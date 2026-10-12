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Ligue 1
team-logoAuxerre
Stade de l'Abbe-Deschamps
team-logoLe Mans
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Cara mendapatkan tiket Auxerre vs Le Mans: harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Auxerre
Le Mans
Ligue 1

Auxerre menghadapi Le Mans di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Auxerre menjamu Le Mans pada Minggu, 25 Oktober 2026, di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre.

Le Mans datang dengan performa solid setelah meraih kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Lorient, serta dua hasil imbang 2-2 melawan Lens dan Brest. Dalam rekor pertemuan kedua tim, Auxerre unggul dengan memenangi tiga dari lima laga sebelumnya yang tercatat melawan Le Mans.

Simak panduan dari GOAL mengenai segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Auxerre vs Le Mans, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Le Mans dimulai?

Auxerre vs Le Mans dimulai di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

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Ligue 1 - Pekan 8
Stade de l'Abbe-Deschamps

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Le Mans?

Ada beberapa cara untuk mendapatkan tiket pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Le Mans di Stade de l'Abbé-Deschamps:

1. Platform penjualan tiket resmi AJ Auxerre

  • Cara paling langsung adalah membeli tiket melalui loket tiket daring resmi AJ Auxerre. Pembelian langsung menjamin tiket masuk yang sah dengan harga resmi.

2. Loket tiket pada hari pertandingan

  • Jika tiket pertandingan tidak habis terjual sebelumnya, sisa tiket mungkin dapat dibeli langsung di loket Stade de l'Abbé-Deschamps pada hari pertandingan. Namun, pembelian lebih awal secara daring sangat disarankan.

3. Platform penjualan tiket sekunder

  • Jika tiket dari kanal utama habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dari penjual di pasar sekunder. Harga di platform penjualan kembali dapat berubah bergantung pada lokasi tempat duduk dan permintaan.

Berapa harga tiket pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Le Mans?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 Auxerre vs Le Mans di Stade de l'Abbé-Deschamps bervariasi, bergantung pada tempat pembelian dan lokasi tempat duduk:

1. Loket resmi dan kanal penjualan tiket utama

  • Tiket dengan harga resmi yang dibeli langsung melalui kanal resmi klub biasanya berkisar antara €15 hingga €60, bergantung pada tribun dan tingkat tempat duduk (misalnya, tribun tingkat atas di belakang gawang menawarkan harga termurah, sementara tribun samping bagian tengah lebih mahal).

2. Loket tiket stadion pada hari pertandingan

  • Jika masih ada kursi yang belum terjual pada hari pertandingan, harga tiket di loket stadion umumnya berkisar antara €15 hingga €45.

3. Platform penjualan tiket sekunder

  • Di platform tiket sekunder sepertiStubHub, harga tiket termurah umumnya mulai dari €50 hingga €55, sementara harga tiket yang ditawarkan rata-rata berkisar €70 hingga €80, bergantung pada posisi tempat duduk dan permintaan pasar.

Auxerre vs Le Mans di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Auxerre dan Le Mans

Auxerre mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Ligue 1. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Brest pada 20 September, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Nice. Rangkaian kekalahan sebelumnya mencakup kekalahan 5-2 dari Lens dan 3-1 dari Angers, dengan Auxerre kebobolan 11 gol dalam tiga laga tersebut. Dua kemenangan terakhir mengindikasikan performa yang mulai stabil, meski catatan pertahanan sepanjang lima pertandingan itu masih menjadi perhatian.

Le Mans mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Lorient pada 19 September, sementara pada Agustus mereka bermain imbang 2-2 melawan Lens dan Brest. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Rennes, yang menang 3-2. Le Mans mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan itu.

AJA

AJA - Performa

OL
K3-1
NCE
M1-0
B29
M2-1
CLE
M4-3
REN
K4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LEM

LEM - Performa

NCE
S1-1
RCL
S2-2
FCL
M2-1
EAG
K2-1
PSG
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Auxerre vs Le Mans: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2020, ketika Auxerre menang 1-0 di kandang Le Mans dalam pertandingan Ligue 2. Dari lima pertemuan yang tercatat, Auxerre unggul dengan tiga kemenangan, sedangkan Le Mans meraih satu kemenangan dan satu laga berakhir imbang. Pertemuan kedua tim sebelumnya sebagian besar berlangsung sengit, termasuk kemenangan Le Mans 3-1 pada Agustus 2012 dan kemenangan kandang Auxerre 2-1 pada Maret 2010.

Head to Head

AuxerreSeriLe Mans
3
1
1
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FT
Ligue 2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FT
Ligue 2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FT
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FT
7Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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