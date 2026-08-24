Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ligue 1
team-logoAuxerre
Stade de l'Abbe-Deschamps
team-logoNice
Book Auxerre vs Nice Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Auxerre vs Nice: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Auxerre
Nice
Ligue 1

Auxerre menghadapi Nice di Ligue 1. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Auxerre akan menghadapi Nice pada Sabtu, 12 September 2026 di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre.

Kedua tim terakhir kali bertemu pada Mei 2026 mendekati akhir musim liga sebelumnya, ketika Auxerre meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang. Menjelang duel ini, kedua tim akan berusaha menegaskan posisi mereka di papan atas paruh klasemen setelah memiliki riwayat pertemuan yang kompetitif dalam beberapa musim terakhir.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Auxerre vs Nice, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Auxerre vs Nice di Ligue 1?

Auxerre vs Nice akan kick-off di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre. Informasi siaran resmi saat ini belum tersedia untuk pertandingan ini.

crest
Ligue 1 - Pekan 4
Stade de l'Abbe-Deschamps

Bagaimana cara membeli tiket Auxerre vs Nice di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara AJ Auxerre dan OGC Nice pada 12 September 2026, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut:

  • Kantor tiket resmi klub: Cara paling langsung dan dapat diandalkan untuk mendapatkan tiket dengan harga normal adalah melalui situs resmi AJ Auxerre. Karena Stade de l'Abbé-Deschamps memiliki kapasitas yang relatif terbatas, tiket kandang cenderung cepat habis tergantung pada inventaris publik dan tahap penjualannya.
  • Platform jual kembali dan perbandingan tiket: Jika tiket resmi sudah habis atau Anda mencari kategori tempat duduk tertentu, Anda bisa mengecek situs perbandingan tiket dan pasar sekunder seperti StubHub. Situs-situs ini mengumpulkan sisa inventaris dari berbagai penjual, sehingga Anda bisa memfilter berdasarkan harga, pandangan, dan area tempat duduk.

Berapa harga tiket Auxerre vs Nice di Ligue 1?

Untuk pertandingan Ligue 1 mendatang antara Auxerre dan Nice pada 12 September 2026, harga tiket umumnya bervariasi tergantung pada tempat Anda membelinya, kategori tempat duduk, serta apakah Anda membeli langsung dari klub atau melalui pasar sekunder.  

  • Harga normal / loket resmi: Tiket langsung dari klub biasanya mulai dari sekitar £45 hingga £55 (€55 hingga €65) untuk kursi standar, meski ketersediaannya berubah cepat tergantung pada rilis untuk anggota.
  • Platform jual kembali & perbandingan tiket: Di situs perbandingan tiket sekunder seperti StubHub, harga saat ini mulai dari sekitar £47 hingga £63 untuk tiket sisi pendek atau tingkat atas, sementara sisi panjang atau pandangan premium rata-rata lebih dekat ke £80 hingga £95+ per tiket sebelum biaya pengiriman atau biaya platform.  

Auxerre vs Nice di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Auxerre vs Nice

Lima pertandingan terakhir Auxerre menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-2 dari Lens di Ligue 1 pada 22 Agustus, yang terjadi setelah kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan atas Werder Bremen. Dua hasil sebelumnya adalah hasil imbang 1-1 melawan Troyes dan Sochaux, dengan kekalahan 1-2 dari Orleans melengkapi rangkaian tersebut. Auxerre mencetak lima gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan sepuluh gol, dengan hasil melawan Lens menjadi penyumbang terbesar dari kerusakan defensif tersebut.

Nice menjalani tiga pertandingan beruntun tanpa kebobolan, bermain imbang 0-0 dengan Lorient pada laga pembuka Ligue 1 mereka dan mencatat dua hasil imbang tanpa gol secara beruntun melawan Hull City dan Cagliari di pramusim. Satu-satunya kekalahan mereka dalam lima pertandingan terakhir terjadi saat melawan Juventus, yang menang 2-0. Nice mengalahkan Marseille 3-0 dalam laga persahabatan pembuka mereka, membuat mereka mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut. Mereka mencetak tiga gol dan kebobolan dua gol secara total.

AJA

AJA - Performa

TRO
S1-1
SVW
M0-1
RCL
K5-2
SCO
K1-3
OL
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
NCE

NCE - Performa

CGL
S0-0
HUL
S0-0
FCL
S0-0
PAR
K3-0
LEM
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
1/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Auxerre vs Nice: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Mei 2026, ketika Auxerre mengalahkan Nice 2-1 di Stade de l'Abbé-Deschamps dalam ajang Ligue 1. Sebelumnya, Nice menang 3-1 di kandang melawan Auxerre pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, catatannya menunjukkan dua kemenangan Auxerre, dua kemenangan Nice, dan satu hasil imbang, dengan kedua tim berbagi hasil 0-0 di Coupe de France pada Januari 2024.

Head to Head

AuxerreSeriNice
2
1
2
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Nice badge
Nice
NCE
1
FT
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FT
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Nice badge
Nice
NCE
1
FT
Coupe de France
Nice badge
Nice
NCE
0
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
FT
6Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Auxerre vs Nice

Di klasemen Ligue 1 saat ini, Auxerre berada di posisi ke-17 sementara Nice menempati posisi ke-11 setelah rangkaian pertandingan putaran pembuka.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google