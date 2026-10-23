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Cara mendapatkan tiket Barcelona vs Aston Villa: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket pada menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
Barcelona
Aston Villa
Champions League

Barcelona menghadapi Aston Villa di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiket Anda.

Barcelona menyambut pertandingan ini dengan performa apik setelah meraih kemenangan di LaLiga dan kompetisi Eropa, sementara Aston Villa juga menunjukkan momentum positif di Premier League dan Eropa.

Antusiasme menjelang pertandingan ini tinggi. Para penggemar aktif mencari informasi tentang harga dan ketersediaan tiket, serta jadwal pertandingan seiring berjalannya fase liga.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket Barcelona vs Aston Villa, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions dimulai?

Barcelona vs Aston Villa berlangsung di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Selasa, 3 November 2026.

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Champions League - Pekan 4
Spotify Camp Nou

Bagaimana cara membeli tiket Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara FC Barcelona dan Aston Villa, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada preferensi dan ketersediaan:

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi FC Barcelona. Ini merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi, baik sebagai anggota klub maupun pembeli umum selama periode penjualan resmi.
  • Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara FC Barcelona dan Aston Villa bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar sekunder.

1. Kanal resmi klub

  • Tiket standar suporter tandang/umum: Tiket dari alokasi resmi, seperti yang tercantum dalam informasi tiket tandang Aston Villa, biasanya dihargai sekitar €50 untuk suporter dewasa.
  • Pembeli umum/anggota klub: Harga resmi tiket yang dijual langsung melalui situs FC Barcelona umumnya mulai dari €70 hingga €90 untuk kursi di tribun atas atau kategori yang permintaannya lebih rendah, dan meningkat sesuai kategori tribun.

2. Pasar penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi habis dalam penjualan langsung oleh klub, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribun bawah/area belakang gawang: Harga mulai sekitar €190 hingga €200 untuk kursi standar di tribun atas atau dengan pemandangan dari belakang gawang.
  • Kursi di sisi lapangan: Tiket kelas menengah untuk kursi di sisi atau sudut lapangan umumnya berkisar antara €350 dan €500.
  • Paket VIP & layanan premium: Tiket dengan akses ke lounge premium dan layanan VIP mulai dari sekitar €340 hingga €400 dan dapat jauh lebih mahal, bergantung pada kategori kursi.

Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Barcelona vs Aston Villa

Barcelona memenangi kelima pertandingan terakhirnya di LaLiga dan Liga Champions, dengan mencetak 21 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam periode tersebut. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-3 di kandang Sevilla. Mereka juga mencetak tujuh gol saat menang 7-2 atas Racing Santander. Kemenangan 5-1 atas Feyenoord di Liga Champions dan 5-0 atas Valencia semakin menunjukkan konsistensi produktivitas serangan mereka di berbagai kompetisi.

Aston Villa mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Villa menang 2-3 di kandang Tottenham Hotspur dalam ajang Premier League. Mereka juga meraih kemenangan 2-3 di kandang Club Brugge di Liga Champions. Kekalahan 1-2 dari Nottingham Forest menjadi satu-satunya kekalahan Villa dalam periode tersebut. Mereka mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

BAR

BAR - Performa

SEV
M1-3
GET
M3-0
GAL
M1-4
BET
M2-5
PSG
K4-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
AVL

AVL - Performa

SEV
M1-3
BRE
S2-2
FB
M6-0
NEW
M0-1
VIK
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Barcelona vs Aston Villa: Rekor pertemuan terbaru

Data pertemuan antara Barcelona dan Aston Villa belum tersedia untuk pertandingan ini. Informasi riwayat pertemuan akan ditambahkan ketika tersedia.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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