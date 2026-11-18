Auxerre menjamu Toulouse pada Jumat, 11 Desember 2026 di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre.

Pada musim Ligue 1 2025/26, Auxerre menang 1-0 di kandang pada September 2025 berkat gol Danny Namaso, sebelum menahan Toulouse imbang tanpa gol pada pertemuan kedua pada Februari 2026. Dengan kedua tim memiliki kekuatan yang berimbang di paruh bawah klasemen menjelang pekan ke-14, Auxerre akan berusaha memperpanjang rentetan laga tanpa kekalahan di kandang, sementara Toulouse membidik kemenangan pertama mereka di Burgundy sejak 2023.

Simak informasi dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Auxerre vs Toulouse, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Toulouse dimulai?

Auxerre vs Toulouse dimulai di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre, pada Jumat, 11 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Auxerre vs Toulouse?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Toulouse:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi Auxerre (Billetterie AJ Auxerre): Cara paling langsung dan aman untuk mendapatkan tempat duduk adalah melalui loket tiket daring resmi Auxerre, terutama jika Anda mengincar tribune pendukung tuan rumah di Stade de l'Abbé-Deschamps.

Cara paling langsung dan aman untuk mendapatkan tempat duduk adalah melalui loket tiket daring resmi Auxerre, terutama jika Anda mengincar tribune pendukung tuan rumah di Stade de l'Abbé-Deschamps. Penjualan tiket resmi Toulouse FC: Jika Anda mendukung tim tamu atau mencari jatah tiket tribune pendukung tandang, pilihan terbaik bagi suporter yang bepergian adalah memeriksa portal tiket resmi Toulouse FC.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika jatah penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Ligue 1 Auxerre vs Toulouse?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Toulouse mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tribune bawah standar: €15 hingga €25.

€15 hingga €25. Tribune utama bagian tengah dan sisi lapangan: €35 hingga €60 lebih.

€35 hingga €60 lebih. Paket hospitality dan VIP: €150 hingga €250 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Standar / pemandangan dari sisi pendek lapangan: Mulai sekitar €50 hingga €55.

Mulai sekitar Sisi panjang lapangan dan premium: Rata-rata sekitar €100 hingga €130 lebih.

Auxerre vs Toulouse di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Auxerre dan Toulouse

Auxerre meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Ligue 1. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Paris FC, setelah sebelumnya kalah telak 1-5 dari Strasbourg. Satu-satunya kemenangan dalam rentetan itu diraih saat bertandang ke markas Le Havre dengan skor 3-1. Auxerre mencetak tujuh gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima laga tersebut, catatan yang mencerminkan kesulitan mereka menjaga konsistensi di lini pertahanan.

Toulouse meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pada laga terbaru, mereka menang 3-1 atas Strasbourg. Mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Troyes dan menang 3-0 di kandang Le Mans. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Marseille dengan skor 0-2. Toulouse mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut.

Auxerre vs Toulouse: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung pada 1 Februari 2026, ketika Toulouse dan Auxerre bermain imbang 0-0 di Ligue 1. Sebelumnya, Auxerre menang 1-0 di kandang atas Toulouse pada September 2025, dan kedua tim bermain imbang 2-2 di Auxerre pada Februari 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Auxerre dan Toulouse masing-masing meraih satu kemenangan, sementara tiga laga berakhir imbang. Kedua tim juga sama-sama mencetak gol dalam beberapa pertemuan tersebut.