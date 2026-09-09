Cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Real Madrid: harga LaLiga, informasi laga Derbi Madrid, penjualan last-minute, dan lainnya

Pesan tiket Atletico Madrid vs Real Madrid:

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Apa itu Derbi Madrid?

Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano dalam derbi Madrid pertama pada musim La Liga 2026/27, salah satu laga yang paling sengit di sepakbola dunia.

Atletico menghadapi duel ini setelah kampanye yang benar-benar kuat di bawah Diego Simeone, mencapai semifinal Liga Champions dan final Copa del Rey musim lalu, sementara Real Madrid datang bersama pelatih kepala baru Jose Mourinho, kembali ke ibu kota Spanyol untuk periode keduanya saat klub berusaha bangkit dari musim tanpa trofi.

Kapan kick-off Atletico Madrid vs Real Madrid di LaLiga?

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 10.15 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atletico Madrid vs Real Madrid?

Tiket resmi biasanya tersedia melalui portal tiket klub Atletico Madrid, meski untuk laga sebesar ini, derbi Madrid secara konsisten menjadi salah satu dari dua tiket tersulit musim ini untuk didapatkan melalui jalur resmi, bersama El Clasico. Permintaan dari kedua kelompok suporter, ditambah penggemar netral yang ingin melihat Mbappe dan rekan-rekannya dari dekat, membuat alokasi cenderung habis dengan sangat cepat begitu dirilis.

Mengingat kualitas yang ditampilkan, dari Real Madrid racikan ulang Mourinho hingga tim Atletico yang melaju jauh di Eropa musim lalu, pemesanan lebih awal melalui pasar sekunder sangat disarankan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk ketimbang berisiko kehabisan.

Berapa harga tiket LaLiga Atletico Madrid vs Real Madrid?

Tiket Atletico Madrid umumnya termasuk di antara opsi yang lebih terjangkau untuk klub besar Eropa, tetapi harga untuk derbi Madrid berada jauh di atas kisaran standar mengingat tingginya permintaan.

Untuk laga La Liga pada umumnya, tiket masuk umum di Riyadh Air Metropolitano bisa dimulai dari sekitar 30 euro, dengan kursi premium dan tribun samping meningkat jauh di atas angka itu tergantung kategorinya. Namun, untuk laga sebesar ini, perkirakan harga awal yang jauh lebih tinggi, dengan tiket termurah yang tersedia menjadi titik masuk terbaik bagi penggemar yang sekadar ingin berada di dalam stadion saat kick-off.

Di pasar sekunder, harga untuk derbi Madrid biasanya naik tajam pada hari-hari menjelang kick-off seiring ketersediaan yang makin terbatas, jadi memesan lebih awal melalui StubHub adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas. Harga tiket musiman di Atletico Madrid berkisar dari sekitar 290 euro pada level termurah hingga jauh di atas 2.000 euro untuk posisi paling eksklusif, memberi gambaran tentang besarnya permintaan untuk laga kandang terbesar klub.

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