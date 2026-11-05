Auxerre menjamu Marseille pada Minggu, 29 November 2026, di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Maret 2026, ketika Marseille meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang lawan. Sebelum laga ketat itu, Marseille juga menang 1-0 tanpa kebobolan atas Auxerre di Stade de l'Abbé-Deschamps pada November 2025.

Simak panduan GOAL mengenai semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Auxerre vs Marseille, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Auxerre vs Marseille di Ligue 1 dimulai?

Laga Auxerre vs Marseille berlangsung di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre, pada Minggu, 29 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Bagaimana cara membeli tiket Auxerre vs Marseille di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket untuk laga Auxerre vs Marseille di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Ini adalah jalur utama dan paling aman. Anda dapat mengunjungi portal tiket resmi AJ Auxerre untuk membeli tiket pertandingan secara langsung. Anda mungkin perlu membuat akun klub atau menjadi anggota, terutama karena laga yang banyak diminati melawan tim tamu besar seperti Marseille kerap lebih dulu memasuki periode pembelian prioritas bagi anggota.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Ligue 1 mendatang ketika jatah penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Auxerre vs Marseille di Ligue 1?

Berikut pilihan harga tiket untuk laga Auxerre vs Marseille di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tribun belakang gawang: Harga mulai sekitar €15 hingga €30 untuk pertandingan biasa, meski harga tiket termurah untuk laga yang banyak diminati melawan tim tamu besar seperti Marseille bisa mendekati €35 hingga €50 .

Harga mulai sekitar untuk pertandingan biasa, meski harga tiket termurah untuk laga yang banyak diminati melawan tim tamu besar seperti Marseille bisa mendekati . Tribun sudut dan bagian tengah: Harga umumnya berkisar antara €40 hingga €75 , bergantung pada blok dan sudut pandang tempat duduk.

Harga umumnya berkisar antara , bergantung pada blok dan sudut pandang tempat duduk. Tempat duduk di sisi panjang lapangan: Harga resmi berkisar antara €80 hingga €120+ .

Harga resmi berkisar antara . Paket VIP & layanan eksklusif: Harga umumnya berkisar antara €150 hingga €250+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / penjualan kembali umum: Harga mulai sekitar €50 hingga €110 , bergantung pada seberapa cepat jatah penjualan utama habis.

Harga mulai sekitar , bergantung pada seberapa cepat jatah penjualan utama habis. Penjualan kembali tempat duduk standar di sisi lapangan / sudut: Harga umumnya berkisar antara €110 hingga €160 .

Harga umumnya berkisar antara . Tribun bawah premium / blok yang banyak diminati: Harga berkisar antara €160 hingga €250+.

Auxerre vs Marseille di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Auxerre vs Marseille

Auxerre mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terbarunya berakhir imbang 1-1 melawan Le Mans, setelah sebelumnya menang 3-1 di kandang Le Havre. Dalam rangkaian itu, kekalahan 4-1 dari Rennes menjadi hasil terburuk, meski kemenangan atas Clermont Foot dan Brest menunjukkan bahwa tim ini mampu meraih hasil. Dalam lima pertandingan tersebut, Auxerre mencetak 12 gol dan kebobolan 11 kali.

Marseille meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-3 atas Le Havre di Ligue 1. Marseille sempat unggul 4-0 dalam laga itu sebelum menghadapi tekanan pada akhir pertandingan. Sebelumnya, Marseille kalah 1-0 dari Sturm Graz di Liga Europa, meski kemenangan tandang 5-2 atas Angers dalam rangkaian tersebut menunjukkan kualitas serangan skuad ini. Marseille mencetak 14 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga itu.

Auxerre vs Marseille: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Marseille menang 1-0 di kandang dalam laga Ligue 1. Dari lima pertemuan terakhir, Marseille mengoleksi tiga kemenangan, Auxerre satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Namun, kemenangan kandang Auxerre dengan skor 3-0 pada Februari 2025 menjadi pengingat bahwa laga ini jauh dari sekadar formalitas ketika dimainkan di Stade de l'Abbé-Deschamps.