Augsburg menjamu FC Köln pada Sabtu, 5 Desember 2026 di WWK Arena, Augsburg.

Pertemuan kedua tim belakangan ini kerap berakhir imbang, dengan tiga dari lima laga terakhir mereka berakhir 1-1. Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Februari 2026 di WWK Arena, ketika FC Augsburg meraih kemenangan 2-0 atas Köln tanpa kebobolan.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Augsburg vs FC Köln, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Augsburg vs FC Koeln di Bundesliga dimulai?

Pertandingan Augsburg vs FC Köln dimulai pada Sabtu, 5 Desember 2026 di WWK Arena, Augsburg.

Bundesliga - Pekan 12 5 Des 2026 - 09.30 WWK Arena

Bagaimana cara membeli tiket Augsburg vs FC Koeln di Bundesliga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Augsburg vs FC Koeln di Bundesliga:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi FC Augsburg dan 1. FC Köln di portal penjualan tiket masing-masing. Anggota klub dan suporter umum dapat memperoleh tiket dengan harga resmi, bergantung pada ketersediaan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Augsburg vs FC Koeln di Bundesliga?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Augsburg vs FC Koeln di Bundesliga:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri (tribune pendukung tuan rumah): €16 hingga €18 untuk tiket reguler.

€16 hingga €18 untuk tiket reguler. Kategori 3 (sudut stadion & tingkat atas): €27 hingga €49 untuk tiket dewasa standar.

€27 hingga €49 untuk tiket dewasa standar. Kategori 2 (tribune samping & blok keluarga): €37 hingga €58 untuk kursi reguler.

€37 hingga €58 untuk kursi reguler. Kategori 1 (tribune utama & kursi di lokasi terbaik): €43 hingga €75, bergantung pada lokasi persis blok tempat duduk.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi tiket jual kembali dengan harga terendah: €40 hingga €60.

€40 hingga €60. Kursi tiket jual kembali di area tengah lapangan & dengan pemandangan premium: €80 hingga €170.

€80 hingga €170. Paket dengan permintaan tinggi / VIP: €200 hingga €450 ke atas.

Augsburg vs FC Koeln di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Augsburg vs FC Koeln

Augsburg menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir, mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-2 dari Freiburg. Sebelumnya, Augsburg bermain imbang 2-2 di markas Bayern Munich dan menahan Union Berlin 1-1. Namun, dua kekalahan beruntun, termasuk kekalahan 3-4 dari Elversberg, menunjukkan rapuhnya pertahanan tim asuhan Baum yang harus segera diatasi.

Lima laga kompetitif terakhir Köln menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan sembilan gol dicetak dan tiga kali kebobolan. Hasil terakhir mereka adalah imbang 1-1 di markas Union Berlin, setelah sebelumnya meraih kemenangan telak 5-0 atas lawan yang sama di DFB-Pokal. Satu-satunya kekalahan dalam periode ini terjadi di markas Eintracht Frankfurt, ketika Köln kalah 0-1. Pertahanan Köln tampak lebih solid daripada Augsburg sepanjang periode tersebut.

Augsburg vs FC Koeln: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Augsburg menang 2-0 di kandang dalam laga Bundesliga. Dari lima pertemuan terakhir, Augsburg dan Köln masing-masing meraih satu kemenangan, sementara tiga laga berakhir imbang. Tiga dari lima pertandingan itu berakhir 1-1, menunjukkan bahwa pertemuan kedua klub cenderung berlangsung ketat dan sengit.