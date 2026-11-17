AZ Alkmaar menjamu Sturm Graz pada Kamis, 10 Desember 2026, di AFAS Stadion, Alkmaar.

Kedua tim memiliki sejarah panjang dalam kompetisi antarklub Eropa, sehingga pertemuan perdana ini menjadi babak baru bagi masing-masing skuad. AZ Alkmaar dan Sturm Graz belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif. Laga Liga Europa UEFA mendatang akan menjadi pertemuan pertama kedua klub.

Simak panduan dari GOAL berisi semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket AZ Alkmaar vs Sturm Graz, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan AZ Alkmaar vs Sturm Graz di Liga Europa dimulai?

AZ Alkmaar vs Sturm Graz berlangsung di AFAS Stadion, Alkmaar, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 12.45 AFAS Stadion

Bagaimana cara membeli tiket AZ Alkmaar vs Sturm Graz di Liga Europa?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan AZ Alkmaar vs Sturm Graz di Liga Europa:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket AZ Alkmaar maupun Sturm Graz merupakan cara utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan kursi dengan harga standar.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket AZ Alkmaar vs Sturm Graz di Liga Europa?

Berikut rincian harga tiket pertandingan AZ Alkmaar vs Sturm Graz di Liga Europa:

1. Kanal resmi klub

Kursi standar: Biasanya berkisar antara €25 hingga €60 .

Biasanya berkisar antara . Tribun tim tamu: Umumnya sekitar €35.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi tribun atas atau tiket masuk umum: Mulai dari sekitar €90 hingga €115 .

Mulai dari sekitar . Kursi premium: Harganya dapat mencapai €680 atau lebih.

AZ Alkmaar vs Sturm Graz di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa AZ Alkmaar vs Sturm Graz

AZ Alkmaar mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, AZ menang 4-3 atas FC Groningen di Eredivisie, setelah sebelumnya menelan kekalahan beruntun di liga dari Ajax dan FC Twente. Di kompetisi Eropa, AZ menang 4-0 di kandang Ararat Armenia, tetapi kalah 2-1 saat menjamu Juventus. Dalam lima laga tersebut, AZ mencetak sepuluh gol dan kebobolan sepuluh kali.

Sturm Graz belum meraih kemenangan dalam lima laga terakhir, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Hasil terbarunya adalah kekalahan 3-4 dari Salzburg di Bundesliga. Sturm Graz juga kalah 3-2 dari NK Celje di Liga Europa. Hasil imbang 1-1 melawan Wolfsberger AC dan 2-2 melawan Ried mengapit rentetan laga yang membuat Sturm Graz mencetak sebelas gol, tetapi kebobolan tiga belas kali.

AZ Alkmaar vs Sturm Graz: Rekor pertemuan terkini

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara AZ Alkmaar dan Sturm Graz. Ini tampaknya akan menjadi pertemuan pertama kedua klub di kompetisi Eropa.