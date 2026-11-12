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Cara mendapatkan tiket Barcelona vs Celta Vigo: harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket di menit terakhir, dan lainnya

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Barcelona
Celta Vigo
LaLiga

Barcelona akan menghadapi Celta Vigo di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Barcelona menjamu Celta Vigo pada Minggu, 6 Desember 2026 di Spotify Camp Nou, Barcelona.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada April 2026, Barcelona meraih kemenangan tipis 1-0 saat bermain di Spotify Camp Nou. Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Barcelona unggul dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Celta Vigo meraih satu kemenangan.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Barcelona vs Celta Vigo, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Barcelona vs Celta Vigo dimulai?

Barcelona vs Celta Vigo berlangsung di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Minggu, 6 Desember 2026.

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LaLiga - Pekan 15
Spotify Camp Nou

Bagaimana cara membeli tiket laga LaLiga Barcelona vs Celta Vigo?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Barcelona vs Celta Vigo mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs web resmi dan loket tiket Barcelona untuk tempat duduk pendukung tuan rumah, atau melalui kanal resmi Celta Vigo jika mencari alokasi tempat duduk bagi pendukung tim tamu.

2. Platform penjualan tiket sekunder

  • Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket laga LaLiga Barcelona vs Celta Vigo?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan LaLiga Barcelona vs Celta Vigo mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Kategori 3 (area belakang gawang): Sekitar €195 untuk tribun standar.
  • Kategori 2 (area sudut dan sisi dekat sudut): Sekitar €200 di tingkat tribun pertama dan kedua.
  • Kategori 1 (tempat duduk standar di area tengah dan premium): Sekitar €240 untuk pemandangan terbaik ke lapangan.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribun dengan harga terendah / belakang gawang: Mulai sekitar €130 hingga €150.
  • Tempat duduk di sudut & kisaran harga menengah: Biasanya berkisar antara €170 dan €250.
  • Harga rata-rata di pasar: Umumnya berkisar antara €290 dan €400+.

Barcelona vs Celta Vigo di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Barcelona vs Celta Vigo

Barcelona memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan kalah dua kali. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Aston Villa di Liga Champions, sementara kemenangan 6-1 atas Deportivo Alaves menjadi penampilan paling meyakinkan mereka di kompetisi domestik dalam periode ini. Dalam lima pertandingan tersebut, Barcelona mencetak 17 gol dan kebobolan delapan, mencerminkan pendekatan menyerang yang sesekali membuat pertahanan mereka terbuka. Kekalahan 2-1 dari Real Madrid di LaLiga dan 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions menjadi dua hasil buruk di tengah periode terkini yang selebihnya berjalan produktif.

Celta Vigo mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Rayo Vallecano di LaLiga, setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Union St. Gilloise di Liga Europa. Kemenangan 1-2 atas Celtic di Liga Europa dan 2-1 atas Deportivo Alaves di LaLiga memberi sedikit harapan, tetapi performa mereka di liga menurun dalam beberapa pekan terakhir. Di antara pertandingan tersebut, mereka bermain imbang 0-0 dengan Real Betis dan mencatat satu-satunya nirbobol dalam lima laga itu.

BAR

BAR - Performa

PSG
K4-2
RMA
K1-2
ALA
M6-1
AVL
M3-0
ATM
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CEL

CEL - Performa

CEL
M1-2
BET
S0-0
RAY
K3-0
GIL
K1-2
LEV
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Barcelona vs Celta Vigo: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada April 2026, ketika Barcelona menang 1-0 di Spotify Camp Nou dalam laga LaLiga. Dari lima pertemuan terakhir, Barcelona meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sedangkan Celta Vigo mencatat satu kemenangan. Barcelona mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut, dibandingkan dengan delapan gol Celta Vigo. Dalam rangkaian pertemuan ini, tim tamu belum pernah menang di Camp Nou.

Head to Head

BarcelonaSeriCelta Vigo
4
1
0
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
13Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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