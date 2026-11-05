Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ligue 1
team-logoAuxerre
Stade de l'Abbe-Deschamps
team-logoMarseille
Book Auxerre vs Marseille Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Auxerre vs Marseille: Harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Auxerre
Marseille
Ligue 1

Auxerre menghadapi Marseille di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Auxerre menjamu Marseille pada Minggu, 29 November 2026, di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Maret 2026, ketika Marseille meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang lawan. Sebelum laga ketat itu, Marseille juga menang 1-0 tanpa kebobolan atas Auxerre di Stade de l'Abbé-Deschamps pada November 2025.

Simak panduan GOAL mengenai semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Auxerre vs Marseille, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Auxerre vs Marseille di Ligue 1 dimulai?

Laga Auxerre vs Marseille berlangsung di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre, pada Minggu, 29 November 2026.

crest
Ligue 1 - Pekan 12
Stade de l'Abbe-Deschamps

Bagaimana cara membeli tiket Auxerre vs Marseille di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket untuk laga Auxerre vs Marseille di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Ini adalah jalur utama dan paling aman. Anda dapat mengunjungi portal tiket resmi AJ Auxerre untuk membeli tiket pertandingan secara langsung. Anda mungkin perlu membuat akun klub atau menjadi anggota, terutama karena laga yang banyak diminati melawan tim tamu besar seperti Marseille kerap lebih dulu memasuki periode pembelian prioritas bagi anggota.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Ligue 1 mendatang ketika jatah penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Auxerre vs Marseille di Ligue 1?

Berikut pilihan harga tiket untuk laga Auxerre vs Marseille di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Tribun belakang gawang: Harga mulai sekitar €15 hingga €30 untuk pertandingan biasa, meski harga tiket termurah untuk laga yang banyak diminati melawan tim tamu besar seperti Marseille bisa mendekati €35 hingga €50.
  • Tribun sudut dan bagian tengah: Harga umumnya berkisar antara €40 hingga €75, bergantung pada blok dan sudut pandang tempat duduk.
  • Tempat duduk di sisi panjang lapangan: Harga resmi berkisar antara €80 hingga €120+.
  • Paket VIP & layanan eksklusif: Harga umumnya berkisar antara €150 hingga €250+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribun atas / penjualan kembali umum: Harga mulai sekitar €50 hingga €110, bergantung pada seberapa cepat jatah penjualan utama habis.
  • Penjualan kembali tempat duduk standar di sisi lapangan / sudut: Harga umumnya berkisar antara €110 hingga €160.
  • Tribun bawah premium / blok yang banyak diminati: Harga berkisar antara €160 hingga €250+.

Auxerre vs Marseille di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Auxerre vs Marseille

Auxerre mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terbarunya berakhir imbang 1-1 melawan Le Mans, setelah sebelumnya menang 3-1 di kandang Le Havre. Dalam rangkaian itu, kekalahan 4-1 dari Rennes menjadi hasil terburuk, meski kemenangan atas Clermont Foot dan Brest menunjukkan bahwa tim ini mampu meraih hasil. Dalam lima pertandingan tersebut, Auxerre mencetak 12 gol dan kebobolan 11 kali.

Marseille meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-3 atas Le Havre di Ligue 1. Marseille sempat unggul 4-0 dalam laga itu sebelum menghadapi tekanan pada akhir pertandingan. Sebelumnya, Marseille kalah 1-0 dari Sturm Graz di Liga Europa, meski kemenangan tandang 5-2 atas Angers dalam rangkaian tersebut menunjukkan kualitas serangan skuad ini. Marseille mencetak 14 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga itu.

AJA

AJA - Performa

CLE
M4-3
REN
K4-1
LEH
M1-3
LEM
S1-1
STR
K5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
OM

OM - Performa

OLY
K0-1
SCO
M2-5
SGR
K1-0
LEH
M4-3
TFC
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Auxerre vs Marseille: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Marseille menang 1-0 di kandang dalam laga Ligue 1. Dari lima pertemuan terakhir, Marseille mengoleksi tiga kemenangan, Auxerre satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Namun, kemenangan kandang Auxerre dengan skor 3-0 pada Februari 2025 menjadi pengingat bahwa laga ini jauh dari sekadar formalitas ketika dimainkan di Stade de l'Abbé-Deschamps.

Head to Head

AuxerreSeriMarseille
2
0
3
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Marseille badge
Marseille
OM
1
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
3
Marseille badge
Marseille
OM
0
FT
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
3
FT
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FT
7Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google