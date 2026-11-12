Barcelona menjamu Celta Vigo pada Minggu, 6 Desember 2026 di Spotify Camp Nou, Barcelona.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada April 2026, Barcelona meraih kemenangan tipis 1-0 saat bermain di Spotify Camp Nou. Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Barcelona unggul dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Celta Vigo meraih satu kemenangan.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Barcelona vs Celta Vigo, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Barcelona vs Celta Vigo dimulai?

Barcelona vs Celta Vigo berlangsung di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Minggu, 6 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 15 6 Des 2026 - 09.00 Spotify Camp Nou

Bagaimana cara membeli tiket laga LaLiga Barcelona vs Celta Vigo?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Barcelona vs Celta Vigo mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs web resmi dan loket tiket Barcelona untuk tempat duduk pendukung tuan rumah, atau melalui kanal resmi Celta Vigo jika mencari alokasi tempat duduk bagi pendukung tim tamu.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket laga LaLiga Barcelona vs Celta Vigo?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan LaLiga Barcelona vs Celta Vigo mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kategori 3 (area belakang gawang): Sekitar €195 untuk tribun standar.

Sekitar untuk tribun standar. Kategori 2 (area sudut dan sisi dekat sudut): Sekitar €200 di tingkat tribun pertama dan kedua.

Sekitar di tingkat tribun pertama dan kedua. Kategori 1 (tempat duduk standar di area tengah dan premium): Sekitar €240 untuk pemandangan terbaik ke lapangan.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun dengan harga terendah / belakang gawang: Mulai sekitar €130 hingga €150 .

Mulai sekitar . Tempat duduk di sudut & kisaran harga menengah: Biasanya berkisar antara €170 dan €250 .

Biasanya berkisar antara . Harga rata-rata di pasar: Umumnya berkisar antara €290 dan €400+.

Barcelona vs Celta Vigo di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Barcelona vs Celta Vigo

Barcelona memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan kalah dua kali. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Aston Villa di Liga Champions, sementara kemenangan 6-1 atas Deportivo Alaves menjadi penampilan paling meyakinkan mereka di kompetisi domestik dalam periode ini. Dalam lima pertandingan tersebut, Barcelona mencetak 17 gol dan kebobolan delapan, mencerminkan pendekatan menyerang yang sesekali membuat pertahanan mereka terbuka. Kekalahan 2-1 dari Real Madrid di LaLiga dan 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions menjadi dua hasil buruk di tengah periode terkini yang selebihnya berjalan produktif.

Celta Vigo mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Rayo Vallecano di LaLiga, setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Union St. Gilloise di Liga Europa. Kemenangan 1-2 atas Celtic di Liga Europa dan 2-1 atas Deportivo Alaves di LaLiga memberi sedikit harapan, tetapi performa mereka di liga menurun dalam beberapa pekan terakhir. Di antara pertandingan tersebut, mereka bermain imbang 0-0 dengan Real Betis dan mencatat satu-satunya nirbobol dalam lima laga itu.

Barcelona vs Celta Vigo: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada April 2026, ketika Barcelona menang 1-0 di Spotify Camp Nou dalam laga LaLiga. Dari lima pertemuan terakhir, Barcelona meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sedangkan Celta Vigo mencatat satu kemenangan. Barcelona mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut, dibandingkan dengan delapan gol Celta Vigo. Dalam rangkaian pertemuan ini, tim tamu belum pernah menang di Camp Nou.