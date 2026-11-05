UEFA Nations League kembali bergulir saat Austria bersiap menjamu Republik Irlandia di Raiffeisen Arena, Linz. Kedua tim Eropa itu memperebutkan poin penting untuk promosi dalam fase grup yang kompetitif.

GOAL menyajikan seluruh informasi penting mengenai tanggal pertandingan, kategori harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan laga Austria vs Irlandia di UEFA Nations League B dimulai?

Austria akan menghadapi Irlandia di Raiffeisen Arena, Linz. Waktu sepak mula resmi dapat dilihat melalui jadwal siaran di wilayah Anda setelah dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Raiffeisen Arena

Di mana membeli tiket Austria vs Irlandia?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui OETicket, mitra penjualan tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Austria yang menangani penjualan umum untuk laga kandang tim nasional. Penggemar sebaiknya mendaftar lebih awal di portal tersebut agar dapat memperoleh tempat duduk standar begitu penjualan untuk umum dibuka.

Jika alokasi tiket resmi habis sepenuhnya atau sektor tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub dapat menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi terjual habis.

Berapa harga tiket Austria vs Irlandia?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal penjualan tiket resmi mulai dari €48 untuk tempat duduk kategori umum standar di Raiffeisen Arena.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket termurah mulai dari sekitar €269 ketika alokasi tiket standar resmi habis terjual.

Austria vs Irlandia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Austria vs Irlandia

Austria menghadapi laga ini dengan catatan terbaru yang beragam: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga teranyar, mereka kalah 3-0 dari Spanyol di Piala Dunia. Mereka juga takluk 2-0 dari Argentina pada fase grup. Hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-1 atas Yordania. Austria juga menunjukkan daya juang saat bermain imbang 3-3 dengan Aljazair, pertandingan dengan enam gol yang memperlihatkan ancaman serangan sekaligus kelemahan pertahanan mereka.

Lima pertandingan terakhir Irlandia menunjukkan catatan yang lebih konsisten. Tim asuhan Hallgrimsson meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 dengan Kanada dalam laga persahabatan menjelang turnamen. Kemenangan 5-0 atas Grenada menjadi penampilan paling meyakinkan mereka, sementara hasil imbang tanpa gol melawan Makedonia Utara dan kemenangan tipis 1-0 atas Qatar menunjukkan bahwa pertahanan mereka sulit ditembus.

Austria vs Irlandia: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan terkini kedua tim cukup berimbang. Pertemuan terakhir mereka berakhir 1-1 di Dublin dalam kualifikasi Piala Dunia pada Juni 2017, hasil yang mencerminkan ketatnya persaingan dalam laga ini. Dalam empat pertemuan terakhir, tidak ada tim yang mendominasi. Austria dan Irlandia masing-masing meraih satu kemenangan, sementara dua pertandingan berakhir imbang. Jumlah gol kedua tim dalam rangkaian pertemuan tersebut juga relatif berimbang, menegaskan bahwa laga ini jarang berakhir dengan selisih gol yang besar.