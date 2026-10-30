UEFA Nations League kembali bergulir saat Austria bersiap menjamu Republik Irland di Raiffeisen Arena, Linz. Kedua tim Eropa ini bersaing memperebutkan poin penting untuk promosi dalam fase grup yang kompetitif.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai jadwal pertandingan, kategori harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan pertandingan Austria vs Irland di UEFA Nations League B dimulai?

Austria menghadapi Irland di Raiffeisen Arena, Linz. Waktu kick-off resmi masih menunggu konfirmasi melalui jadwal pertandingan setempat.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Raiffeisen Arena

Di mana membeli tiket Austria vs Irland?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui OETicket, mitra penjualan tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Austria yang menangani penjualan umum untuk pertandingan internasional kandang. Penggemar sebaiknya mendaftar lebih awal di portal tersebut agar dapat memperoleh tempat duduk segera setelah penjualan untuk umum dibuka.

Jika alokasi tiket resmi habis sepenuhnya atau sektor tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi terjual habis.

Berapa harga tiket Austria vs Irland?

Harga tiket satu pertandingan melalui portal penjualan resmi dimulai dari €48 untuk tempat duduk kategori umum di Raiffeisen Arena.

Di platform pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket mulai sekitar €269 ketika alokasi tiket resmi habis terjual.

Austria vs Irland di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Austria vs Irland

Austria menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga terakhir: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Spanyol di Piala Dunia. Mereka juga kalah 2-0 dari Argentina pada fase grup. Hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-1 atas Yordania. Austria juga menunjukkan kegigihan saat bermain imbang 3-3 melawan Aljazair, pertandingan dengan enam gol yang memperlihatkan ancaman serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka.

Lima pertandingan terakhir Irland menunjukkan performa yang lebih konsisten. Tim asuhan Hallgrimsson meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Kanada dalam laga persahabatan sebelum turnamen. Kemenangan 5-0 atas Grenada menjadi penampilan paling meyakinkan mereka, sementara hasil imbang tanpa gol melawan Makedonia Utara dan kemenangan tipis 1-0 atas Qatar mencerminkan tim yang sulit ditembus.

Austria vs Irland: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan terkini kedua tim cukup berimbang. Pertemuan terakhir mereka berakhir 1-1 di Dublin dalam kualifikasi Piala Dunia pada Juni 2017, hasil yang mencerminkan ketatnya persaingan kedua tim. Dalam empat pertemuan terakhir, tidak ada tim yang mendominasi: Austria meraih satu kemenangan, Irland satu kemenangan, dan dua pertandingan berakhir imbang. Jumlah gol kedua tim dalam rangkaian pertemuan itu juga relatif berimbang, menegaskan bahwa pertandingan ini jarang menghasilkan kemenangan dengan selisih besar.