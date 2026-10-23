Barcelona menyambut pertandingan ini dengan performa apik setelah meraih kemenangan di LaLiga dan kompetisi Eropa, sementara Aston Villa juga menunjukkan momentum positif di Premier League dan Eropa.

Antusiasme menjelang pertandingan ini tinggi. Para penggemar aktif mencari informasi tentang harga dan ketersediaan tiket, serta jadwal pertandingan seiring berjalannya fase liga.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket Barcelona vs Aston Villa, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions dimulai?

Barcelona vs Aston Villa berlangsung di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Selasa, 3 November 2026.

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Spotify Camp Nou

Bagaimana cara membeli tiket Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara FC Barcelona dan Aston Villa, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada preferensi dan ketersediaan:

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi FC Barcelona. Ini merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi, baik sebagai anggota klub maupun pembeli umum selama periode penjualan resmi.

Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara FC Barcelona dan Aston Villa bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket standar suporter tandang/umum: Tiket dari alokasi resmi, seperti yang tercantum dalam informasi tiket tandang Aston Villa, biasanya dihargai sekitar €50 untuk suporter dewasa.

Pembeli umum/anggota klub: Harga resmi tiket yang dijual langsung melalui situs FC Barcelona umumnya mulai dari €70 hingga €90 untuk kursi di tribun atas atau kategori yang permintaannya lebih rendah, dan meningkat sesuai kategori tribun.

2. Pasar penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi habis dalam penjualan langsung oleh klub, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun bawah/area belakang gawang: Harga mulai sekitar €190 hingga €200 untuk kursi standar di tribun atas atau dengan pemandangan dari belakang gawang.

Kursi di sisi lapangan: Tiket kelas menengah untuk kursi di sisi atau sudut lapangan umumnya berkisar antara €350 dan €500 .

Paket VIP & layanan premium: Tiket dengan akses ke lounge premium dan layanan VIP mulai dari sekitar €340 hingga €400 dan dapat jauh lebih mahal, bergantung pada kategori kursi.

Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Barcelona vs Aston Villa

Barcelona memenangi kelima pertandingan terakhirnya di LaLiga dan Liga Champions, dengan mencetak 21 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam periode tersebut. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-3 di kandang Sevilla. Mereka juga mencetak tujuh gol saat menang 7-2 atas Racing Santander. Kemenangan 5-1 atas Feyenoord di Liga Champions dan 5-0 atas Valencia semakin menunjukkan konsistensi produktivitas serangan mereka di berbagai kompetisi.

Aston Villa mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Villa menang 2-3 di kandang Tottenham Hotspur dalam ajang Premier League. Mereka juga meraih kemenangan 2-3 di kandang Club Brugge di Liga Champions. Kekalahan 1-2 dari Nottingham Forest menjadi satu-satunya kekalahan Villa dalam periode tersebut. Mereka mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

Barcelona vs Aston Villa: Rekor pertemuan terbaru

Data pertemuan antara Barcelona dan Aston Villa belum tersedia untuk pertandingan ini. Informasi riwayat pertemuan akan ditambahkan ketika tersedia.