Cara mendapatkan tiket Austria vs Irlandia: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

UEFA Nations League kembali bergulir saat Austria bersiap menjamu Republik Irlandia di Raiffeisen Arena, Linz. Kedua tim Eropa itu bersaing memperebutkan poin promosi penting dalam format fase grup yang kompetitif.

GOAL menyajikan semua detail penting terkait tanggal pertandingan, kategori harga tiket, dan langkah langsung untuk memesan tempat duduk Anda.

Kapan kick-off Austria vs Irlandia di UEFA Nations League B?

Austria menghadapi Irlandia di Raiffeisen Arena, Linz, dengan detail waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi di daftar siaran lokal Anda.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Raiffeisen Arena

Di mana membeli tiket Austria vs Irlandia?

Tiket pertandingan resmi utama didistribusikan melalui mitra ticketing resmi Asosiasi Sepakbola Austria, OETicket, yang menangani penjualan standar untuk publik umum pada laga internasional kandang. Suporter disarankan mendaftar lebih awal di portal tersebut untuk mengamankan alokasi kursi standar segera setelah penjualan umum dibuka.

Jika alokasi utama terjual habis sepenuhnya atau sektor kursi tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi telah terjual habis.

Berapa harga tiket Austria vs Irlandia?

Tiket pertandingan tunggal standar di portal ticketing resmi dibanderol mulai €48 untuk kategori tempat duduk standar general admission di Raiffeisen Arena.

Harga masuk pasar sekunder seperti di Ticombo dimulai dari sekitar €269 di platform sekunder ketika alokasi utama standar terjual habis.

Austria vs Irlandia UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Austria vs Irlandia

Austria memasuki pertandingan ini dengan catatan terkini yang campuran, memenangi dua dari lima laga terakhir mereka, sekali imbang, dan dua kali kalah. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Spanyol di Piala Dunia, dan mereka juga tumbang 2-0 dari Argentina pada fase grup. Titik tertinggi dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-1 atas Yordania, dan mereka juga menunjukkan daya juang dalam hasil imbang 3-3 melawan Aljazair, laga yang menghasilkan enam gol dan menegaskan ancaman serangan sekaligus kerentanan lini belakang mereka.

Lima pertandingan terakhir Irlandia menggambarkan cerita yang lebih konsisten. Tim asuhan Hallgrimsson memenangi dua laga, dua kali imbang, dan sekali kalah dalam rentang tersebut, dengan hasil terbaru mereka berupa imbang 1-1 melawan Kanada dalam laga uji coba praturnamen. Kemenangan 5-0 atas Grenada menonjol sebagai penampilan paling meyakinkan mereka, sementara hasil imbang tanpa gol kontra Makedonia Utara dan kemenangan tipis 1-0 atas Qatar mencerminkan tim yang sulit ditembus.

Austria vs Irlandia: Rekor head-to-head terbaru

Rekor pertemuan terbaru antara kedua tim ini sangat ketat. Pertemuan terakhir mereka berakhir 1-1 di Dublin dalam kualifikasi Piala Dunia pada Juni 2017, hasil yang mencerminkan sifat kompetitif dari pertandingan ini. Dalam empat pertemuan terbaru, tidak ada tim yang mendominasi, dengan Austria meraih satu kemenangan, Irlandia meraih satu kemenangan, dan dua laga berakhir imbang. Jumlah gol juga terbagi cukup merata sepanjang rangkaian tersebut, menegaskan bahwa pertandingan ini jarang menghasilkan selisih yang nyaman.