Atletico Madrid menjamu Real Betis pada Minggu, 6 Desember 2026, di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Dominasi Atletico dalam pertemuan belakangan ini mencakup kemenangan meyakinkan 4-1 di kandang pada laga LaLiga Mei 2025 dan kemenangan telak 5-0 di Copa del Rey pada Februari 2026. Di luar pertemuan-pertemuan tersebut, keberhasilan Real Betis sebelumnya dalam duel ini mencakup kemenangan sengit 1-0 di kandang lawan pada Oktober 2024.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Atletico Madrid versus Real Betis, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Atletico Madrid versus Real Betis dimulai?

Atletico Madrid versus Real Betis berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada Minggu, 6 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 15 6 Des 2026 - 09.00 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atletico Madrid versus Real Betis?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Atletico Madrid versus Real Betis mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Atletico Madrid (Club Atlético de Madrid) atau situs resmi Real Betis. Keduanya merupakan sumber utama dan paling aman untuk membeli tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Atletico Madrid versus Real Betis?

Berikut pilihan harga tiket pertandingan LaLiga Atletico Madrid versus Real Betis mendatang:

1. Kanal resmi klub

Fondo Sur (tribune belakang gawang): Mulai dari €40 .

Mulai dari . Fondo Norte (tribune belakang gawang): Mulai dari €60 .

Mulai dari . Lateral Oeste (tribune sisi panjang barat): Mulai dari €60.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune tingkat atas / area masuk umum: Mulai sekitar €52 hingga €75 .

Mulai sekitar . Kursi tingkat menengah di sisi panjang lapangan: Biasanya berkisar antara €200 hingga €310.

Atletico Madrid versus Real Betis di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atletico Madrid dan Real Betis

Atletico Madrid meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat menghadapi Bayern Munich di Liga Champions dengan skor 0-2. Di LaLiga, Atletico tampil konsisten dengan mengalahkan Levante 2-0 di kandang lawan dan Deportivo de A Coruna 1-0 di kandang sendiri. Dalam lima pertandingan tersebut, Atletico mencetak lima gol dan kebobolan empat kali, sementara kemenangan liga terbarunya diraih atas Espanyol.

Real Betis mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Borussia Dortmund di Liga Champions pada 4 November, sedangkan kekalahan dengan selisih gol terbesar dalam periode ini adalah 5-2 di kandang Barcelona pada laga LaLiga. Betis juga mengalahkan Feyenoord 1-0 di kompetisi Eropa, lalu menang 2-1 atas Malaga di LaLiga. Secara keseluruhan, mereka mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

Atletico Madrid versus Real Betis: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung di LaLiga pada 8 Februari 2026, ketika Real Betis menang 1-0 di Riyadh Air Metropolitano. Dalam lima pertemuan terakhir, Atletico Madrid unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Betis. Hasil itu mencakup kemenangan telak 5-0 atas Betis di Copa del Rey pada Februari 2026 dan kemenangan kandang 4-1 di LaLiga pada Mei 2025. Betis menang dua kali dalam periode tersebut, termasuk kemenangan 1-0 di kandang pada Oktober 2024.