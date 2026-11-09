UEFA Nations League kembali bergulir saat Austria bersiap menjamu Republik Irland di Raiffeisen Arena, Linz. Kedua tim Eropa itu memperebutkan poin penting untuk promosi dalam fase grup yang kompetitif.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai tanggal pertandingan, kategori harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan laga Austria vs Irland di UEFA Nations League B dimulai?

Austria menghadapi Irland di Raiffeisen Arena, Linz. Informasi resmi mengenai waktu sepak mula dapat dilihat melalui jadwal siaran di wilayah Anda setelah dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Raiffeisen Arena

Di mana membeli tiket Austria vs Irland?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui OETicket, mitra resmi penjualan tiket Asosiasi Sepak Bola Austria yang menangani penjualan tiket reguler untuk umum pada laga kandang internasional. Penggemar sebaiknya mendaftar lebih awal di portal tersebut agar dapat memperoleh tempat duduk reguler segera setelah penjualan untuk umum dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi habis atau sektor tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar tiket sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi telah terjual habis.

Berapa harga tiket Austria vs Irland?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal penjualan tiket resmi mulai dari €48 untuk kategori tempat duduk umum standar di Raiffeisen Arena.

Harga tiket termurah di pasar sekunder seperti StubHub mulai dari sekitar €269 ketika alokasi tiket reguler di kanal resmi habis terjual.

Austria vs Irland di UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Austria vs Irland

Austria menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga terakhir: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pada laga teranyar, mereka kalah 3-0 dari Spanyol di Piala Dunia. Mereka juga takluk 2-0 dari Argentina pada fase grup. Hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-1 atas Yordania. Austria juga menunjukkan kegigihan saat bermain imbang 3-3 melawan Aljazair, pertandingan dengan enam gol yang memperlihatkan ancaman serangan sekaligus kelemahan pertahanan mereka.

Lima pertandingan terakhir Irland menunjukkan catatan yang lebih konsisten. Tim asuhan Hallgrimsson meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut. Hasil teranyar mereka adalah imbang 1-1 melawan Kanada dalam laga persahabatan pr turnamen. Kemenangan 5-0 atas Grenada menjadi penampilan paling meyakinkan mereka, sementara hasil imbang tanpa gol melawan Makedonia Utara dan kemenangan tipis 1-0 atas Qatar mencerminkan tim yang sulit ditembus.

Austria vs Irland: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan terkini kedua tim berlangsung ketat. Pertemuan terakhir mereka berakhir 1-1 di Dublin dalam kualifikasi Piala Dunia pada Juni 2017, hasil yang mencerminkan sengitnya duel tersebut. Dalam empat pertemuan terakhir, tidak ada tim yang dominan: Austria menang sekali, Irland menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Gol kedua tim juga terbagi cukup merata sepanjang rangkaian pertemuan itu, menegaskan bahwa duel ini jarang menghasilkan kemenangan dengan selisih besar.