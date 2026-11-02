Augsburg menjamu Mainz 05 pada Minggu, 22 November 2026 di WWK Arena, Augsburg.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berlangsung pada 7 Februari 2026, ketika Mainz meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Augsburg di Mewa Arena. Sebelumnya, pada September 2025, Mainz juga terlalu tangguh bagi Augsburg di kandang lawan dan menang telak 4-1.

Simak panduan GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Augsburg vs Mainz 05, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Augsburg vs Mainz 05 dimulai?

Pertandingan Augsburg vs Mainz 05 berlangsung di WWK Arena, Augsburg, pada Minggu, 22 November 2026.

Bundesliga - Pekan 10 22 Nov 2026 - 09.30 WWK Arena

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Bundesliga Augsburg vs Mainz 05?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Augsburg dan Mainz 05, Anda dapat mencoba beberapa pilihan, bergantung pada ketersediaan dan preferensi:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket kategori standar langsung melalui situs resmi FC Augsburg atau melalui 1. FSV Mainz 05 jika Anda datang sebagai pendukung tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Bundesliga Augsburg vs Mainz 05?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara FC Augsburg dan Mainz 05, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri (tribune pendukung tuan rumah / blok ultras): €14 hingga €18

€14 hingga €18 Kategori 3 (sudut stadion & tingkat atas): €49 hingga €55

€49 hingga €55 Kategori 2 (tribune samping & blok keluarga): €58

€58 Kategori 1 (tribune utama & kursi dengan posisi terbaik): €66 hingga €75

€66 hingga €75 Tiket harga khusus (anak-anak, pelajar & lansia): €13 hingga €46, bergantung pada kategori tempat duduk

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi penjualan kembali kategori termurah & tiket masuk umum: €40 hingga €60

€40 hingga €60 Kursi penjualan kembali di area tengah lapangan & dengan pemandangan premium: €80 hingga €150+

€80 hingga €150+ Paket penjualan kembali dengan permintaan tinggi / VIP: €200 hingga €500+, bergantung pada ketersediaan di pasar dan lokasi kursi secara spesifik

Augsburg vs Mainz 05 di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Augsburg vs Mainz 05

Augsburg menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-3 dari Elversberg di Bundesliga. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 3-2 saat menjamu Werder Bremen. Hasil yang lebih baik mencakup hasil imbang 2-2 di kandang Bayern Munich dan hasil imbang 2-2 melawan Bayer Leverkusen. Dalam lima laga itu, Augsburg mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan, menunjukkan bahwa mereka mampu mencetak gol tetapi belum cukup solid di lini belakang.

Mainz 05 mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-4 dari Bayer Leverkusen, tetapi sebelumnya mereka menang 0-1 di kandang Schalke 04 dan meraih kemenangan 4-3 di kandang Borussia Moenchengladbach. Mainz mencetak 13 gol dan kebobolan delapan dalam rentang tersebut, menjadikannya salah satu tim paling produktif di Bundesliga selama periode ini.

Augsburg vs Mainz 05: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Februari 2026, ketika Mainz 05 menang 2-0 di kandang dalam laga Bundesliga. Dari lima pertemuan terakhir, Mainz memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, termasuk kemenangan 4-1 di Augsburg pada September 2025 dan kemenangan 3-2 di Augsburg pada September 2024. Satu-satunya kemenangan Augsburg dalam rentang tersebut diraih dengan skor 1-0, sementara satu pertandingan berakhir tanpa gol.