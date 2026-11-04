Atletico Madrid menjamu Viking pada Rabu, 25 November 2026, di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Klub Spanyol itu memasuki fase liga dengan harapan memanfaatkan segudang pengalaman mereka di kompetisi Eropa saat bermain di Riyadh Air Metropolitano. Sementara itu, klub Norwegia Viking harus menghadapi beratnya persaingan dalam klasemen Liga Champions yang diperluas, dengan tim-tim kuat Eropa sebagai lawan.

Simak panduan dari GOAL berisi semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Viking, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Atletico Madrid vs Viking di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Atletico Madrid vs Viking berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada Rabu, 25 November 2026.

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket Atletico Madrid vs Viking di Liga Champions?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Atlético Madrid dan Viking:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi Atlético Madrid untuk penjualan tiket umum, akses bagi anggota klub, dan ketersediaan tiket di sektor pendukung tuan rumah di Riyadh Air Metropolitano.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Atletico Madrid vs Viking di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Atlético Madrid dan Viking FK menurut kategorinya:

1. Kanal resmi klub

Standar / tiket masuk umum (kategori 2-4): €55 hingga €150, bergantung pada tingkat tribun dan sektor stadion.

€55 hingga €150, bergantung pada tingkat tribun dan sektor stadion. Kursi premium / kategori 1: €160 hingga €300 untuk kursi dengan pemandangan utama di sepanjang sisi panjang lapangan dan tingkat tribun bawah.

€160 hingga €300 untuk kursi dengan pemandangan utama di sepanjang sisi panjang lapangan dan tingkat tribun bawah. Paket VIP & layanan hospitality: €320 hingga €500 lebih, bergantung pada tingkat layanan dan konsumsi pada hari pertandingan yang termasuk dalam paket.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / tiket masuk umum: €45 hingga €95 untuk kursi di tribun atas dan kursi dengan pemandangan menyeluruh.

€45 hingga €95 untuk kursi di tribun atas dan kursi dengan pemandangan menyeluruh. Tribun tengah / pemandangan dari sisi lapangan: €100 hingga €240 untuk kursi dengan pemandangan seimbang di sepanjang sisi lapangan.

€100 hingga €240 untuk kursi dengan pemandangan seimbang di sepanjang sisi lapangan. Tribun bawah & blok premium: €250 hingga €380 lebih untuk kursi dekat lapangan dan sektor dengan permintaan tinggi.

€250 hingga €380 lebih untuk kursi dekat lapangan dan sektor dengan permintaan tinggi. Tiket VIP & hospitality yang dijual kembali: €350 hingga €550 lebih, bergantung pada permintaan di pasar penjualan kembali.

Atletico Madrid vs Viking di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Atletico Madrid vs Viking

Atletico Madrid meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 di markas VfB Stuttgart dalam Liga Champions, setelah bangkit dari ketertinggalan untuk meraih satu poin. Sebelumnya, mereka mengalahkan Espanyol 1-0 di LaLiga dan Manchester United 2-0 di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan tersebut, Atletico mencetak enam gol dan kebobolan dua kali.

Viking meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Aston Villa di Liga Champions. Sebelumnya, mereka bermain imbang 3-3 melawan Bayern Munich di kompetisi Eropa dan mengalahkan Fredrikstad 3-2 di Eliteserien. Dalam lima pertandingan tersebut, Viking mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali.

Atletico Madrid vs Viking: Rekor pertemuan terkini

Belum tersedia data pertemuan sebelumnya antara Atletico Madrid dan Viking. Pertandingan pada Jumat di Riyadh Air Metropolitano akan menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub.