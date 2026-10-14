Augsburg menjamu Freiburg pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di WWK Arena, Augsburg.

Catatan pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang secara keseluruhan berlangsung ketat, meski Freiburg unggul tipis dalam jumlah kemenangan di semua kompetisi. Dalam pertemuan liga terakhir mereka pada Januari 2026, kedua tim bermain imbang 2-2 di WWK Arena setelah Augsburg menyia-nyiakan keunggulan yang mereka raih pada awal babak kedua.

Izinkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Augsburg vs Freiburg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Augsburg vs Freiburg dimulai?

Pertandingan Augsburg vs Freiburg berlangsung di WWK Arena, Augsburg, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 8 31 Okt 2026 - 10.30 WWK Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Augsburg vs Freiburg?

Ada beberapa cara untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara FC Augsburg dan SC Freiburg di WWK Arena, mulai dari kanal resmi klub hingga platform penjualan kembali tiket.

1. Kanal resmi klub

Toko tiket resmi FC Augsburg: Membeli langsung melalui situs web resmi atau pusat layanan klub tuan rumah merupakan cara paling andal untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Harga resmi tiket satu pertandingan umumnya berkisar dari sekitar €16 hingga €18 untuk area berdiri dan meningkat untuk berbagai kategori tempat duduk (Kategori 1 hingga Kategori 3), bergantung pada kategori pertandingan.

Kanal resmi SC Freiburg: Jika Anda mendukung tim tamu, memeriksa portal tiket resmi Freiburg untuk jatah tiket di sektor suporter tandang merupakan pilihan terbaik.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Augsburg vs Freiburg?

Harga tiket pertandingan Bundesliga Augsburg vs Freiburg berbeda-beda, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub dengan harga resmi atau melalui pasar penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Area berdiri: Harga tiket reguler berkisar antara €16 hingga €18 , sedangkan tiket dengan potongan harga tersedia mulai dari €14 hingga €16 .

Kategori 3 (tribune A, Y, Z): Harga tiket reguler berkisar antara €20 hingga €49 , bergantung pada kategori pertandingan, sedangkan pilihan tiket anak-anak dan tiket dengan potongan harga mulai dari sekitar €10 hingga €46 .

Kategori 2 (tribune B, C, P, Q): Harga tiket reguler berkisar antara €25 hingga €58 , sedangkan tiket anak-anak dan tiket dengan potongan harga berkisar antara €10 hingga €54 .

Kategori 1b (tribune D, H, R, V): Harga tiket reguler berkisar antara €31 hingga €66 , sedangkan tiket dengan potongan harga berkisar antara €20 hingga €62 .

Kategori 1a (tribune S, T, U - bagian tengah sisi panjang lapangan): Harga tempat duduk premium di bagian tengah berkisar antara €39 hingga €75 , sedangkan tiket dengan potongan harga atau pandangan terbatas berkisar antara €23 hingga €71 .

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub telah habis, platform penjualan kembali seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga awal tiket penjualan kembali: Tiket masuk termurah yang tersedia umumnya dimulai dari sekitar €30 hingga €35 untuk tempat duduk di tribune tingkat atas atau di sisi pendek lapangan maupun belakang gawang.

Harga rata-rata tiket penjualan kembali: Harga rata-rata tempat duduk umum di sisi panjang lapangan dan tempat duduk reguler biasanya berkisar antara €45 hingga €110 .

Tempat duduk premium atau dengan permintaan tinggi: Harga tempat duduk di blok premium dengan layanan khusus, tempat duduk tengah di tribune tingkat bawah, atau tiket yang banyak dicari menjelang pertandingan bisa jauh lebih tinggi, bergantung pada seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan.

Bundesliga Augsburg vs Freiburg: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Augsburg vs Freiburg

Augsburg mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam empat pertandingan Bundesliga terakhir. Kemenangan atas Energie Cottbus di DFB-Pokal juga termasuk dalam lima penampilan terkini mereka. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan kandang 3-2 dari Werder Bremen, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Bayer Leverkusen dan menang 4-1 di markas Eintracht Frankfurt. Augsburg mencetak 10 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Catatan terbaru Freiburg terbilang kuat. Mereka meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan Bundesliga terakhir, dengan satu-satunya hasil yang kurang memuaskan berupa hasil imbang 2-2 di markas Eintracht Frankfurt. Kemenangan liga terakhir mereka adalah kemenangan telak 5-0 atas Borussia Moenchengladbach. Sebelumnya, mereka juga mengalahkan Werder Bremen 4-1 dalam rangkaian pertandingan tersebut. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Freiburg mencetak 16 gol dan kebobolan empat kali.

Augsburg vs Freiburg: Catatan pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 2-2 di WWK Arena pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Augsburg menang dua kali, Freiburg sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Augsburg menang 3-1 saat bertandang ke markas Freiburg pada Agustus 2025, sedangkan satu-satunya kemenangan Freiburg dalam rangkaian tersebut terjadi pada Oktober 2024, dengan skor 3-1 di kandang.