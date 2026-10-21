FC Barcelona memiliki rekor pertemuan yang jauh lebih unggul atas Deportivo Alavés di LaLiga. Barcelona memenangi sebagian besar pertemuan kedua tim sepanjang beberapa dekade kompetisi domestik.

Namun, dalam pertemuan liga terakhir pada Mei 2026, Deportivo Alavés meraih kemenangan tipis 1-0 atas Barcelona di Stadion Mendizorrotza.

Kapan pertandingan Barcelona vs Deportivo Alavés di LaLiga dimulai?

Pertandingan Barcelona vs Deportivo Alavés akan berlangsung di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Minggu, 1 November 2026.

LaLiga - Pekan 11 31 Okt 2026 - 16.00 Spotify Camp Nou

Bagaimana cara membeli tiket Barcelona vs Deportivo Alavés di LaLiga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara FC Barcelona dan Deportivo Alavés:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket resmi adalah melalui kanal resmi FC Barcelona. Tiket pertandingan kandang di Spotify Camp Nou biasanya tersedia terlebih dahulu bagi anggota klub, sebelum dijual kepada masyarakat umum melalui situs tersebut.

Berapa harga tiket Barcelona vs Deportivo Alavés di LaLiga?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LaLiga mendatang antara FC Barcelona dan Deportivo Alavés, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Kategori 3 (area belakang gawang): Harga nominal berkisar antara €69,00 hingga €90,00 , sedangkan harga paket dari agen resmi biasanya mulai sekitar €150,00 hingga €186,00 .

Kategori 2 (area samping lapangan / sudut): Harga nominal berkisar antara €74,00 hingga €95,00 , sementara paket yang ditawarkan agen umumnya berharga sekitar €155,00 hingga €180,00 .

Kategori 1 (tribune tengah / tribune utama): Harga nominal berkisar antara €139,00 hingga €199,00 , sedangkan paket dari mitra resmi berkisar antara €195,00 hingga €215,00 .

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis dalam penjualan langsung oleh klub, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tribune atas / belakang gawang: Harga tiket mulai sekitar €95,00 hingga €140,00 , bergantung pada permintaan dan lokasi persis blok tempat duduk.

Tempat duduk di sudut dan samping lapangan: Harga biasanya berkisar antara €160,00 hingga €350,00 untuk tempat duduk standar di tingkat tengah dan sisi lapangan.

Paket VIP dan layanan premium: Pilihan tempat duduk VIP premium umumnya mulai sekitar €630,00 .

Barcelona vs Deportivo Alavés di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Barcelona vs Deportivo Alavés

Barcelona datang dengan performa luar biasa setelah memenangi lima pertandingan terakhirnya di LaLiga dan Liga Champions. Laga liga terakhirnya berakhir dengan kemenangan 3-1 di markas Sevilla. Dalam rentetan itu, Barcelona juga mencetak tujuh gol ke gawang Racing Santander dan lima gol ke gawang Valencia. Dari lima pertandingan tersebut, Barcelona mencetak 20 gol dan hanya kebobolan delapan. Kemenangan 5-1 atas Feyenoord di kompetisi Eropa semakin menunjukkan ketajamannya di semua ajang.

Catatan Alavés belakangan ini lebih beragam, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terakhirnya berakhir imbang 0-0 melawan Athletic Bilbao, sementara Alavés juga kalah 0-1 dari Valencia. Namun, sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Alavés menang 5-2 atas Osasuna dan 1-0 atas Villarreal, menunjukkan kemampuannya meraih hasil positif.

Barcelona vs Deportivo Alavés: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan kandang 1-0 bagi Alavés pada Mei 2026, hasil yang berlawanan dengan kecenderungan umum dalam duel ini. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona menang tiga kali, Alavés meraih satu kemenangan, dan satu pertandingan lainnya juga dimenangi Barcelona. Secara keseluruhan, Barcelona lebih dominan, termasuk saat menang 3-1 di kandang pada November 2025 dan menang 3-0 di markas Alavés pada Oktober 2024.