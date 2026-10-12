Augsburg menjamu Union Berlin pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di WWK Arena, Augsburg.

Dalam 20 pertemuan sepanjang sejarah di semua kompetisi, Augsburg sedikit lebih unggul atas Union Berlin dengan tujuh kemenangan berbanding lima milik Union, sementara delapan laga berakhir imbang. Pada pertemuan terakhir mereka di liga pada Mei 2026, Union Berlin menang telak 4-0 atas Augsburg di Stadion An der Alten Försterei.

Berikut panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Augsburg vs Union Berlin, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Augsburg vs Union Berlin dimulai?

Bundesliga - Pekan 7 24 Okt 2026 - 09.30 WWK Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Augsburg vs Union Berlin?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Augsburg vs Union Berlin di WWK Arena:

1. Kanal resmi klub

Toko tiket resmi FC Augsburg: Membeli langsung melalui portal tiket daring FC Augsburg adalah cara paling mudah. Penjualan tiket untuk umum biasanya dibuka beberapa pekan sebelum pertandingan.

Toko resmi Union Berlin: Pendukung Union Berlin yang ingin duduk di sektor tim tamu (Gastbereich) harus membeli tiket melalui kanal resmi Union Berlin karena jatah tiket tersebut diperuntukkan bagi anggota klub tamu dan didistribusikan melalui klub penggemar.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Augsburg vs Union Berlin?

Harga tiket FC Augsburg vs 1. FC Union Berlin untuk pertandingan Bundesliga reguler umumnya berada dalam kisaran berikut:

1. Harga tiket resmi dari kanal utama (harga nominal)

Area berdiri (ultras / tribun tuan rumah): €14 hingga €17

Kursi di sudut stadion & tribun atas: €24 hingga €35

Tribun samping & tribun utama: €37 hingga €59

Anak-anak & penerima potongan harga: €13 hingga €32 (bergantung pada sektor)

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi kategori termurah / tiket masuk umum biasanya tersedia mulai sekitar €30 hingga €50 .

Kursi di sekitar garis tengah lapangan atau lokasi unggulan dapat berharga antara €60 hingga €120 lebih , bergantung pada permintaan pasar saat itu.

Bundesliga Augsburg vs Union Berlin: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Augsburg vs Union Berlin

Augsburg menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 3-2 dari Werder Bremen di Bundesliga, setelah bermain imbang 2-2 melawan Bayer Leverkusen sepekan sebelumnya. Sebelum itu, tim asuhan Baum mencatat kemenangan tandang telak 4-1 atas Eintracht Frankfurt dan kemenangan kandang 3-0 atas Schalke. Dalam lima laga tersebut, Augsburg mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali.

Lima laga terakhir Union Berlin menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Tim asuhan Lustrinelli hanya menang sekali, imbang sekali, dan kalah tiga kali dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 7-0 di markas Bayern Munich. Mereka juga kalah 3-1 dari Schalke dan 4-0 dari Bayer Leverkusen di liga. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di DFB-Pokal, yakni kemenangan tandang 4-2 atas Eintracht Braunschweig. Union mencetak sembilan gol dan kebobolan 17 kali dalam lima pertandingan tersebut.

Augsburg vs Union Berlin: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung berat sebelah: Union Berlin mengalahkan Augsburg 4-0 di kandang dalam laga Bundesliga pada Mei 2026. Sebelumnya, Augsburg dan Union bermain imbang 1-1 pada Januari 2026, sementara Augsburg menang tandang 1-2 atas Union pada Mei 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, kedua tim sama-sama meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, meski kemenangan dominan Union pada pertemuan terbaru menjadi hasil yang paling menonjol.