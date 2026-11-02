Auxerre menjamu Paris FC pada Sabtu, 7 November 2026, di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 8 Februari 2026, di Stade de l'Abbé-Deschamps, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam laga yang berlangsung ketat. Rekor pertemuan sepanjang sejarah mereka nyaris berimbang, dengan Paris FC sedikit lebih unggul selama beberapa dekade.

Simak informasi dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Auxerre vs Paris FC, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Auxerre vs Paris FC di Ligue 1 dimulai?

Laga Auxerre vs Paris FC dimulai pada Sabtu, 7 November 2026, di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre.

Ligue 1 - Pekan 10 7 Nov 2026 - 11.15 Stade de l'Abbe-Deschamps

Bagaimana cara membeli tiket Auxerre vs Paris FC di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara AJ Auxerre dan Paris FC di Stade de l'Abbé-Deschamps, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Pilihan paling langsung dan tepercaya adalah memeriksa portal tiket resmi AJ Auxerre untuk penjualan tiket pertandingan reguler, penjualan bagi anggota klub, serta ketersediaan tiket yang terverifikasi di loket.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama habis.

Berapa harga tiket Auxerre vs Paris FC di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara AJ Auxerre dan Paris FC bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk reguler / Tribun belakang gawang: Harga asli tiket biasanya dimulai pada kisaran €10 hingga €25 .

Harga asli tiket biasanya dimulai pada kisaran . Kursi tengah di tribun utama: Tiket standar dengan pemandangan premium berkisar antara €35 hingga €60 .

Tiket standar dengan pemandangan premium berkisar antara . Paket VIP dan layanan khusus: Pengalaman pertandingan premium dengan layanan boga dan akses eksklusif ke ruang tunggu dimulai dari lebih dari €2.508 untuk paket semusim, sementara harga peningkatan fasilitas untuk satu pertandingan bervariasi.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk standar / Tribun atas: Umumnya dimulai pada kisaran €50 hingga €66 , bergantung pada ketersediaan tiket.

Umumnya dimulai pada kisaran , bergantung pada ketersediaan tiket. Harga rata-rata di pasar: Harga tiket yang ditawarkan biasanya rata-rata berkisar €65 hingga €75 .

Harga tiket yang ditawarkan biasanya rata-rata berkisar . Kursi premium / tengah: Tiket di blok tengah yang banyak diminati atau kursi tribun bawah dekat garis tengah lapangan dapat berkisar dari €100 hingga lebih dari €150.

Auxerre vs Paris FC di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Auxerre vs Paris FC

Auxerre meraih tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, dengan dua kekalahan melengkapi catatan terkini mereka. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Nice pada 12 September, yang kemudian mereka lanjutkan dengan kemenangan 2-1 atas Brest pada 20 September. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka kalah dari Lyon dan Angers masing-masing dengan skor 3-1 dan 1-3, tetapi kemenangan 4-3 atas Clermont Foot dalam laga persahabatan pada 2 Oktober kemungkinan memberi mereka kepercayaan diri. Dalam lima pertandingan itu, Auxerre mencetak 11 gol dan kebobolan delapan.

Paris FC mencatatkan hasil bagus dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam empat pertandingan Ligue 1 terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Strasbourg pada 19 September. Mereka juga meraih kemenangan tandang 2-3 yang patut dicatat atas Marseille pada 6 September. Paris FC mencatatkan dua laga tanpa kebobolan dalam lima pertandingan dan mencetak delapan gol sepanjang rangkaian itu, sementara hanya kebobolan dua.

Auxerre vs Paris FC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim di Ligue 1 terjadi pada 8 Februari 2026, ketika laga di Stade de l'Abbé-Deschamps berakhir 0-0. Sebelumnya, pertemuan dengan tuan rumah yang bertukar pada November 2025 juga berakhir imbang 1-1. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Paris FC meraih dua kemenangan dan Auxerre juga dua, dengan satu hasil imbang. Persaingan kedua tim berlangsung ketat baik di Ligue 1 maupun Ligue 2.