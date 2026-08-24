Auxerre akan menghadapi Nice pada Sabtu, 12 September 2026 di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre.

Kedua tim terakhir kali bertemu pada Mei 2026 menjelang akhir musim liga sebelumnya, ketika Auxerre meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang. Menjelang duel ini, kedua tim akan berupaya menegaskan posisi mereka di papan tengah atas setelah memiliki riwayat pertemuan yang kompetitif dalam beberapa musim terakhir.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk Auxerre vs Nice, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Auxerre vs Nice di Ligue 1?

Auxerre vs Nice akan dimulai di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre. Informasi siaran resmi saat ini belum tersedia untuk pertandingan ini.

Ligue 1 - Pekan 4 12 Sep 2026 - 14.45 Stade de l'Abbe-Deschamps

Bagaimana cara membeli tiket Auxerre vs Nice di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara AJ Auxerre dan OGC Nice pada 12 September 2026, Anda dapat mengikuti opsi utama berikut:

Kantor tiket resmi klub: Cara paling langsung dan andal untuk mendapatkan tiket dengan harga normal adalah melalui situs resmi AJ Auxerre. Karena Stade de l'Abbé-Deschamps memiliki kapasitas yang relatif kompak, tiket kandang cenderung cepat habis tergantung pada inventaris publik dan tahap penjualannya.

Platform penjualan kembali dan perbandingan tiket: Jika tiket resmi sudah habis atau Anda mencari kategori tempat duduk tertentu, Anda bisa mengecek situs perbandingan tiket dan pasar sekunder seperti StubHub . Situs-situs ini mengumpulkan sisa inventaris dari berbagai penjual, sehingga Anda dapat memfilter berdasarkan harga, pandangan, dan area tempat duduk.

Berapa harga tiket Auxerre vs Nice di Ligue 1?

Untuk pertandingan Ligue 1 antara Auxerre dan Nice pada 12 September 2026, harga tiket umumnya bervariasi tergantung di mana Anda membelinya, kategori tempat duduk, dan apakah Anda membeli langsung dari klub atau melalui pasar sekunder.

Harga normal / loket resmi: Tiket langsung dari klub biasanya mulai dari sekitar £45 hingga £55 (€55 hingga €65) untuk kursi standar, meski ketersediaannya berubah cepat berdasarkan rilis untuk anggota.

Platform penjualan kembali & perbandingan tiket: Di situs perbandingan tiket sekunder seperti StubHub , harga saat ini mulai dari sekitar £47 hingga £63 untuk tiket di sisi pendek atau tier atas, sementara sisi panjang atau pandangan premium rata-rata lebih dekat ke £80 hingga £95+ per tiket sebelum biaya pengiriman atau biaya platform apa pun.

Auxerre vs Nice di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Auxerre vs Nice

Lima pertandingan terakhir Auxerre menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 5-2 dari Lens di Ligue 1 pada 22 Agustus, yang terjadi setelah kemenangan 1-0 atas Werder Bremen dalam laga persahabatan. Dua hasil sebelum itu adalah hasil imbang 1-1 melawan Troyes dan Sochaux, dengan kekalahan 1-2 dari Orleans melengkapi rangkaian tersebut. Auxerre mencetak lima gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan 10 gol, dengan hasil melawan Lens menjadi penyumbang terbesar kerusakan lini pertahanan tersebut.

Nice mencatat tiga pertandingan beruntun tanpa kebobolan, bermain imbang 0-0 dengan Lorient pada laga pembuka Ligue 1 mereka dan membukukan dua hasil imbang tanpa gol secara beruntun melawan Hull City dan Cagliari di pramusim. Satu-satunya kekalahan mereka dalam lima pertandingan terakhir terjadi melawan Juventus, yang menang 2-0. Nice mengalahkan Marseille 3-0 dalam laga persahabatan pembuka mereka, memberi mereka catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut. Mereka mencetak tiga gol dan kebobolan dua gol secara keseluruhan.

Auxerre vs Nice: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Mei 2026, ketika Auxerre mengalahkan Nice 2-1 di Stade de l'Abbé-Deschamps dalam pertandingan Ligue 1. Sebelumnya, Nice menang 3-1 di kandang melawan Auxerre pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, catatannya menunjukkan dua kemenangan Auxerre, dua kemenangan Nice, dan satu hasil imbang, dengan kedua tim berbagi hasil 0-0 di Coupe de France pada Januari 2024.

Klasemen Auxerre vs Nice

Di klasemen Ligue 1 saat ini, Auxerre berada di posisi ke-17 sementara Nice menempati posisi ke-11 setelah pekan pembuka pertandingan.