Auxerre akan menghadapi Brest pada Sabtu, 19 September 2026 di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre.

Auxerre memiliki momentum positif di kandang dalam duel ini setelah mengalahkan Brest 3-0 di venue yang sama pada pertemuan terakhir mereka pada Maret 2026. Brest akan berusaha membalikkan performa tandang terbaru mereka di Auxerre, setelah menelan dua kekalahan beruntun 3-0 dalam dua kunjungan terakhir mereka ke Stade de l'Abbé-Deschamps.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Auxerre vs Brest, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Auxerre vs Brest di Ligue 1?

Auxerre vs Brest digelar di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu resmi yang tercantum di bawah ini.

Ligue 1 - Pekan 5 20 Sep 2026 - 09.00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Bagaimana cara membeli tiket Auxerre vs Brest di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Auxerre dan Brest pada 19 September di Stade de l'Abbé-Deschamps, Anda memiliki beberapa opsi standar:

Platform tiket online resmi AJ Auxerre: Cara paling aman dan paling langsung untuk membeli tiket kandang adalah melalui portal tiket di situs resmi AJ Auxerre. Tiket umumnya mulai dijual untuk publik beberapa pekan sebelum tanggal pertandingan, dengan pemegang tiket musiman mendapatkan prioritas lebih awal.

Loket stadion: Jika tiket tidak habis terjual secara online sebelumnya, Anda bisa membeli sisa tiket langsung di loket penjualan di Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre, menjelang atau pada hari pertandingan.

Layanan VIP & hospitality resmi: Untuk kursi premium atau paket hospitality, AJ Auxerre menawarkan tiket hospitality resmi, seperti akses ke Club Europe atau Club Yonne, langsung melalui saluran tiket korporat resmi mereka.

Penjual ulang tiket sekunder: Platform sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket resale, meski harganya sering kali lebih tinggi daripada harga resmi dan ketersediaannya bergantung pada penjual pihak ketiga.

Berapa harga tiket Auxerre vs Brest di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara Auxerre dan Brest pada 19 September di Stade de l'Abbé-Deschamps bervariasi tergantung di mana dan kapan Anda membelinya:

Penjualan langsung resmi (loket / situs resmi): Harga tiket standar untuk pertandingan kandang di Stade de l'Abbé-Deschamps biasanya dimulai dari sekitar €10 hingga €25 untuk tiket reguler atau tribun belakang gawang, dan berkisar antara €35 hingga €60 untuk tempat duduk sentral di tribun utama.

Platform resale sekunder: Di marketplace tiket sekunder dan penjual ulang pihak ketiga seperti StubHub, harga tiket untuk laga ini saat ini dimulai antara €66 dan €102 untuk akses standar, sementara opsi kursi premium atau sentral dapat naik hingga €120 hingga €150+ tergantung permintaan dan biaya penjual.

Auxerre vs Brest Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Auxerre vs Brest

Auxerre mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan telak 5-2 dari Lens di Ligue 1 pada 22 Agustus, yang terjadi setelah kemenangan 1-0 atas Werder Bremen dalam laga persahabatan. Dua hasil sebelumnya adalah hasil imbang 1-1 melawan Troyes dan Sochaux, dengan kekalahan 1-2 dari Orleans melengkapi rangkaian tersebut. Auxerre mencetak lima gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan itu, dengan hasil melawan Lens menyumbang sebagian besar kerusakan di lini pertahanan tersebut.

Brest meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 dengan Le Mans di Ligue 1 pada 22 Agustus, yang menjadi laga kompetitif pertama mereka di musim baru. Sebelum itu, mereka kalah 2-0 dari Nottingham Forest dalam laga persahabatan dan imbang 2-2 dengan Venezia dalam laga pemanasan lainnya. Brest mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan sembilan gol, dengan hasil imbang 3-3 melawan Guingamp mencerminkan pola pertandingan terbuka dengan banyak gol sepanjang pramusim.

Auxerre vs Brest: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 21 Maret 2026, ketika Auxerre mengalahkan Brest 3-0 di Stade de l'Abbé-Deschamps dalam ajang Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Auxerre unggul jelas dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Brest, serta satu hasil imbang. Auxerre mencetak sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut, termasuk dua kemenangan kandang beruntun 3-0, sementara satu-satunya kemenangan Brest dalam rangkaian itu hadir lewat skor 2-0 pada Januari 2026.