UEFA Nations League kembali bergulir saat Austria bersiap menjamu Republik Irland di Raiffeisen Arena, Linz. Kedua tim Eropa itu memperebutkan poin penting untuk promosi dalam fase grup yang kompetitif.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai jadwal pertandingan, kategori harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan pertandingan Austria vs Irland di UEFA Nations League B dimulai?

Austria menghadapi Irland di Raiffeisen Arena, Linz. Informasi resmi mengenai waktu kick-off dapat dilihat melalui daftar jadwal setempat setelah dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Raiffeisen Arena

Di mana membeli tiket Austria vs Irland?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui OETicket, mitra penjualan tiket resmi Asosiasi Sepakbola Austria, yang menangani penjualan umum tiket standar untuk pertandingan internasional kandang. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di portal tersebut agar bisa mendapatkan tempat duduk standar begitu penjualan untuk umum dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi terjual habis atau sektor tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo dapat menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi habis terjual.

Berapa harga tiket Austria vs Irland?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal penjualan tiket resmi mulai dari €48 untuk tempat duduk kategori umum standar di Raiffeisen Arena.

Harga awal di pasar sekunder seperti Ticombo mulai dari sekitar €269 ketika alokasi tiket standar di kanal resmi habis terjual.

Austria vs Irland di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Austria vs Irland

Austria menyongsong pertandingan ini dengan catatan yang beragam dalam lima laga terakhir: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Spanyol di Piala Dunia. Mereka juga kalah 2-0 dari Argentina pada fase grup. Hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-1 atas Yordania. Austria juga menunjukkan kegigihan saat bermain imbang 3-3 dengan Aljazair, laga dengan enam gol yang memperlihatkan ancaman serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka.

Lima pertandingan terakhir Irland menunjukkan pola yang lebih konsisten. Tim asuhan Hallgrimsson meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Kanada dalam laga persahabatan menjelang turnamen. Kemenangan 5-0 atas Grenada menjadi penampilan paling meyakinkan mereka, sementara hasil imbang tanpa gol melawan Makedonia Utara dan kemenangan tipis 1-0 atas Qatar menunjukkan bahwa pertahanan tim ini sulit ditembus.

Austria vs Irland: Rekor pertemuan terbaru

Rekor pertemuan terbaru kedua tim terbilang ketat. Pertemuan terakhir mereka berakhir 1-1 di Dublin dalam kualifikasi Piala Dunia pada Juni 2017, hasil yang mencerminkan ketatnya persaingan dalam laga ini. Dalam empat pertemuan terakhir, tak ada tim yang mendominasi. Austria meraih satu kemenangan, Irland juga satu, sementara dua pertandingan berakhir imbang. Jumlah gol kedua tim dalam rangkaian pertemuan tersebut juga relatif berimbang, menegaskan bahwa laga ini jarang menghasilkan selisih gol yang besar.