Augsburg akan menghadapi Bayer Leverkusen pada Sabtu, 12 September 2026 di WWK Arena, Augsburg.

Augsburg akan berupaya mengulang kesuksesan terbaru mereka atas Leverkusen, setelah meraih kemenangan dalam kedua pertemuan Bundesliga mereka selama kampanye 2025–26. Sementara itu, Bayer Leverkusen akan berusaha menunjukkan kualitas mereka saat tandang dan meraih tiga poin penting di laga tandang pada fase awal musim liga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Augsburg vs Bayer Leverkusen, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Augsburg vs Bayer Leverkusen?

Augsburg vs Bayer Leverkusen akan digelar di WWK Arena, Augsburg, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi menjelang tanggal pertandingan.

Bundesliga - Pekan 3 12 Sep 2026 - 09.30 WWK Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Augsburg vs Bayer Leverkusen?

Tiket FC Augsburg dan Bayer 04 Leverkusen dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi klub dan mitra resmi:

Toko Tiket Resmi FC Augsburg: Tersedia di situs resmi FC Augsburg (fcaugsburg.de) pada portal tiket mereka, yang menjadi penjual utama dan paling tepercaya untuk pertandingan yang digelar di WWK Arena.

Portal Tiket Tandang Bayer 04 Leverkusen: Dapat diakses melalui situs resmi Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de) khusus untuk anggota klub Leverkusen yang terverifikasi dan pendukung blok tandang.

Kantor Tiket WWK Arena: Loket tiket di stadion di Augsburg, tergantung ketersediaan pada hari pertandingan jika laga tidak sepenuhnya terjual habis.

Platform Penjualan Kembali Sekunder: Pasar tiket sekunder seperti StubHub yang menghimpun tiket dari penjual pihak ketiga jika alokasi resmi telah habis terjual.

Berapa harga tiket Bundesliga Augsburg vs Bayer Leverkusen?

Harga tiket untuk pertandingan Bundesliga FC Augsburg vs Bayer Leverkusen bervariasi tergantung kategori dan jalur pembelian:

Harga Resmi Klub (Nilai Nominal)

Area Berdiri (Ultras / Pendukung Lokal): Sekitar £12 - £15 (€15 - €17)

Tribune Selatan / Di Belakang Gawang: Sekitar £21 - £38 (€25 - €45)

Kategori 2 & 3 (Tribune Samping / Tikungan): Sekitar £27 - £44 (€32 - €52)

Kategori 1 (Gegengerade / Sisi Panjang Tengah): Sekitar £38 - £58 (€45 - €69)

Harga Pasar Penjualan Kembali Sekunder

Harga Awal: Tersedia mulai dari £30 di pasar penjualan kembali sekunder seperti StubHub.

Rata-rata Harga Penjualan Kembali: Berkisar antara £45 dan £110 tergantung kedekatan kursi, lokasi blok, dan permintaan di akhir waktu.

Augsburg vs Bayer Leverkusen Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Augsburg vs Bayer Leverkusen

Augsburg memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di DFB-Pokal atas Energie Cottbus pada 22 Agustus, yang terjadi setelah kekalahan telak 4-0 dari Leeds United dalam laga pramusim. Sebelumnya pada musim panas, Augsburg mengalahkan Sassuolo 3-2 dan melumat tim dari liga bawah SC Schwaz 15-0, meski ada juga kekalahan 5-2 dari Bournemouth. Dalam lima pertandingan tersebut, Augsburg mencetak 20 gol dan kebobolan 11.

Lima pertandingan terakhir Leverkusen menghasilkan empat kemenangan dan satu kekalahan. Laga terbaru adalah kemenangan meyakinkan 4-0 di DFB-Pokal atas Wehen Wiesbaden pada 22 Agustus. Mereka juga mengalahkan Newcastle United 2-1 dan Sevilla 2-1 di pramusim, sementara satu-satunya kekalahan datang melawan Nottingham Forest, yang menang 2-1 pada 12 Agustus. Leverkusen mencetak sembilan gol dalam lima laga tersebut dan kebobolan empat, termasuk dua penampilan tanpa kebobolan.

Augsburg vs Bayer Leverkusen: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 18 April 2026, ketika Augsburg menang 2-1 di kandang Leverkusen dalam pertandingan Bundesliga. Sebelum itu, Augsburg juga memenangi pertemuan sebelumnya pada Desember 2025, dengan mengalahkan Leverkusen 2-0 di WWK Arena. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Augsburg menang dua kali, Leverkusen menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir dengan kemenangan kandang Leverkusen 2-0 pada April 2025. Rekor pertemuan dalam lima pertandingan ini berjalan seimbang, dengan kedua tim menunjukkan bahwa mereka mampu menang di kandang lawan.