Atletico Madrid menjamu Viking pada Rabu, 25 November 2026, di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Tim asal Spanyol itu memasuki fase liga dengan target memanfaatkan segudang pengalaman mereka di kompetisi Eropa saat bermain di Riyadh Air Metropolitano. Sementara itu, klub Norwegia Viking menghadapi tuntutan berat dari format klasemen Liga Champions yang diperluas saat berhadapan dengan tim-tim kuat Eropa.

Kapan laga Liga Champions Atletico Madrid vs Viking dimulai?

Laga Atletico Madrid vs Viking dimulai di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada Rabu, 25 November 2026.

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket laga Liga Champions Atletico Madrid vs Viking?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Atlético Madrid dan Viking:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs web resmi Atlético Madrid untuk penjualan tiket umum, akses bagi anggota klub, dan ketersediaan tiket di sektor tuan rumah Riyadh Air Metropolitano.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket laga Liga Champions Atletico Madrid vs Viking?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Atlético Madrid dan Viking FK:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar / masuk umum (kategori 2-4): €55 hingga €150, bergantung pada tingkat tribun dan sektor stadion.

€55 hingga €150, bergantung pada tingkat tribun dan sektor stadion. Kursi premium / kategori 1: €160 hingga €300 untuk lokasi dengan pemandangan terbaik di sepanjang sisi panjang lapangan dan tingkat tribun bawah.

€160 hingga €300 untuk lokasi dengan pemandangan terbaik di sepanjang sisi panjang lapangan dan tingkat tribun bawah. Paket VIP & layanan eksklusif: €320 hingga lebih dari €500, bergantung pada tingkat layanan dan konsumsi pada hari pertandingan yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis dalam penjualan langsung oleh klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / masuk umum: €45 hingga €95 untuk kursi di tribun atas dan kursi umum dengan pemandangan menyeluruh.

€45 hingga €95 untuk kursi di tribun atas dan kursi umum dengan pemandangan menyeluruh. Tribun tengah / pemandangan dari sisi lapangan: €100 hingga €240 untuk pemandangan yang seimbang dari sisi-sisi lapangan.

€100 hingga €240 untuk pemandangan yang seimbang dari sisi-sisi lapangan. Tribun bawah & blok premium: €250 hingga lebih dari €380 untuk sektor dekat lapangan dan sektor dengan pemandangan yang banyak diminati.

€250 hingga lebih dari €380 untuk sektor dekat lapangan dan sektor dengan pemandangan yang banyak diminati. Tiket VIP yang dijual kembali & layanan eksklusif: €350 hingga lebih dari €550, bergantung pada permintaan di pasar sekunder.

Atletico Madrid vs Viking di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atletico Madrid vs Viking

Atletico Madrid meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 di markas VfB Stuttgart dalam Liga Champions, ketika mereka bangkit dari ketertinggalan untuk meraih satu poin. Sebelumnya, mereka mengalahkan Espanyol 1-0 di LaLiga dan Manchester United 2-0 di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan tersebut, Atletico mencetak enam gol dan kebobolan dua kali.

Viking meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pada pertandingan terbaru, mereka kalah 3-1 dari Aston Villa di Liga Champions. Sebelumnya, mereka bermain imbang 3-3 melawan Bayern Munich di kompetisi Eropa dan mengalahkan Fredrikstad 3-2 di Eliteserien. Viking mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Atletico Madrid vs Viking: Rekor pertemuan terkini

Belum ada data pertemuan sebelumnya antara Atletico Madrid dan Viking. Pertandingan pada Jumat di Riyadh Air Metropolitano akan menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub.