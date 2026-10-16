Barcelona menjamu Deportivo Alavés pada Minggu, 1 November 2026 di Spotify Camp Nou, Barcelona.

FC Barcelona memiliki rekor pertemuan yang jauh lebih unggul atas Deportivo Alavés di LaLiga, dengan memenangi sebagian besar duel kedua tim selama puluhan tahun di kompetisi domestik. Namun, dalam pertemuan liga terakhir mereka pada Mei 2026, Deportivo Alavés meraih kemenangan tipis 1-0 atas Barcelona di Stadion Mendizorrotza.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Barcelona vs Deportivo Alavés, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Barcelona vs Deportivo Alavés dimulai?

Barcelona vs Deportivo Alavés berlangsung di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Minggu, 1 November 2026.

LaLiga - Pekan 11 31 Okt 2026 - 16.00 Spotify Camp Nou

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Barcelona vs Deportivo Alavés?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara FC Barcelona dan Deportivo Alavés:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket resmi adalah melalui kanal resmi FC Barcelona. Tiket pertandingan kandang di Spotify Camp Nou biasanya tersedia lebih dulu bagi anggota klub, sebelum dijual untuk umum melalui situs tersebut.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Barcelona vs Deportivo Alavés?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LaLiga mendatang antara FC Barcelona dan Deportivo Alavés, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Kategori 3 (area belakang gawang): Harga nominal berkisar dari sekitar €69,00 hingga €90,00 , sedangkan harga paket dari agen resmi biasanya mulai dari sekitar €150,00 hingga €186,00 .

Kategori 2 (area sisi lapangan/sudut): Harga nominal berkisar dari sekitar €74,00 hingga €95,00 , sementara paket yang ditawarkan agen umumnya dihargai sekitar €155,00 hingga €180,00 .

Kategori 1 (tribun tengah/tribun utama): Harga nominal berkisar antara €139,00 dan €199,00 , sementara paket dari mitra resmi berkisar dari €195,00 hingga €215,00 .

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas/area belakang gawang: Harga tiket mulai dari sekitar €95,00 hingga €140,00 , bergantung pada permintaan dan lokasi persis blok tempat duduk.

Tempat duduk di sudut dan sisi lapangan: Harga biasanya berkisar dari €160,00 hingga €350,00 untuk pemandangan standar dari tribun tengah dan sisi lapangan.

Paket VIP dan layanan premium: Pilihan tempat duduk VIP premium umumnya mulai dari sekitar €630,00 .

Barcelona vs Deportivo Alavés di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Barcelona vs Deportivo Alavés

Barcelona datang dengan performa luar biasa setelah memenangi kelima pertandingan terakhirnya di LaLiga dan Liga Champions. Laga liga terakhirnya berakhir dengan kemenangan 1-3 di markas Sevilla. Dalam rentetan itu, Barcelona juga mencetak tujuh gol ke gawang Racing Santander dan lima gol ke gawang Valencia. Sepanjang lima pertandingan tersebut, Barcelona mencetak 20 gol dan hanya kebobolan delapan. Kemenangan 5-1 atas Feyenoord di kompetisi Eropa semakin menunjukkan bahwa Barcelona tampil tajam di semua ajang.

Catatan terkini Alavés lebih beragam, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terakhirnya berakhir imbang 0-0 melawan Athletic Bilbao, dan Alavés juga kalah 0-1 dari Valencia. Namun, sebelumnya dalam rentetan tersebut, Alavés meraih kemenangan 5-2 atas Osasuna dan 1-0 atas Villarreal, menunjukkan bahwa tim ini mampu meraih hasil positif.

Barcelona vs Deportivo Alavés: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan kandang 1-0 bagi Alavés pada Mei 2026, hasil yang berlawanan dengan tren umum duel ini. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona menang tiga kali, Alavés meraih satu kemenangan, dan satu pertandingan lainnya juga dimenangi Barcelona. Secara keseluruhan, Barcelona lebih dominan, termasuk saat menang 3-1 di kandang pada November 2025 dan menang 3-0 di markas Alavés pada Oktober 2024.