa pada tahap musim ini. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Valencia di LaLiga, dan mereka juga mengalahkan Rayo Vallecano 5-2 serta Elche 5-0 dalam periode tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Barcelona mencetak 19 gol dan kebobolan empat gol. Produktivitas serangan mereka sangat luar biasa, dengan tim asuhan Flick belum kalah dalam satu pertandingan pun di kompetisi apa pun musim ini.

Lima pertandingan terakhir Getafe menunjukkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Celta Vigo di LaLiga, sementara mereka juga kalah 1-0 dari Osasuna pada pertandingan liga sebelumnya. Getafe memang sempat mengalahkan Racing Santander 1-0 dan Partizan Beograd 3-1 dalam periode tersebut, tetapi kekalahan beruntun dari Osasuna dan Partizan di babak kualifikasi Conference League menunjukkan tim yang kesulitan menjaga konsistensi.

BAR

BAR - Performa

VAL
M0-5
FEY
M5-1
LEV
M2-4
SAN
M7-2
SEV
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
24/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
GET

GET - Performa

OSA
K1-0
CEL
S1-1
COR
S1-1
BET
K1-0
MAL
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Barcelona vs Getafe: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada April 2026, ketika Barcelona menang 2-0 di kandang Getafe di LaLiga. Sebelumnya, Barcelona mengalahkan Getafe 3-0 di Spotify Camp Nou pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona menang tiga kali, imbang satu kali, dan tidak pernah kalah, dengan satu-satunya poin Getafe datang dari hasil imbang 1-1 di kandang pada Januari 2025.

Head to Head

BarcelonaSeriGetafe
4
1
0
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FT
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FT
11Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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