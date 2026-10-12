Auxerre menjamu Le Mans pada Minggu, 25 Oktober 2026, di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre.

Le Mans datang dengan performa solid setelah meraih kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Lorient, serta dua hasil imbang 2-2 melawan Lens dan Brest. Dalam rekor pertemuan kedua tim, Auxerre unggul dengan memenangi tiga dari lima laga sebelumnya yang tercatat melawan Le Mans.

Simak panduan dari GOAL mengenai segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Auxerre vs Le Mans, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Le Mans dimulai?

Auxerre vs Le Mans dimulai di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 8 25 Okt 2026 - 12.15 Stade de l'Abbe-Deschamps

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Le Mans?

Ada beberapa cara untuk mendapatkan tiket pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Le Mans di Stade de l'Abbé-Deschamps:

1. Platform penjualan tiket resmi AJ Auxerre

Cara paling langsung adalah membeli tiket melalui loket tiket daring resmi AJ Auxerre. Pembelian langsung menjamin tiket masuk yang sah dengan harga resmi.

2. Loket tiket pada hari pertandingan

Jika tiket pertandingan tidak habis terjual sebelumnya, sisa tiket mungkin dapat dibeli langsung di loket Stade de l'Abbé-Deschamps pada hari pertandingan. Namun, pembelian lebih awal secara daring sangat disarankan.

3. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket dari kanal utama habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dari penjual di pasar sekunder. Harga di platform penjualan kembali dapat berubah bergantung pada lokasi tempat duduk dan permintaan.

Berapa harga tiket pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Le Mans?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Le Mans di Stade de l'Abbé-Deschamps bervariasi, bergantung pada tempat pembelian dan lokasi tempat duduk:

1. Loket resmi dan kanal penjualan tiket utama

Tiket dengan harga resmi yang dibeli langsung melalui kanal resmi klub biasanya berkisar antara €15 hingga €60 , bergantung pada tribun dan tingkat tempat duduk (misalnya, tribun tingkat atas di belakang gawang menawarkan harga termurah, sementara tribun samping bagian tengah lebih mahal).

2. Loket tiket stadion pada hari pertandingan

Jika masih ada kursi yang belum terjual pada hari pertandingan, harga tiket di loket stadion umumnya berkisar antara €15 hingga €45 .

3. Platform penjualan tiket sekunder

Di platform tiket sekunder seperti StubHub , harga tiket termurah umumnya mulai dari €50 hingga €55 , sementara harga tiket yang ditawarkan rata-rata berkisar €70 hingga €80 , bergantung pada posisi tempat duduk dan permintaan pasar.

Auxerre vs Le Mans di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Auxerre dan Le Mans

Auxerre mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Ligue 1. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Brest pada 20 September, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Nice. Rangkaian kekalahan sebelumnya mencakup kekalahan 5-2 dari Lens dan 3-1 dari Angers, dengan Auxerre kebobolan 11 gol dalam tiga laga tersebut. Dua kemenangan terakhir mengindikasikan performa yang mulai stabil, meski catatan pertahanan sepanjang lima pertandingan itu masih menjadi perhatian.

Le Mans mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Lorient pada 19 September, sementara pada Agustus mereka bermain imbang 2-2 melawan Lens dan Brest. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Rennes, yang menang 3-2. Le Mans mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan itu.

Auxerre vs Le Mans: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2020, ketika Auxerre menang 1-0 di kandang Le Mans dalam pertandingan Ligue 2. Dari lima pertemuan yang tercatat, Auxerre unggul dengan tiga kemenangan, sedangkan Le Mans meraih satu kemenangan dan satu laga berakhir imbang. Pertemuan kedua tim sebelumnya sebagian besar berlangsung sengit, termasuk kemenangan Le Mans 3-1 pada Agustus 2012 dan kemenangan kandang Auxerre 2-1 pada Maret 2010.